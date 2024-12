La Sacra Scrittura Ignorata (Seconda Parte). Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e enmici di Stilum Curiae, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla manipolazione e il sostanziale tradimento della Sacra Scrittura. Buona lettura e condivisione.

§§§

SACRA SCRITTURA IGNORATA (2)

Abramo e Sara in un’icona

Neanche a dirlo, anche il brano di Sacra Scrittura proposto qui appresso è assente dalle letture liturgiche pubbliche, come anche in altre occasioni religiose. Si tratta pertanto di un’epurazione voluta, allo scopo di non screditare la discutibilissima figura del Dio veterotestametario per farne emergere surrettiziamente un’altra, che si accordi con quella del Nuovo Testamento. Per non dire del pretenzioso “leggere il Vecchio testamento alla luce del Nuovo”, un escamotage pseudo-teologico tramite il quale si vuole assicurare l’incombenza veterotestamentaria sulla Nuova ed Eterna Alleanza.

Genesi 12, 10-20

Venne una carestia nel paese e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese. Ma, quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di’ dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva per riguardo a te». Appunto quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone; così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Per riguardo a lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto: È mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie: prendila e vàttene!». Poi il faraone lo affidò ad alcuni uomini che lo accompagnarono fuori della frontiera insieme con la moglie e tutti i suoi averi.

* * *

A beneficio del cattolico duro e puro si rammenta che la Sacra Scrittura è Parola di Dio anche quando espone lo scabroso che viene tenuto nel cassetto, precludendo una visione del Cattolicesimo che risulterebbe molto diversa da quella di stampo israelita inculcata per secoli. E a chi si farà avanti con le sole punte delle scarpe ben lucidate buttando là il pappagallesco “la lettera uccide, lo spirito vivifica”, si chiede la cortesia di fornire l’interpretazione “spirituale” del brano (ma è certo, anzi certissimo che nessuno si farà avanti). Si chiede quindi, di nuovo, la cortesia di astenersi dal commentare glissando, senza entrare nel merito di quanto proposto.

Intanto ci fermiamo alla lettera che qualche importanza deve pur avere, altrimenti di quale “spirito che vivifica” si andrebbe fantasticamdo? E poi, se si tratta di eventi storici e non mitici, c’è poco fare: contra factum non valet argumentum.

E allora, come riferisce “la lettera che uccide”, la Sacra Scrittura, cioè la Parola di Dio, ci presenta un quadro tutt’altro che edificante: un Abramo pavidamente furbo e privo di dignità; l’acquiescenza impudica, per non dire di peggio, di Sara nell’accettare l’indecente baratto propostole dal marito; la malvagità e l’incongruenza del Dio ebraico che, invece di punire la spregiudicata coppia per aver architettato e messo in opera l’ignobile mercato, punisce il Faraone che non aveva colpa alcuna, avendo preso in moglie una donna che credeva libera da legami matrimoniali; ed infine la magnanimità del Faraone stesso che, invece di far gettare in carcere l’Ebreo con la moglie, che lo avevano turlupinato (ma vengono raffigurati con l’aureola della santità!) esponendolo alla furia dell’irascibile Dio ebraico, lascia ad Abramo tutte le sue ricchezze che gli aveva donato credendolo suo cognato, gli riconsegna la moglie e li fa scortare alla frontiera.

Come si vede, “la lettera che uccide”, ma che dovrebbe svegliare gli “spiriti” addormentati da venti secoli e passa di israelismo, ci presenta una vicenda che, almeno fino al punto in cui Faraone se la spassa con la moglie di Abramo, sembra una stuzzicante novella del Decamerone di messer Giovanni Boccaccio, e consente di trarre una morale niente affatto edificante, confermandoci, semmai, che il Dio degli Ebrei era sempre disposto a perdonare il lenocinio, la prostituzione, il raggiro e la truffa, scaricando naturalmente la sua collera sugli innocenti, purché si fosse fedeli e ubbidienti ai sui voleri. E Abramo lo era, e come! Proprio come Mosè e Giosuè (si veda il precedente articolo).

