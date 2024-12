L’Allarme di Der Einzige: In Europa Stanno per Approvare un Siero a mRNA Autoreplicante. Effetti Ignoti.

PRIMO VACCINO A MRNA AUTO-AMPLIFICANTE VERSO L’APPROVAZIONE IN EUROPA

Il veleno si chiama Kostaive ed ha ricevuto un parere favorevole da parte del Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), e se sarà favorevole anche la decisione della commissione europea, sarà definitivamente approvato.

1) L’ENNESIMA FRODE

Loro stessi nello studio principale di questo nuovo veleno sostengono che i veleni Pfizer e Moderna non servono a nulla perché hanno un’efficacia del 50%, perciò hanno proposto di potenziare l’efficacia dei veleni aggiungendo anche una replicasi proveniente dal virus venezuelano dell’encefalite equina, e hanno condotto insieme il trial di fase 1, di fase 2 e due trial di fase 3. Dopo 92 giorni hanno somministrato il veleno anche a coloro che erano nel gruppo del placebo, quindi ciò renderà impossibile una valutazione delle reazioni avverse, che sono state studiate solo per una settimana dopo ciascuna dose: le persone dovevano compilare dei diari per una settimana dove indicavano la presenza di sintomi tra quelli proposti. Per quanto riguarda l’efficacia, questo nuovo veleno raggiunge solo il 56% (48.7–63.3) e supera di poco l’ipotesi nulla di un’efficacia del 30%, quindi è anch’esso inutile come i precedenti. Non previene neanche il decesso, perché il limite inferiore dell’intervallo di confidenza è negativo (86.5% (−7.4–98)). Nella valutazione delle ospedalizzazioni hanno assunto che l’efficacia vaccinale verso la malattia grave sia indipendente da quella verso la malattia lieve. Ciò significa confrontare gli ospedalizzati con la popolazione sana, invece di, come sarebbe giusto, confrontarla con quella dei soli contagiati. Interpretare i dati in questo modo porta a risultati senza senso, è impossibile che un vaccino non abbia efficacia contro la malattia lieve e al contempo esibisca un’efficacia del 95.3% (80.5–98.9) contro quella grave.

2) IMMORTAL TIME BIAS

Il motivo per cui questo studio è spazzatura è però insito nel disegno sperimentale e si tratta di una fallacia così grave che merita di essere discussa separatamente. Lo studio prevede di effettuare in modo parallelo, ma parzialmente sequenziale, i vari trial. Come si può notare dalla figura 1, il tempo di reclutamento che va dall’inizio dello studio, cioè quello della fase 1, fino all’inizio della fase 3b è lunghissimo, infatti la fase di screening inizia solo 10 giorni prima della fase della prima somministrazione. Durante il periodo tra reclutamento e screening, se piuttosto lungo, i partecipanti sani e meno esposti al rischio vengono selezionati e sovrarappresentati perché chi contrae l’infezione durante la fase di reclutamento viene poi eliminato dallo studio durante la fase di screening, in questo caso sono stati eliminati anche i partecipanti con parenti che hanno avuto una reazione anafilattica a qualsiasi vaccino, non rendendo il campione rappresentativo della popolazione generale. Siccome dovrebbero eliminarli anche dal gruppo di controllo, il bias dovrebbe risolversi. Ma non è così, perché l’unico modo per eliminarlo è inserire nella regressione di Cox il tempo del trattamento come covariata usando i dati di tutti i partecipanti, senza escludere quelli che hanno avuto l’infezione prima del trattamento, cosa che nello studio non è stata fatta, perché come covariate hanno messo solo l’età del partecipante e la regione di somministrazione.

CONCLUSIONI

Questo schifo è già stato approvato in Giappone, che in questo caso ha fatto da cavia. La differenza con i precedenti veleni Pfizer è che l’mRNA contenuto in questi prodotti è destinato a replicarsi per un periodo di tempo indeterminato. In questo post ho già spiegato i rischi associati alla presenza del replicone, ed il principale è che il replicone si può unire ad un’infezione già presente ed aggravarla. Lo studio che sta portando all’approvazione del veleno è stato condotto e finanziato dalla stessa casa farmaceutica che vuole farlo approvare, Arcturus Therapeutics, i cui advisors hanno legami sia con l’OMS che Bill Gates.

