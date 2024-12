La Campagna d’Odi@ verso i No-Vax dopo l’Annullamento delle Multe. Der Einzige Italia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Der Einzige sul suo canale Telegram, che vi invitiamo avisitare. Buona lettura e diffusione.

§§§

LA CAMPAGNA D’ODIO VERSO I NO VAX DOPO L’ANNULLAMENTO DELLE MULTE

L’annullamento delle multe ha riacceso l’odio persecutorio che i provax provano verso di noi e diverse dichiarazioni pubbliche che sono vere e proprie istigazioni alla violenza e all’odio sono comparse impunite sui media da parte di diversi personaggi pubblici.

1) ODIO E RANCORE VERSO I NO VAX Bassetti ha dichiarato che la cancellazione delle multe non è un bel messaggio perché fa passare i no vax dalla parte della ragione e come dei pirla chi si è vaccinato. Massimo Andreoni (SIMIT) è dello stesso avviso, che dice che l’annullamento delle multe penalizza chi si è vaccinato. Burioni continua con la disinformazione provax, smentita fin da subito, che i vaccini prevengono la trasmissione e quindi non vaccinandoci abbiamo messo a rischio la nostra salute e quella degli altri. Ha anche scritto un articolo per Repubblica dove dice che la scelta di annullare le multe è una scelta contro la scienza, frutto di irrazionalità, diffondendo l’altra disinformazione già smentita che l’aspettativa di vita sia stata allungata dai vaccini. Nino Cartabellotta oltre a ripetere tutte le menzogne di Burioni, aggiunge che l’annullamento delle multe istiga a non rispettare le istituzioni e a violare le regole, oltre a dire che è un insulto alla memoria dei morti e delle loro famiglie. La Ronzulli invece dice che la nostra non era una lotta per la libertà e che eliminare le multe è un’offesa verso ciò che la COVID ha rappresentato per l’Italia. Le parole più gravi però sono state pronunciate da Gianni Rezza che considera l’annullamento delle multe ad un’amnistia dopo una guerra. Parenzo la paragona a quella di Togliatti verso i fascisti, lasciando intendere che i no vax sono come i fascisti.

2) I NO VAX NEMICO POLITICO Da queste dichiarazioni emerge quello che vi ho sempre spiegato: la “guerra” di cui parlavano durante la farsa pandemica era una guerra contro di noi, non contro un virus. Presentarci come dei dissacratori di tombe che insultano la memoria delle vittime o come dei fascisti sconfitti e condonati è una forma di atrocity propaganda ed ha lo scopo di mostrare che noi siamo il nemico politico del sistema e che siamo di estrema destra, come del resto già fece l’OMS a suo tempo. I piagnistei sull’offesa verso chi ha rispettato le regole servono ad aizzare la popolazione vaccinata contro di noi facendo leva su sentimenti di rancore e invidia per promuovere odio verso i no vax, che durante i momenti di instabilità politica e sociale diventano sempre ciò che deve unire nell’odio la popolazione.

In questo ci sono anche interessi politici di tipo partitico, perché Bersani, Cartabellotta ed Elly Schlein hanno sostenuto (1, 2, 3) che sia una mossa della Meloni per ottenere qualche voto in più dai no vax, quindi la retorica del condono irrazionale contro la scienza serve anche per mandare avanti la retorica del “PD partito della scienza“, facendo terrorismo dicendo che con la Meloni al governo, e quindi senza restrizioni, saremmo tutti morti, e che bisogna votare loro per proteggersi dalle minacce incombenti.

CONCLUSIONI Perché i vaccinati dovrebbero sentirsi “schiaffeggiati” dall’annullamento delle multe, se vengono presentati come cittadini per bene, che agiscono per solidarietà verso il prossimo? La solidarietà non può essere imposta, una solidarietà imposta si chiama tirannia, chi se la prende per l’annullamento delle multe è solo perché sa di aver fatto la scelta sbagliata, perché la multa contro i no vax, un’estorsione di Stato, altro non era che il far pagare a noi la decisione di non partecipare alla roulette russa dei vaccini e quindi spostare su di noi l’onere di un rischio per rassicurare i vaccinati che ai tempi già erano dubbiosi, si trattava di un modo per assicurarsi l’obbedienza dei vaccinati sfruttando l’effetto framing. Dal punto di vista del vaccinato è quindi semplicemente di una ritorsione, di una vendetta personale contro di noi perché abbiamo avuto la “colpa”, di essere più intelligenti di loro.

§§§

