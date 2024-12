Studio Pubblicato da Biomedics Rivela Nuovi Effetti Negativi del Siero: Nebbia Mentale, Tachicardia, Astenia.

di Nicolas Hulscher, MPH

Lo studio intitolato Autoanticorpi che prendono di mira i recettori accoppiati alle proteine G e molecole correlate a RAS nella sindrome da vaccinazione post-acuta contro il COVID: uno studio retrospettivo di una serie di casi , è stato appena pubblicato sulla rivista Biomedicines :

Ecco cosa hanno scoperto:

Anticorpi Spike elevati vs. anticorpi nucleocapsidi

I pazienti con PACVS mostrano anticorpi anti-spike (S) notevolmente elevati (media = 3011,2 BAU/mL) e anticorpi anti-nucleocapside (N) minimi (media = 0,4 BAU/mL) . Ciò conferma che i sintomi insorgono dopo la vaccinazione , non dall’infezione naturale da SARS-CoV-2. Lo studio ha trovato una correlazione positiva tra anticorpi anti-spike (S) e autoanticorpi ACE2 , suggerendo un meccanismo anti-idiotipo in cui la risposta immunitaria alla proteina Spike innesca autoanticorpi che prendono di mira ACE2. Inoltre, livelli elevati di anticorpi Spike erano associati a sintomi specifici, come diffuse sensazioni di bruciore .

Sintomi PACVS

Iniziata da giorni a settimane dopo la vaccinazione (insorgenza mediana: 10 giorni). Persisteva per una mediana di 20 mesi (intervallo: 4–32 mesi), dimostrando la natura cronica di questa sindrome.

I sintomi includevano:

Stanchezza cronica e nebbia mentale

Perdita di memoria e sintomi neurologici

Tachicardia, ipertensione e problemi cardiovascolari

Sensazioni diffuse di bruciore e nevralgia

Sintomi cutanei: lividi, edema ed eruzioni cutanee

Autoanticorpi chiave e sintomi associati

Gli autori sottolineano che la proteina Spike può innescare l’autoimmunità attraverso meccanismi come il mimetismo molecolare , in cui il sistema immunitario prende erroneamente di mira i recettori umani.

Autoanticorpi ACE2 Collegato a: Lividi sulla pelle Edema cutaneo ed eruzioni cutanee Ipertensione

Autoanticorpi MAS1 Collegato a: Sensazioni di bruciore diffuse

Autoanticorpi ATR1 Collegato a: Linfadenopatia (linfonodi ingrossati)

Autoanticorpi STAB1 Collegato a: Edema cutaneo ed eruzioni cutanee

Autoanticorpi ADRA2A Inversamente associato a: Perdita di memoria e nebbia mentale

a:

Questi dati confermano che i test sugli anticorpi anti-spike e i pannelli di autoanticorpi (ACE2, MAS1, ATR1, STAB1, ADRA2A) offrono biomarcatori misurabili per identificare PACVS. Rafforzano inoltre la logica della disintossicazione del corpo dalla proteina Spike altamente patogena e persistente ( dimostrata da oltre 250 studi sottoposti a revisione paritaria ) con la disintossicazione di Base Spike :

Le nostre agenzie di sanità pubblica devono finalmente iniziare ad affrontare il diffuso avvelenamento della popolazione da proteina Spike . Ciò include lo sviluppo di test per la proteina Spike accessibili e a prezzi accessibili e l’avvio di studi clinici su larga scala, prospettici, in doppio cieco e controllati con placebo per identificare metodi efficaci per eliminare la proteina Spike dal corpo.

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologo e amministratore della fondazione, McCullough Foundation

Italiano: www.mcculloughfnd.org

Vi invito a seguire sia la McCullough Foundation che il mio account personale su X (ex Twitter) per ulteriori contenuti.

