Scienziati della Yale University: il Siero Resta nel Corpo dei Vaccinati per Anni, e si Integra con il DNA Umano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Slay News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Un gruppo di eminenti scienziati della prestigiosa Università di Yale lancia l’allarme dopo che uno studio a lungo termine ha scoperto che i “vaccini” mRNA anti-Covid rimangono nei corpi dei riceventi e continuano a causare danni per anni dopo l’ultima iniezione.

Sorprendentemente, i ricercatori hanno scoperto che il materiale genetico dei “vaccini” può integrarsi nel DNA umano.

Lo studio inedito è condotto dalla dottoressa Akiko Iwasaki, scienziata di fama mondiale della Yale.

Le scoperte hanno sconvolto la comunità scientifica poiché sono in conflitto con il dogma “sicuro ed efficace” sostenuto da funzionari sanitari, medici, politici e media aziendali.

Nel corso del loro studio, i ricercatori hanno analizzato le persone che avevano ricevuto almeno una dose di un “vaccino” mRNA anti-Covid ma che non erano mai state infettate dal COVID-19.

Ciò per escludere la possibilità che il virus potesse aver lasciato tracce di materiale genetico nel flusso sanguigno.

Come abbiamo già visto in precedenza per altri effetti collaterali dei vaccini, come la miocardite, la colpa è stata spesso attribuita al virus.

I ricercatori hanno scoperto che i pazienti non infetti che avevano ricevuto un’iniezione di mRNA avevano ancora la proteina spike nel flusso sanguigno anni dopo l’ultima iniezione.

La dottoressa Iwasaki ha riscontrato prove della presenza effettiva della proteina spike anche 700 giorni dopo l’ultima iniezione somministrata al ricevente.

Molti degli altri destinatari avevano ricevuto l’ultima iniezione più di 450 giorni prima e avevano ancora la proteina spike del “vaccino” nel loro corpo.

Inoltre, i ricercatori di Yale hanno riscontrato anche un calo delle cellule T CD4 (regolatori chiave del sistema immunitario).

Il calo delle cellule T CD4 indica che gli individui “vaccinati” soffrono di immunosoppressione a lungo termine.

Questi risultati rivelano che il materiale genetico delle iniezioni di mRNA del Covid si sta integrando con il DNA umano

Secondo Alex Berenson, l’integrazione con il DNA umano spiega la presenza prolungata della proteina spike nel flusso sanguigno degli individui vaccinati.

È degno di nota anche il fatto che lo studio sia stato condotto dal la dottoressa Iwasaki.

In precedenza, Iwasaki aveva sostenuto la somministrazione del vaccino e aveva liquidato le preoccupazioni sulla sicurezza come “assurde”.

Durante la pandemia ha anche pubblicamente sostenuto l’obbligo vaccinale.

Tuttavia, queste nuove scoperte potrebbero aver cambiato la sua prospettiva sulla questione.

Si dice che i ricercatori di Yale siano sotto pressione affinché mettano a tacere le conclusioni a causa delle loro implicazioni esplosive.

Lo studio condotto da un team di scienziati molto stimato potrebbe smantellare la narrazione “sicura ed efficace” propagandata dal governo e dai media.

Secondo il Midwestern Doctor, i funzionari di Yale hanno rivelato che è in corso una “battaglia” per sopprimere lo studio e impedirne la pubblicazione.

“Dietro le quinte è in corso una battaglia per pubblicarlo”, ha rivelato il medico.

“Volevamo aspettare che Yale lo nascondesse per rivelare ciò che ci era stato fatto trapelare (e quindi dimostrare che i dati incriminanti sui vaccini erano stati soppressi) in modo da non interferire con il normale processo di pubblicazione (che è spesso fondamentale affinché questo tipo di cose vengano accettate dalla comunità scientifica).

“In questo caso, dati i soggetti coinvolti e i dati forniti, questo studio dimostrerà che la ‘vaccinazione lunga’ è una condizione reale e che il vaccino deve essere immediatamente ritirato (il che metterebbe Yale in una posizione molto imbarazzante se lo pubblicasse)”.

Secondo quanto riferito, gli scienziati di Yale stanno pianificando di pubblicare il loro studio su un server di pre-print non sottoposto a revisione.

Nel frattempo, i principali esperti medici hanno lanciato l’allarme dopo che un nuovo studio ha dimostrato che le persone vaccinate possono trasmettere il materiale genetico delle iniezioni di mRNA a persone che non hanno mai ricevuto la dose.

Come riportato da Slay News, un nuovo importante studio sottoposto a revisione paritaria ha confermato che le persone non vaccinate possono soffrire degli effetti collaterali dannosi dei “vaccini” a mRNA contro il Covid semplicemente stando a contatto con persone che hanno ricevuto le iniezioni.

Lo studio conferma finalmente l’esistenza della “diffusione del vaccino”, una questione precedentemente respinta dalle autorità sanitarie come una “teoria del complotto”.

È allarmante che lo studio abbia scoperto che le persone non vaccinate subiscono danni da vaccino anche se sono “indirettamente esposte” a coloro che hanno ricevuto le iniezioni di mRNA per il Covid.

Uno studio intitolato “Anomalie mestruali fortemente associate alla vicinanza a individui vaccinati contro il COVID-19” è stato appena pubblicato sulla rivista peer-reviewed International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research.

Il team di importanti ricercatori americani che ha condotto lo studio è stato guidato dalla professoressa Jill Newman e dalla dottoressa Sue E. Peters.

Uno degli autori dello studio ha scritto:

“Dopo più di un anno di censura da parte delle riviste mediche, il nostro studio e manoscritto epocale sono stati pubblicati, dimostrando significative prove circostanziali che qualcosa viene trasmesso dalla popolazione vaccinata contro il COVID-19 a quella non vaccinata.

“È ormai giunto il momento di ritirare dal mercato queste iniezioni tossiche”.

§§§

