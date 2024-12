La Narrativa delle Atrocità a Senso Unico, la Censura di Meta su Quello che Accade a Gaza. Inchiesta BBC.

Con quei manifesti Standing Together sta cercando di dire alla gente che sia la popolazione di Gaza sia quella di Israele stanno soffrendo, anche se in modo non equo. Lo fa senza infrangere alcuna legge, ma con regolare autorizzazione dell’azienda dei trasporti pubblici di Tel Aviv. Standing Together, del resto, parla un linguaggio moderato, senza mai fare menzione della resistenza violenta come motore politico, e per questo si è preso pure qualche critica dai gruppi più radicali del boicottaggio anti-israeliano.

Una società radicalizzata

Nonostante ciò, i ragazzi dell’organizzazione si sporcano le mani proteggendo anche i civili palestinesi indifesi nella Città Vecchia di Gerusalemme, minacciati da migliaia di coloni violenti durante la cosiddetta Marcia delle bandiere (nota come la “marcia della morte agli arabi“). E Standing Together parla apertamente di “occupazione” riguardo ai Territori palestinesi, e ha promosso il cessate il fuoco sin da poche settimane dopo l’inizio della guerra: sembra poco, ma è qualcosa che la maggior parte delle organizzazioni di sinistra israeliane, anche moderate, non ha mai preso in considerazione.

L’atto forse più radicale di Standing Together è quello di riconoscere che la responsabilità della situazione non è solo dei media. Raccontare dei civili uccisi nelle operazioni israeliane è percepito come un atto di tradimento da gran parte della società, ci spiegano gli attivisti dietro le quinte. È un approccio nazionalista che non deriverebbe tanto da pressioni governative, dunque, quanto dalla radicalizzazione di una larga parte del pubblico israeliano, che porta i media stessi ad auto-censurarsi, venendo meno alla loro funzione primaria. Così la maggior parte degli israeliani continua a concentrarsi sul 7 ottobre, rimanendo intrappolata nella narrativa di atrocità a senso unico.

Il secondo è un post pubblicato su Instagram da ZirafaMedia:

Una nuova inchiesta della BBC rivela l’ovvio: i notiziari palestinesi e le notizie correlate su Facebook hanno visto un calo del 77% nell’engagement dopo il 7 ottobre, nonostante l’attenzione globale sull’aggressione sfrenata di Israele.

L’analisi di oltre 100.000 post della BBC ha rivelato che pagine incentrate sui palestinesi come “Palestine TV” hanno dovuto affrontare restrizioni ingiustificate, mentre simili notiziari israeliani hanno visto aumentare la loro portata, ottenendo persino la promozione tra i non follower.

Meta ammette di aver imposto “misure temporanee sui prodotti e sulle politiche”, ma non ha fornito alcuna spiegazione per questa evidente disparità.

La BBC avverte che questa soppressione deliberata di informazioni vitali crea un grave squilibrio nel corretto accesso alle notizie, distorcendo la narrazione in un modo che non rappresenta appieno la realtà.

Immagino che l’unica domanda a cui ancora non si è data risposta sia perché?

Perché Meta, un gigante internazionale con un’influenza senza pari in Medio Oriente tramite Facebook, Instagram e WhatsApp, dovrebbe scegliere di far pendere la bilancia verso una narrazione piuttosto che un’altra?

Cosa guadagna un’azienda di social media dall’allinearsi all’agenda di un paese specifico, specialmente durante un conflitto in cui l’accesso alle informazioni è fondamentale?

