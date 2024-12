Il Miracolo Eucaristico di Natale a Legnica, Polonia. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato sul sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e diffusione.

§§§

Miracolo Eucaristico di Natale.

Legnica, Polonia: 25 dicembre 2013

a cura di Veronica Cireneo

Per la rubrica “Miracoli Eucaristici”, e dato il tempo liturgico che stiamo vivendo, raccontiamo il miracolo eucaristico avvenuto undici anni fa a Legnica, in Polonia, il giorno di Natale del 2013.

Sia lodato e ringraziato in ogni momento Gesù nel Santissimo Sacramento dell’Altare.

§§§

Il miracolo eucaristico di Legnica è accaduto in una chiesa dell’omonima Diocesi, in Polonia, il 25 dicembre del 2013, durante la Santa Messa di Natale.

Al momento della distribuzione della Comunione, cade a terra, accidentalmente, una delle Ostie Consacrate. Immediatamente il sacerdote La raccoglie con devozione e postaLa in un calice di metallo contenente acqua di rubinetto – perché si sciogliesse, secondo la procedura prevista in questi casi dal Codice di Diritto Canonico – La sistema nel Tabernacolo.

Un paio di settimane dopo, il 5 gennaio del 2014, il sacerdote più anziano della comunità apre il Tabernacolo, per controllare se l’Ostia si fosse già completamente disciolta.

Con suo grande stupore, si accorse però che una piccola porzione dell’Ostia, non solo non si era disciolta ma aveva assunto una nuova consistenza e coloratasi di rosso scuro, galleggiava sulla superficie dell’acqua.

ll vescovo di Legnica, monsignor Stefan Cichy, messo al corrente di quello che fin da subito apparve un prodigio, decise di istituire una Commissione di quattro esperti per studiare il caso. Vennero effettuati microprelievi e eseguite diverse analisi, inizialmente presso il Dipartimento di Medicina Legale, di Breslavia. Dagli esami risulto’ che il materiale esaminato assomigliava molto al muscolo cardiaco di un essere umano, con “alterazioni che appaiono, di frequente, durante un’agonia(…)”. La commissione scientifica era guidata dalla, cardiologa, dottoressa Barbara Engel.

Anche gli studi effettuati successivamente dal professore patomorfologo Miroslaw Parafiniuk, che utilizzò il metodo dei raggi UV con filtro arancione, confermarono che il materiale analizzato era tessuto muscolare cardiaco molto somigliante al muscolo striato di natura umana, e in agonia.

I campioni prelevati dal Frammento furono quindici e, proprio per evitare le polemiche e vane incredulità, le procedure di prelievo furono eseguite alla presenza di testimoni che accuratamente documentarono, con una serie di fotografie, ciascun passaggio delle analisi.

Molto probabilmente di studi ne verranno fatti altri, ma intanto questo Miracolo Eucaristico, inspiegabile per la scienza, è già stato riconosciuto dalla Chiesa, che il 10 aprile del 2016, per il tramite della Congregazione della Dottrina della Fede, ne autorizzò il culto.

Dopo qualche settimana dal miracolo che ha visto trasformare una parte di Ostia Consacrata in tessuto cardiaco umano, peraltro imbevuto dello stesso Sangue della Sindone, il Sacro Frammento venne prelevato dall’acqua e posto su un panno sacro.

La voce corse veloce, e fin da subito, molti furono i fedeli polacchi e i pellegrini provenienti da più parti del mondo, che da allora accorsero nella Cappellina del Sacro Cuore di Gesù, a venerare la reliquia. È attualmente e permanentemente esposta in un Ostensorio, dove troneggia ancora intatta come lo era allora. Sarà cosa buona e giusta, trovandosi a passare di lì, non mancare di venerarLa. Amen

Laudetur Jesus Christus nunc et semper

Veronica Cireneo

25 dicembre 2024: Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo

§§§

Per conoscere ed unirsi agli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, movimento Cattolico formativo/informativo e di coordinamento a difesa del Santissimo Sacramento e contro gli abusi eucaristici e liturgici, questi sono i collegamenti

Canale Telegram [QUI]

Blog [QUI]

Canale YouTube [QUI]

Email (per informazioni e/o invio testimonianze) [QUI]

§§§ù

Condividi i miei articoli:



Tag: alleati, legnica, miracolo eucaristico



Categoria: Generale