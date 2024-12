Babbo Natale. Morte della Fede, Materialità della Speranza, Fine della Carità. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione qualche amara riflessione su come la nostra società ha trasformato la festa del Bambinello in qualche cosa di profondamente diverso, anzi opposto. Buona lettura e diffusione.

C’erano le stelle, tante stelle, i puntolini accesi in un firmamento di velluto blu, c’era l’erba spigata nel bianco della brina che crocchiava al calpestarla, c’era il piccolo mistero della porticina che s’apriva sul fianco della scalinata di San Gregorio Magno la quale conduceva al piccolo oratorio di Sant’Andrea, dove ci attendevano gli scout in divisa e Monsignor Nobles che celebrava la Santa Messa. C’era il piccolo mistero e c’era il Grande Mistero del Bambino in fasce, povero, in pannetti di cotone, che però è Re dell’Universo, sovrano di ogni cuore. E c’ero anche io, ancora bambina, in quilt di tartan rosso, le ginocchia nude e ghiacce perché così allora si faceva, il loden blu m’abbracciava e io abbracciavo con lo sguardo l’intorno, la persona bella di mia madre, i fratelli riuniti. Sotto il presepio, a casa, eran pronti latte e noci per il Bambinello che portava i regali. Era Mezzanotte e…

Puf, via, rullano i tamburi del tempo e non c’è più niente di quelle Vigilie lì. Sepolte dagli anni, dimenticate dai frivoli uomini, tentati in eterno, sempre pronti a inseguire le mode del momento. Prima, pian pianino, il faccione odioso di Babbo Natale (per mia madre e per me) ha sostituito il dolce Bambino dai raggi d’oro sul capo biondo, poi renne, nanetti dai grossi nasi rossi e fatine hanno usurpato il posto che era dei pastorelli, degli angeli e dei Re Magi. Il natale delle luci false (Lucifero, il finto sole che splende quando ancora deve sorgere l’astro d’oro, il vero portatore di luce, cioè Gesù) si è seduto su quello povero e nudo di Betlemme. Non più le stelle, ma gli addobbi, le strade inghirlandate di lumini, la frenesia del regalo che ha perduto l’antico sapore e tutto il suo sale.

Anche la Messa di Mezzanotte ci è stata rubata, portata via come da ladri nella notte. E mi chiedevo, proprio ieri, nella mia Vigilia del cuore, perché. Perché, celebrar la Messa all’ora della cena quando le tavole sono imbandite e impazienti gli stomaci delle famiglie riunite? Guardavo in tv la santa funzione e uno dei parenti, indispettito dal mio silenzio assorto in San Pietro alle sue domande, si è lamentato: “Ma che cos’è sta roba, dobbiamo mangiare!”. Sta roba era la Santa Messa.

Il cuore mio ha pianto e allora perché, di nuovo e di nuovo mi sono chiesta mentre mangiavo il pesce di magro del ventiquattro. E la risposta è arrivata, ma nel cuore della notte, lasciandomi sveglia per ore davanti alla mangiatoia di Betlemme. E ho capito che Babbo Natale, in inglese, Santa Klaus (dove Santa, in diavoliano s’intende, è anagramma di Satan) non è quel che sembra e che nella notte s’aggira, come spettro saturnino, portando non vita ma morte.

La morte della Fede, la materialità della Speranza, la fine della Carità. Ecco i doni di quell’omaccione vestito di rosso, che, fosse per me, rimarrebbe a casa sua al Polo Nord. Dai ghiacci arriva e in ghiaccio trasforma i cuori. Che cosa poi debbano fare, alla Mezzanotte, i suoi adoratori, che fingono di voler bene al Bambinello, io lo immagino con dolore. Mezzanotte, ora buia senza la luce della Via, della Verità e della Vita, risveglia gli antichi dei e i suoi riti cannibali, i saturnalia, il mondo pagano che cerca di rimangiare la cristianità, stendendo la sua coltre di menzogne sull’unica Verità. Che il Signore, Gesù Bambino, da solo salva. Nell’eterna lotta tra cannibali e non cannibali, restiamo davanti alla stalla di Betlemme con i pastori. Sotto le lucenti stelle che sono gli occhietti di Dio.