Il terzo è un articolo pubblicato sul canale Telegram Idee&Azione:

DOPO GAZA, È L’UMANITÀ CHE MUORE

A Gaza le linee rosse, oltre le quali si perdono tutti i sentimenti di pietà, di umanità, di rispetto della vita e del diritto, sono state superate. Con il genocidio di Gaza è l’umanità che muore perché è passato nella coscienza dei popoli occidentali senza portare a quel totale rigetto delle atrocità perpetrate da Israele, capace di fare crollare i governi. Quando le testimonianze di tali atrocità attraversano la coscienza dei rappresentanti della politica senza colpo ferire, e tale durezza di cuore fa prevalere le ragioni degli interessi economici (l’ENI parteciperà allo sfruttamento del giacimento di gas al largo della costa di Gaza), della politica e le ragioni geo strategiche, contribuendo ad attutire la risposta della nostra coscienza, allora si apre il baratro dell’ignavia, dell’indifferenza e dell’assenza di umanità, dove la mostruosità può circolare liberamente per le strade di una coscienza pacificata dalla massificazione e dalla conseguente assenza di qualità. Quello che segue è il testo integrale del discorso della dottoressa Tanya Haj-Hassan alle Nazioni Unite. * * * Mi chiamo Tanya Haj-Hassan, sono un medico di terapia intensiva pediatrica e ho lavorato a Gaza molte volte negli ultimi dieci anni, e più recentemente come parte di un team medico di emergenza che lavorava in un ospedale nella zona centrale di Gaza durante il genocidio in corso. Sono qui in compagnia morale di tutti gli altri professionisti della sanità che conosco e che hanno prestato servizio di volontariato a Gaza negli ultimi 14 mesi – alcuni dei quali sono qui oggi con me – in solidarietà con i nostri colleghi sanitari palestinesi e con il popolo palestinese. Non si può assistere a ciò che sta accadendo a Gaza e non uscire infuriati e determinati a fermarlo. Non vorremmo essere qui, o nei telegiornali, a fornire ripetutamente una testimonianza morale delle atrocità in corso. Ma per scelta, Israele ha proibito ai giornalisti internazionali e agli investigatori indipendenti in materia di diritti umani e forensi di testimoniare. Allo stesso tempo, incredibili giornalisti palestinesi che coprono il genocidio del loro stesso popolo sono stati ripetutamente presi di mira da Israele e screditati, mentre sia i loro reportage che i loro omicidi sono stati ampiamente ignorati dai principali media occidentali. Come uno dei pochi osservatori internazionali a cui è stato permesso di entrare a Gaza, posso dirvi: passate solo 5 minuti in un ospedale e diventerà dolorosamente chiaro che i palestinesi vengono intenzionalmente massacrati, affamati e privati di tutto ciò che è necessario per sostenere la vita. Collettivamente, negli ultimi 14 mesi, abbiamo curato persone sottoposte a un massacro di civili dopo l’altro nei pochi ospedali rimasti, parzialmente funzionanti, a Gaza. Intere famiglie sono state eliminate, cancellate dal registro civile. I nostri colleghi sanitari e umanitari vengono uccisi in numero record. Abbiamo curato innumerevoli bambini che hanno perso l’intera famiglia, un fenomeno così frequente a Gaza che gli è stato dato un nome specifico: Bambino ferito senza famiglia superstite. Abbiamo tenuto le mani di bambini che esalavano gli ultimi respiri senza che nessuno, se non un estraneo, potesse confortarli. Quelli che si sono ripresi abbastanza da lasciare l’ospedale hanno continuato ad affrontare l’ovvio rischio di morte, sia per un altro bombardamento, sia per fame, disidratazione o malattia. La storia ci ha chiaramente dimostrato che i medici non possono fermare un genocidio. Ecco perché si chiama “Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio”. Ed è per questo che oggi sono qui. Prima di condividere ciò di cui sono stato testimone, voglio condividere una citazione del mio collega dottor Mohammed Ghanim, un giovane medico del pronto soccorso ucciso un mese fa da un drone quadcopter, dopo aver assistito con costanza i suoi pazienti per oltre 400 giorni, mentre gli ospedali in cui lavorava venivano ripetutamente assediati. Il dottor Ghanim ha dichiarato:

