Il Siero a mRNA Può Causare il Cancro nei Giovani Sani. Un Nuovo Studio, Europe PMC, Slay News.

I ricercatori lanciano l’allarme dopo aver scoperto che i “vaccini” a mRNA contro il Covid scatenano un cancro mortale del sangue nelle donne sane, giovani e sportive.

Un agghiacciante caso di studio documenta una giovane donna a cui è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta .

I ricercatori sono riusciti a identificare la seconda dose dell’iniezione di mRNA Covid di Pfizer come la causa diretta del cancro nella donna.

La leucemia linfoblastica acuta è un tumore della linea linfoide delle cellule del sangue.

È caratterizzata dallo sviluppo di un gran numero di linfociti immaturi.

Alla donna è stata diagnosticata la forma mortale di cancro appena quattro mesi dopo aver ricevuto l’iniezione.

Lo studio è stato condotto da un gruppo di importanti esperti internazionali in Texas, Italia e Giappone.

Nella sezione “Abstract” del documento del caso di studio , i ricercatori hanno scritto:

“In questo rapporto, descriviamo il caso di una donna sana, giovane e atletica che ha sviluppato leucemia linfoblastica acuta (ALL)/linfoma linfoblastico (LBL) dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino genetico COVID-19 a mRNA modificato (modRNA) di Pfizer/BioNTech (commercializzato come Comirnaty®).”

È interessante notare che la prima dose non sembra aver scatenato il cancro nella donna.

Il cancro si è formato solo dopo la seconda dose.

Nella sezione “Abstract”, i ricercatori notano:

“La prima dose del vaccino genetico non sembrava provocare effetti collaterali evidenti, ma entro 24 ore dalla seconda dose il paziente ha sofferto di dolori ossei diffusi e intensi, febbre, vomito e malessere generale”.

In particolare, i ricercatori attribuiscono la colpa alla piattaforma tecnologica di mutazione genetica esotica dell’mRNA utilizzata nelle iniezioni.

Nel documento hanno scritto:

“L’uso massiccio e indiscriminato di vaccini genetici per combattere il COVID-19 sta sollevando serie preoccupazioni sulla loro sicurezza e sulla piattaforma tecnologica nel suo complesso destinata a questo scopo.

“Si stanno accumulando sempre più prove sulla biodistribuzione e persistenza del mod RNA che può raggiungere, grazie alle nanoparticelle lipidiche, una moltitudine di tessuti e organi del corpo, tra cui il midollo osseo e altri organi e tessuti emopoietici.”

Gli autori spiegano come questa tecnologia possa portare alla patologia specifica della leucemia, scrivendo:

“…ci sono prove che i vaccini modRNA mostrano un particolare tropismo per il midollo osseo, influenzando il sistema immunitario a più livelli e potendo innescare non solo patologie su base autoimmune ma anche meccanismi neoplastici.”

In conclusione, i ricercatori confermano che l’iniezione di mRNA di Pfizer ha causato la formazione del mortale tumore del sangue dopo sole due dosi.

Sebbene lo studio del caso abbia coinvolto un solo paziente, i ricercatori avvertono che le iniezioni di mRNA sono probabilmente responsabili dell’aumento di casi simili registrati in tutto il mondo a partire dal 2021.

Tuttavia, questo non è il primo studio a identificare i “vaccini” anti-Covid come causa dell’impennata dei casi di cancro.

Come riportato in precedenza da Slay News, anche un altro gruppo di importanti ricercatori medici ha scoperto prove che collegano i vaccini a mRNA per il Covid a un recente aumento dei casi di linfoma.

Il linfoma è un tipo di tumore del sangue che colpisce il sistema immunitario.

Il team di ricercatori ha condotto uno studio per identificare l’origine del recente aumento di questo tumore del sangue, un tempo raro.

§§§