***

CALENDARIO VACCINALE PER LA “VITA” 2025: VACCINI NEI PDTA E MOLESTIE VERSO I NO VAX

Il pdf completo si può leggere cliccando qui.

1) LE VARIE SOCIETÀ DI CRIMINALI COL CAMICE BIANCO SI SONO UNITE PER PROPAGANDARE VACCINI

In un evento della fondazione ENPAM è stato presentato il nuovo calendario vaccinale per la vita 2025, che raccoglie tutte le vaccinazioni per bambini e per anziani, a cui hanno contribuito varie associazioni: SITI, SIP, FIMP, FIMMG, e SIMG, alcune sono già note per aver seminato odio contro i no vax, aver promosso la follia della mascherina perpetua, aver promosso il veleno Pfizer per i bambini e aver assistito Pfizer in una campagna vaccinale usando dati falsi. Un intero capitolo (p. 57-65) è dedicato proprio ai veleni a mRNA per la COVID, che vengono definiti un “successo epocale” sostenendo che abbiano salvato 20 milioni di vite, basandosi su un modello matematico sbagliato. Nel calendario hanno poi aggiunto il vaccino contro l’herpes zoster (p. 54-56), che viene causato dai vaccini COVID, quello contro il papillomavirus (p. 44-49) e il meningococco B (p. 33-35), entrambi pericolosissimi e fautori di gravi reazioni avverse (1, 2). Ovviamente non può mancare il vaccino per il virus sinciziale, visto che viene somministrato direttamente ai neonati o addirittura alle madri che poi passano il vaccino al feto (p. 65-75). Alle donne in gravidanza vogliono anche fare l’antinfluenzale (p. 39) e il veleno COVID. Vogliono che questo calendario sia recepito dalle istituzioni e che il piano di prevenzione vaccinale sia aggiornato seguendo le loro indicazioni che prevedono la somministrazione di ben 16 vaccini per tutto il periodo di vita, alcuni dei quali da fare a cadenza annuale.

2) INSERIRE I VACCINI NEI PDTA

Vogliono anche inserire i vaccini nei Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali (PDTA) di alcune patologie. Se un medico si rifiuta di seguire un PDTA e il paziente subisce dei danni, questo può essere ritenuto responsabile per negligenza professionale, e in alcune circostanze può essere accusato di lesioni colpose (art 590 codice penale) o se muore di omicidio colposo (art 589 e 590 sexies codice penale). I PDTA, come stabilisce l’art. 3 della legge Gelli-Bianco non sono obbligatori e vincolanti, ma un medico che si rifiuta di seguirli deve fornire precise giustificazioni nel caso di danni ai pazienti, ma quando si tratta di vaccini non vogliono sentire ragioni, i medici che rilasciarono le esenzioni per il veleno COVID vennero perseguitati (1, 2, 3, 4, 5) e in alcuni casi proprio indagati per omicidio colposo. In base alla 219/2017 legge sul consenso informato, i medici devono comunque parlare al paziente dei vaccini come opzione terapeutica se questi fanno parte del PDTA.

3) L’ANAGRAFE VACCINALE PER MOLESTARE I NO VAX

L’evento dell’ENPAM ha propagandato la realizzazione di un’anagrafe vaccinale che prevede l’inserimento dei dati di tutta la popolazione con lo scopo di monitorare le varie coperture vaccinali e, peggio ancora, per individuare quelle persone che rifiutano i vaccini così che dei professionisti adeguatamente formati possano molestarle e farle il lavaggio del cervello per farle inoculare. Nell’evento si è parlato esplicitamente di limitare il diritto alla privacy perché lo considerano meno importante del diritto alla salute. Per questo vorrebbero introdurre un sistema per contattare le persone in base alle proprie patologie e spingerle alla vaccinazione. Vogliono, a tale scopo, creare un tavolo di discussione per trovare il sistema per aggirare il diritto alla privacy così da poter contattare privatamente le persone.

CONCLUSIONI

L’ideologia provax diventa sempre più folle e insostenibile. Secondo questo calendario della morte, chiunque non faccia 16 vaccini è un pericoloso terrorista no vax da tempestare di telefonate e “persuadere” in ogni modo. Nel capitolo sul SARS-COV-2 la bibliografia che loro spacciano come aggiornatissima contiene studi peer reviewed fermi al 2020, quello sul modello matematico sbagliato e indicazioni dell’OMS.

§§§