“Per quanto ho potuto, mi sono astenuto dal condividere le tragiche storie per due motivi. Il primo è che so che non serve a nulla, perché chi non si è commosso davanti a immagini di cadaveri smembrati e carbonizzati non si commuoverà davanti a certe parole, e il secondo è che non riesco a trovare le parole per descrivere le storie”. Condivido il sentimento del dottor Ghanim. Cosa c’è da dire per spingere le persone all’azione? Come possiamo anche solo iniziare ad articolare ciò che abbiamo visto? Ricordo il silenzio della donna portata in ospedale ferita, con lo sguardo vuoto e incapace di parlare. Aveva partorito una settimana prima e non riusciva a trovare il suo bambino di sette giorni. Sia il suo bambino che la sua bambina erano intrappolati sotto le macerie. Non ci sono parole che rendano adeguatamente l’idea del dolore e della depravazione di questa aggressione. Ricordo Sewar, 6 anni, intubata in terapia intensiva con una grave lesione cerebrale traumatica e il fratellino ancora disperso. Ricordo la madre seduta accanto a lei, con le lacrime che le rigavano il viso, che le chiedeva “qual è stato il suo crimine?”. Non ho avuto il coraggio di dirle che Sewar, con le sue bellissime ciglia lunghe e scure e i suoi riccioli, probabilmente non avrebbe mai parlato o interagito pienamente – se fosse sopravvissuta. “Non riesco a trovare le parole per descrivere le storie”. O Mohammed, 5 anni, con una ferita penetrante alla testa, probabilmente un colpo di pistola, che è morto al pronto soccorso perché non c’erano posti letto in terapia intensiva. Non aveva una famiglia superstite che potesse recuperare il suo corpo ed è stato portato all’obitorio dall’équipe medica. Le sue mani e i suoi piedi erano così piccoli e l’ultima espressione del suo volto era di dolore. “Non riesco a trovare le parole per descrivere le storie”. O l’anziana donna di cui non ho saputo l’età, colpita più volte dall’esercito israeliano mentre si trovava sulla spiaggia. È morta mentre l’anziano marito le teneva la mano, dicendomi in lacrime “abbiamo solo Dio”. O Amer, 13 anni, che ha subito un grave trauma al collo dopo che la sua casa è stata bombardata e continuava a chiamare sua sorella. Non riconosceva che fosse la ragazza nel letto accanto a lui, perché era stata bruciata in modo irriconoscibile. Quando lei morì, Amer rimase l’unico membro superstite della sua famiglia. Ricordo il suo sguardo assente e la sua voce dolce che mi sussurrava all’orecchio: “Vorrei morire con loro. Tutti quelli che amo sono in cielo. Non voglio più stare qui”. Come trovare le parole per descrivere la storia di Amer. O i cuginetti Mohammad e Massa, che abbiamo rianimato sullo stesso letto dopo che il loro edificio residenziale era stato bombardato. Ricordo di aver slacciato i loro pannolini alla disperata ricerca di vasi sanguigni per somministrare loro liquidi per via endovenosa. Mohammad morì dissanguato. Massa ha subito una grave lesione cerebrale. Era ancora in coma quando ho lasciato Gaza. Entrambi i suoi genitori sono stati feriti nello stesso attacco e non so se sono sopravvissuti. O Shurooq, una ragazza di 15 anni con ferite alla testa e al torace, i cui occhi erano gravemente bruciati. Continuava a chiamare la madre, che non vedeva essere accanto a lei e anch’essa gravemente ferita. La madre ha respirato disperatamente fino a morire. Noi, l’équipe medica, sapevamo prima di Shurooq che era rimasta l’unica superstite della sua famiglia. Shurooq, il cui nome significa alba. “Non riesco a trovare le parole per descrivere le storie”. O il padre che cercava freneticamente i suoi figli al pronto soccorso e che ci ha trovato a rianimarli sul pavimento, tutti i suoi figli tranne Abdullah, che non ha mai trovato. “Non riesco a trovare le parole per descrivere le storie”. O l’adorabile signore anziano che aiutava a trasportare i feriti al pronto soccorso, confortandoli in ogni modo possibile, pulendo le pozze di sangue dopo ogni incidente di massa.

