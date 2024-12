Blase, Joseph Cupich, la Proibizione dell’Eucarestia in Ginocchio. Pessimo Cardinale. Bernardino Montejano.

Carissimi StilumCuriali, il prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un cardinale americano, che purtroppo gode della piena fiducia del pontefice regnante, Blase Joseph Cupich. Buona lettura e condivisione.

CUPICH e OSTACOLI

Nella Chiesa presieduta da Francesco tutto può succedere. Un uomo uscito dai suoi lombi, Blase Joseph Cupich, classe 1949, nominato arcivescovo di Chicago il 20 settembre 2014 e cardinale il 19 novembre 2015, si è appena rivolto ai suoi parrocchiani per chiedere loro di non inginocchiarsi per ricevere la comunione, perché le persone “che lo fanno, fanno un gesto che attira l’attenzione su di sé e interrompe il flusso del processione”.

Il cardinale si lamenta contro coloro che ostacolano il flusso del traffico e sarebbe stato un buon funzionario della segreteria dei trasporti della CABA (Città Apostata di Buenos Aires) attaccando ed eliminando piste ciclabili, fermate degli autobus e altri ostacoli lasciati in eredità da quell’individuo si chiama Rodríguez Larrata, ma il punto è che egli non appare come un funzionario municipale, ma come un cardinale della Chiesa cattolica e come scrisse il genio di Dante, “lla confusione del popolo fu l’inizio del male delle città” e dei collegi cardinalizi, aggiungiamo.

Ma per affrontare la questione con la serietà che merita e per insegnare a chi non la sa, anche se indossa la porpora, cominciamo col ricordare la prima delle virtù morali, quella religiosa, legata alla giustizia.

Questo tutto morale virtuoso che muove l’uomo a rendere a Dio il culto della latria (adorazione), per essere il Creatore dal nulla, di tutto ciò che esiste, per essere il Principio primo e assoluto dell’essere e del governo.

Questa virtù ha atti interni: devozione e preghiera e atti esterni: adorazione, offerta, sacrificio, voto e giuramento.

Per chiarire i concetti, per devozione non si intendono le devozioni, che nella misura in cui non sono superstiziose, appartengono all’ambito della preghiera, ad esempio, quando chiediamo a Pio da Pietrelcina di intercedere davanti a Dio, per chiedere un bene, che, se è spirituale, sarà sempre concesso perché unito alla sua volontà salvifica, ma significa, in senso stretto, mettere al servizio di Dio i talenti che alcuni di noi hanno ricevuto. Così l’arte, la scienza, la filosofia, il diritto, la medicina, possono essere oggetto di devozione.

Per la preghiera ripetiamo la definizione di san Bonaventura: “l’elevazione della mente a Dio”.

Ma il tema di oggi è il primo atto esterno di virtù, l’adorazione, attraverso il quale adoriamo Dio con il corpo e qui ricorriamo all’insegnamento di Tommaso d’Aquino, che se ne occupa nella “Summa Theologica” e ci dice che “i segni esterni dell’umiliazione del corpo ci stimolano a sottometterci con il cuore a Dio, poiché è naturale per noi raggiungere l’intelligibile attraverso il sensibile”.

E con parole che sembrano rivolte al cardinale Cupich, insegna: «Così, inginocchiandoci facciamo conoscere la nostra incapacità davanti a Dio e prostrandoci confessiamo il nulla che siamo» (2-2, q. 84, a. 2).

Questa è la verità proclamata da sempre dalla Chiesa, ma oggi, prigionieri di questo arrogante antropocentrismo, molti rifiutano di inginocchiarsi davanti a Dio, finendo però per farlo davanti a qualcuno degli idoli che oggi abbondano: il denaro, il potere, la scienza, la tecnologia. sesso, piacere, democrazia, globalismo, relativismo, consumismo, ecologia o persino se stessi.

Questo antropocentrismo invade le nostre chiese, da molte delle quali è scomparso il sacro e gli spazi del silenzio, soprattutto dopo la comunione, quando molti non si inginocchiano, ma si siedono o restano in piedi. Saranno consapevoli di aver ricevuto Dio, che è buono e misericordioso, ma anche assolutamente giusto? Che hanno ricevuto Cristo tutto intero, nel suo corpo, nella sua anima e nella sua divinità? Dimenticano che la buona disposizione del corpo facilita il volo spirituale dell’anima?

Capisco che ci sono persone che non possono inginocchiarsi a causa della malattia, ma ce ne sono molti stracolmi di salute e di chili, anche portatori di abitudini religiose, che non lo fanno. Pensate che Cristo possa essere trattato da pari a pari e ve lo dimenticate? Se è nostro amico? È sempre nostro Signore?

Anche le nostre chiese sono invase da pratiche superstiziose, da immagini commoventi e, come se non bastasse, da politici e preti complici, che dimenticano il loro carattere di luogo sacro.

Padre Casey Jones su “Crisis Magazine” scrive “che è importante ricordare ai fedeli il loro diritto canonico di ricevere la Comunione in ginocchio… ci è stato detto che siamo in un momento di crisi per quanto riguarda la comprensione da parte dei fedeli della presenza reale di Cristo nell’Eucaristia e che i sacerdoti devono fare tutto il possibile per favorire un più profondo apprezzamento di questo grande dono di Cristo che si offre come sacerdote e vittima nel sacrificio eucaristico.

In disaccordo con il cardinale Cupich, padre Casey Jones ricorda i testi attuali: l’Istruzione Redemptionis Sacramentum afferma: «I fedeli devono ricevere la comunione in ginocchio o in piedi, come determinato dalla Conferenza episcopale. Tuttavia, se si riceve la Comunione in piedi, si raccomanda di mostrare la dovuta riverenza prima di ricevere il sacramento», come fa la signora Tanco de Noussan nella Cappella del Santo Cristo, che dobbiamo imitare.

Conclude il suo articolo con parole chiare: <Con continui abusi, crisi di fede, necessità di rinnovamento della catechesi, mancanza di sacerdoti, famiglie divise, confusione sessuale, strage di innocenti nel grembo materno, diminuzione del numero di coloro che partecipano alla Santa Messa… Cupich non dà l’impressione di un pastore di anime, attento ai bisogni della gente>.

Non dobbiamo dimenticare che Cupich ha pregato alla Convenzione Democratica che ha eletto Kamala Harris, che ha negato l’umanità del feto e non ha avuto ostacoli con la clinica mobile per aborti alla porta.

Poiché il nostro Dio è un Dio dei viventi, resta la domanda: quale dio ha pregato? Chi è il tuo Dio?

Buonanotte e Buon e Santo Natale ai miei pazienti lettori.

Buenos Aires, 24 dicembre 2024.

Bernardino Montejano

