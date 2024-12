La CNN e la Liberazione Fasulla di un Prigioniero nelle Carceri Siriane. Vatti a Fidare dei “Terroristi Buoni”…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Instagram da Breitbart, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione. E ovviamente l’avviso a diffidare profondamente da quanto i mass media di regime stanno diffondendo sui “terroristi buoni” che avrebbero liberato la Siria.

La settimana scorsa la CNN @cnn ha mandato in onda un servizio di alto profilo in cui la giornalista Clarissa Ward ha apparentemente scoperto un “prigioniero dimenticato” che languiva in una cella senza finestre in Siria. L’uomo sosteneva di essere stato arrestato dal dittatore Bashar Assad tre settimane prima e di non essere a conoscenza del fatto che il regime di Assad fosse stato rovesciato dai ribelli. Domenica, un servizio giornalistico indipendente ha affermato che il prigioniero famoso della CNN era in realtà un agente dei servizi segreti siriani che aveva ingannato il network per ottenere una copertura mediatica positiva.

La Ward, capo corrispondente internazionale della CNN, ha trovato il “prigioniero” rannicchiato sotto una coperta quando è entrata nel quartier generale dell’intelligence dell’aeronautica siriana a Damasco accompagnata da un combattente ribelle, che ha drammaticamente sparato alle porte della prigione mentre esploravano la struttura.

Il prigioniero apparentemente abbandonato che hanno scoperto ha detto di chiamarsi Adel Ghurbal. Ha dichiarato di essere stato arrestato tre mesi prima e di essere stato lasciato nella sua cella senza finestre quando la struttura di intelligence è stata abbandonata. Ha detto di non aver ricevuto cibo e acqua per tre giorni, il tempo trascorso da quando i ribelli vittoriosi sono entrati a Damasco e hanno cacciato Assad in esilio.

La Ward ha drammaticamente scortato il prigioniero verso la libertà, ripetendo con calma “stai bene, stai bene”. In seguito avrebbe descritto l’incontro come “uno dei momenti più straordinari a cui ho assistito” durante la sua ventennale carriera di giornalista.

Volevamo fare un servizio sulle decine di migliaia di siriani scomparsi nelle segrete di Assad e in particolare su un giornalista americano, Austin Tice, che era “scomparso””, ha spiegato Ward.

La CNN, in crisi di ascolti, ha diffuso il video di Ward che libera il prigioniero sui social media, sperando di creare una sensazione virale. Altri dipendenti della CNN hanno promosso la storia come una pietra miliare del giornalismo, facendo spesso eco alla descrizione di Ward stesso del pezzo come “straordinario”.