Lo vedevo tutti i giorni e avevo pensato che fosse un dipendente dell’ospedale, salvo poi scoprire che aveva iniziato a fare il volontario all’ospedale dopo che tutta la sua famiglia era stata uccisa all’inizio del genocidio. Aveva scoperto che l’unico modo per far fronte alla sua sopravvivenza era aiutare altre famiglie. Come si fa a trovare le parole per descrivere la sua storia. Queste non sono storie eccezionali. Ogni persona che ho incontrato a Gaza si è vista sottrarre con la violenza familiari, amici, colleghi, vicini di casa. Parlo dei pazienti con lesioni traumatiche che ho curato, ma questa è solo una dimensione di questa situazione apocalittica. Tutto ciò che serve a sostenere la vita umana è sotto attacco a Gaza, e lo è da molto tempo: acqua, cibo, riparo, istruzione, assistenza sanitaria, energia, fognature e servizi igienici. Un bambino che 14 mesi fa viveva in un appartamento e andava a scuola a Gaza, se è vivo, ora sta cercando di sopravvivere agli attacchi aerei israeliani, alle navi da guerra e agli spari, alla fame e all’inedia, alla mancanza di acqua pulita, alla diffusione di malattie che minacciano i loro corpi già immunocompromessi, all’assenza di un riparo sicuro e a nessuna prospettiva di istruzione né oggi né in futuro. Tutte le università di Gaza sono state distrutte, comprese le uniche due scuole di medicina in cui insegnavo. Ogni bambino di Gaza sta vivendo questo orrore. Penso costantemente ai bambini che ho incontrato e spero che siano vivi, circondati da genitori vivi, che non siano mutilati, non siano affamati, non siano assetati, non siano malati, non siano infreddoliti dall’inverno che invade le loro tende e non siano spaventati. Allo stesso tempo, so che questo è impossibile per qualsiasi bambino di Gaza in questo momento. La settimana scorsa, alla vigilia della Giornata mondiale dell’infanzia, gli Stati Uniti hanno posto il veto per la quinta volta a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza. Come ha detto l’ambasciatore palestinese all’ONU Majed Bamya, “non c’è alcuna giustificazione per il veto a una risoluzione che cerca di fermare le atrocità”. Non c’è alcuna giustificazione. Attacchi all’assistenza sanitaria Immaginate questi bambini, madri, padri, che cercano disperatamente cure mediche e speranza in uno dei pochi ospedali rimasti a Gaza. Poi salta l’elettricità. L’ingresso dell’ospedale viene colpito da un missile. L’ospedale è minacciato da ordini di sfollamento forzato. È una situazione apocalittica. Quello stesso ospedale – dove ho assistito a ciascuna di queste orribili tragedie – è stato preso di mira più volte negli ultimi 14 mesi, così come praticamente tutti gli altri ospedali di Gaza. Gli ospedali e gli operatori sanitari sono stati sistematicamente presi di mira dall’esercito israeliano fin dal primo giorno. I nostri colleghi e amici sono stati uccisi, mutilati, detenuti illegalmente e torturati. Ho incontrato personalmente operatori sanitari che hanno descritto torture fisiche, psicologiche e sessuali da parte dell’esercito israeliano e delle guardie carcerarie israeliane. Uno dei miei colleghi infermieri più impegnati, Saeed, era stato rapito mentre stava evacuando un paziente dall’ospedale Al Shifa in seguito a un ordine di trasferimento forzato di Israele. È stato detenuto per 53 giorni e ha descritto le forme più orribili di tortura. Dopo il suo rilascio, avvenuto a gennaio, soffriva di una grave insonnia, ma nonostante ciò si recava ogni giorno al pronto soccorso per assistere i pazienti. Un giorno si è addormentato mentre teneva in braccio il corpicino di un neonato ferito mortalmente, morto durante un tentativo di rianimazione. Il dottor Ghanim, che ho citato in precedenza, ha scritto in aprile – sei mesi prima di essere ucciso -: “L’ospedale di Al-Shifa è stato assediato mentre mi trovavo al suo interno per tre volte, e due volte sono stato portato via con la forza. Questa volta è stata la più grave, sia in termini di assedio, sia di incursione, sia di quantità di distruzione.