C’è da dire che anche il brano appena dissotterrato non può non destare il sospetto che la stesura del medesimo (e non solo) sia opera di uno o più israeliti “ispirati” che hanno approntato un Dio a loro immagine e somiglianza per giustificare la storia del “popolo eletto”.

Quindi “Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe” di cui nell’Esodo, e che Matteo mette in bocca a Gesù, non può – onestamente! – non lasciare perplessi, tanto più se si tiene anche conto di Isacco, non certamente un modello ideale di padre, visto che più di Giacobbe ama Esaù che gli procura la selvaggina di cui è goloso, e di Giacobbe stesso, altro personaggio non proprio morigerato che ha dodici figli da mogli e schiave, ricatta Esaù chiedendogli di cedergli il diritto di primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie e, dulcis in fundo, su imbeccata dell’astuta (tanto per cambiare) Rebecca inganna il padre Isacco facendosi passare per Esaù ed ottenere il definitivo riconoscimento del diritto di primogenitura. Il tutto, ovviamente, con il beneplacito del turbolento e spietato Dio israelitico.

Non è da escludere, e c’è da auspicarlo, che il cambiamento tumultuoso e disintegrante in atto, costituisca il preludio alla liberazione dall’incombenza veterotestamentaria plurisecolare, per l’affermarsi del Mistico Asse Melchisedek-Cristo-Roma quale unica garanzia dell’universalità della Nuova ed Eterna Alleanza, visto che la Vecchia, evidentissimamente, non era eterna.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SIMBOLI – Gesù con la kefiah, sconcerto nel mondo ebraico https://moked.it/blog/2024/12/09/simboli-gesu-con-la-kefiah-sconcerto-nel-mondo-ebraico/

Dal sito “pagine ebraiche – il portale dell’ebraismo italiano”

https://moked.it/blog/2024/12/09/simboli-gesu-con-la-kefiah-sconcerto-nel-mondo-ebraico/

Sconcerto e inquietudine nel mondo ebraico italiano per la scelta di papa Francesco di omaggiare in Vaticano un presepe proveniente da Betlemme in cui il bambin Gesù riposa in un drappo evocativo della kefiah palestinese. La “palestinizzazione” dell’ebreo Gesù non è una novità in ambito ecclesiastico.

[…]

«Secondo il rabbino capo di Genova Giuseppe Momigliano, assessore al culto dell’Ucei, rappresentare Gesù con la kefiah «è un altro passo per privarlo della sua identità storica di appartenenza».

[…]

«Sconcerto» è il termine usato da Marco Cassuto Morselli, il presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Cassuto Morselli è colpito perché «la riscoperta dell’ebraicità di Gesù è una delle grandi novità del dialogo ebraico-cristiano» degli ultimi anni.

[…]

Cassuto Morselli ricorda che l’argomento era già stato sollevato all’interno dei Sussidi per una corretta presentazione dell’ebraismo, pubblicati nel 1985 dalla Pontificia Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo. «Gesù è ebreo e lo è per sempre», si legge nel documento vaticano. Perché la Chiesa cattolica ha avvertito la necessità di affermare questo punto? Perché, viene spiegato nella scheda Cei-Ucei, «per secoli Gesù è stato degiudaizzato, grecizzato, latinizzato, europeizzato, destoricizzato e quindi in tempi recenti si è sentito il bisogno di farlo ritornare alle sue origini». Origini oggi messe di nuovo in discussione, nel segno della kefiah.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Capito? Gli Ebrei, con la connivenza degli addetti ai lavori cattolici si sono appropriati di “Gesù ebreo”, una panzana secolare che non regge un secondo al solo considerare chi è il Padre di Gesù, ovvero lo Spirito Santo che certamente non è ebreo, e della Madre, ovvero l’Immacolata Concezione che mai può essere ebrea.

Molto strana, poi, questa pretesa degli Ebrei di accaparrarsi quel Gesù che i loro antenati hanno deciso di far crocifiggere, qui riecheggiando le parole del grande Pilato: “Dovrò crocifiggere il vostro re?”. Per non dire della subdola, ipocrita risposta: “Non abbiamo altro re che Cesare”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: matto, sacra scrittura, seconda parte



Categoria: Generale