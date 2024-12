Betlemme, Conoscerla per AmarLo di più. R.S.

Il verbo si è fatto carne a Nazaret, nella santa casa, ma è venuto alla luce a Betlemme, la città regale.

San Giuseppe e Maria vi erano dovuti andare a causa di un censimento romano, il primo sotto Quirinio (iniziò Saturnino nel 3 a.C. e continuò Quirinio nel 2 a.C.).

Misteriosamente, l’ordine di un Re terreno (Augusto) conduce il Re divino a nascere dove profetato da Michea 5,2.

L’equivoco irrisolto ottenebrerà gli accusatori del Cristo, crocefisso indicandolo nazareno e dunque “non Messia”.

A Betlemme giungono i Re Magi dell’oriente, pagani guidati da un fenomeno celeste tramite il quale Dio ordina l’universo alla conoscenza della Rivelazione e guida la ricerca dei pagani a incontrare la fede dell’antica alleanza.

Betlemme congiunge le vicende regali e la ricerca di verità: anche Re Erode il grande indaga, ma non capisce.

E’ la città del Re Davide che a Gerusalemme stabilì dove edificare il tempio di Dio, sul monte Moria dell’alleanza.

Cesare Augusto sta raccogliendo il consenso dei popoli soggetti ad essere considerato Pater Patriae (2 a.C.).

Erode il grande, ancora vivo, sta impazzendo all’idea di perdere il potere con cui ha ricostruito il tempio di Dio.

Giuseppe e Maria arrivano dopo 150 Km forzati da voleri umani, ma soprattutto condotti dalla volontà di Dio.

Nel cielo da alcuni mesi (dalla metà del 3 a.C.) delle particolari congiunzioni planetarie

che coinvolgono Giove (il Re dei pianeti) e la stella fissa di Regolo (piccolo Re) catturano l’interesse degli studiosi più attenti.

Betlemme era una città decaduta per importanza: luogo di pastorizia, che dà i natali al buon pastore per antonomasia.

Rachele morì in esilio partorendo Beniamino, l’ultimo dei 12 figli di Giacobbe: morì non lì, eppure Giacobbe volle seppellirla presso Betlemme.

Noemi e Rut scelgono di far ritorno a Betlemme, da Booz Rut genera Obed, il nonno di Davide (Mt 1,3).

Il profeta Isaia colloca la promessa del Messia in questa discendenza (Is 9,7).

Se la storia degli uomini l’ha resa periferica, la Parola di Dio l’ha destinata sei secoli prima ad assolvere a un compito.

Non per caso Betlemme ha il nome di “casa del pane”, ma un pane molto particolare, che è “carne” (Gv 6,35).

Ma il luogo dei pastori è luogo ovviamente di greggi e da Betlemme provengono gli agnelli per la Pasqua.

Betlemme è vicina a Gerusalemme e presso Migdal Edar (la torre delle greggi) si sceglievano quelli senza macchia.

Maschio, nato nell’anno, immacolato: selezionato con cura, a Migdal Edar, per il sacrificio nel Santo dei Santi.

Nella notte della nascita di Gesù il canto degli angeli e l’adorazione dei pastori segnano una novità potente per tutti.

E’ nato l’Agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo (Gv 1,29). Il Messia Redentore, vero Dio e vero uomo.

La storia conta gli anni da lì: gioia, pace, gloria! La notizia corre di bocca in bocca e le più umili ad annunciarla.

Dove fu posto Gesù appena nato? Il primo giaciglio fu forse di pietra.

I Magi lo adorarono dopo, già trasferito in una “casa” più consona, i cui legni in parte sono in Santa Maria Maggiore.