Eravamo 13 medici nel dipartimento di emergenza, tutti noi siamo stati torturati in misura diversa e 6 medici sono stati feriti o arrestati. Sto parlando solo del reparto di cui ero responsabile e non parlo dei medici che sono stati giustiziati direttamente da altri reparti dopo essere stati arrestati o dei medici la cui sorte è ancora sconosciuta”. Oltre mille operatori sanitari sono stati uccisi a Gaza. Centinaia di operatori sanitari sono stati tenuti in cattività da Israele. Almeno quattro sono stati uccisi durante la detenzione. Ogni singolo operatore sanitario che ho incontrato a Gaza ha perso la famiglia, ha perso gli amici, ha perso i colleghi. Ogni singolo operatore sanitario che ho incontrato è stato sfollato più volte, è stato costretto a lasciare gli ospedali in cui lavorava A Gaza, molti operatori sanitari sono stati uccisi mentre cercavano di soccorrere i feriti in quelli che sono tristemente noti come gli attacchi doppi e tripli di Israele: un luogo viene colpito, poi colpito di nuovo una seconda e una terza volta una volta che i soccorritori sono arrivati per recuperare le vittime. Altri operatori sanitari sono stati uccisi mentre lavoravano negli ospedali. Gli ospedali e gli operatori sanitari rappresentano la vita e la volontà di mantenere in vita le persone. L’attacco sistematico e grave all’assistenza sanitaria è una linea che non avrebbe mai dovuto essere superata, come tante altre linee rosse. Cosa succede ora che queste linee sono state superate? In che mondo siamo entrati? È un mondo che abbiamo lasciato persistere per decenni. Queste profonde ingiustizie non sono iniziate 14 mesi fa. I palestinesi hanno tentato ogni mezzo possibile, compresa la diplomazia e la protesta pacifica, facendo appello alla ragione stessa per cui è stata creata questa istituzione. I loro sforzi si sono scontrati con il completo disinteresse per le risoluzioni delle Nazioni Unite e con la crescente violazione dei loro diritti. Ricordo un venerdì del 2019 all’ospedale Al Shifa durante la Grande Marcia del Ritorno, le proteste pacifiche durate due anni presso il muro di confine, in cui 223 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane. L’ospedale di Al Shifa è lo stesso che ora è stato quasi interamente distrutto, dove i medici hanno scavato fosse comuni per seppellire i morti, dove il brillante medico Adnan Al Bursh dirigeva il reparto di ortopedia prima di essere rapito, torturato e probabilmente violentato a morte nelle prigioni israeliane. Ricordo vividamente un ragazzo adolescente che era stato appena portato qui dalla protesta dopo essere stato colpito al collo dai soldati israeliani da una delle torri. Era sveglio e con i conati di vomito del tubo di respirazione, ma non era in grado di muovere nulla del suo corpo al di sotto del collo. Il midollo spinale era stato reciso dal proiettile. Non sarebbe mai stato in grado di muovere le braccia, le gambe e probabilmente nemmeno di respirare da solo. Suo padre supplicava l’équipe medica e continuava a chiedere: “Che cosa abbiamo fatto, se non rivendicare pacificamente i nostri diritti?”. Nelle parole del nostro caro amico dottor Khamis El Essi, un medico che si occupa di dolore e riabilitazione e che ancora oggi è assediato a Gaza, “Siamo stati abbandonati. Siamo stati sacrificati per una causa che volevamo proteggere per tutti, ma purtroppo siamo gli unici a pagarne il prezzo”. Con “tutti” intende ognuno di noi in questa sala e in tutto il mondo. Messaggi degli operatori sanitari di Gaza Sapendo che sarei stato qui oggi, ho chiesto ad alcuni colleghi di Gaza se avevano dei messaggi da trasmettermi. Vorrei condividere alcuni dei loro messaggi: “Dite loro che siamo stanchi… Siamo senza casa… per strada… I nostri cari se ne sono andati e noi siamo tutte storie”. Questo è il messaggio inviatomi da un’infermiera del Pronto Soccorso. Un medico di terapia intensiva, assediato a Gaza e separato dalla sua famiglia, mi ha detto: “Racconta loro tutto quello che sei venuto a vedere con i tuoi occhi”.

“Digli che voglio vedere mia moglie e mio figlio, perché mi mancano molto”. Saed, l’infermiere di cui ho parlato prima, che è stato detenuto e torturato, vi dice: “Ci stanno seppellendo, ogni minuto che passa, ogni minuto che scompare, ogni minuto che viene rapito, stiamo vivendo cose che la mente non può nemmeno comprendere. Moriamo e non troviamo nessuno che ci seppellisca. Vi chiedo di condividere la mia storia, tutta la mia storia, con il mio nome. Voglio che il mondo intero sappia che sono un essere umano. Alla fine non sono una penna su un foglio, non sono un anonimo, sono un essere umano creato da Dio”. Poi pone una domanda che pongo anche a voi: “Perché non sono i palestinesi a parlare per la nostra causa. Perché non siamo presenti e in grado di parlare? Il popolo palestinese, la gente di Gaza? Perché non io, perché non il mio vicino, perché non il mio collega?”. I nostri colleghi palestinesi non sono qui perché i sistemi in cui viviamo attualmente non riconoscono il valore della vita dei palestinesi. Oggi vi parlo sia come membro della società civile sia come operatore sanitario che ha assistito in prima persona alla morte e alla distruzione inflitte al popolo palestinese. Abbiamo trascorso gli ultimi 14 mesi osservando come il genocidio più documentato e ripreso in diretta streaming della storia si sia scontrato con il silenzio e con diffuse campagne di propaganda che giustificano l’ingiustificabile, mettono a tacere e screditano coloro che lo hanno denunciato. I testimoni oculari che ne sono usciti vivi hanno costantemente denunciato crimini che in qualsiasi altro contesto avrebbero portato a sanzioni. Ma qui, dopo 14 mesi di gravissime violazioni del diritto umanitario, di grossolane violazioni dei diritti umani, di barbari crimini di guerra, si risponde con l’impotenza di individui, Paesi e dell’istituzione rappresentata da questo stesso edificio. Il precedente che è stato creato a Gaza si diffonderà ovunque nel mondo. È il segnale della fine dello Stato di diritto. Lo abbiamo già visto diffondersi in Libano. Come ha detto un chirurgo volontario: “Quando ero a Gaza mi sembrava che fosse il preludio della fine dell’umanità”. Se la solidarietà con i vostri simili non è un motivo sufficiente per agire, pensate a come questo si ripercuoterà su di voi. Questo dovrebbe essere spaventoso per tutti. Mi rendo conto che le parole che ho condiviso con voi oggi sono pesanti. Queste parole impallidiscono rispetto alla realtà vissuta dai palestinesi per oltre 400 giorni e 76 anni prima. I palestinesi non hanno bisogno della nostra pietà o delle nostre lodi. Hanno bisogno della nostra significativa solidarietà. E non c’è tempo per la disperazione. Nelle 24 ore che trascorrerò in questa città, circa 60 bambini saranno feriti o uccisi. Non possiamo permetterci di aspettare un giorno in più. Riconosco che molti di voi, per il fatto di essere qui oggi, sono già convinti della necessità di agire. Ci vuole coraggio per combattere un sistema corrotto, un sistema che dà un potere sproporzionato a Paesi che hanno precedenti terribili di violenza globale. Un giorno qualcuno tirerà fuori i documenti delle nostre testimonianze, che chiedevano 14 mesi di tempo. Si troveranno le registrazioni dei palestinesi che coprivano il loro genocidio quando ai giornalisti internazionali era inopinatamente vietato l’ingresso. I bambini palestinesi hanno organizzato conferenze stampa per dire al mondo che le loro vite erano importanti. Il coraggio e l’azione degli operatori sanitari palestinesi di fronte a questo genocidio rappresentano un modello esemplare per tutti noi. La domanda che vi pongo è: cosa stiamo rischiando?

idee&azione

