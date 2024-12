Rapporto Nascosto di Pfizer. 40% in più di Patologie Cardiache nei Sierati. Nick Hunt, Daily Sceptic.

Per sei mesi, l’MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) e altri enti regolatori nazionali hanno tenuto nascosto un rapporto Pfizer sulla sicurezza del vaccino anti-Covid. È preoccupante che il riassunto che ho appena trovato online non sia affatto bello:

Il rapporto in questione è il rapporto C4591021 di Pfizer ” Interim Report 5 ” datato 12 marzo 2024. Si tratta di uno studio di sicurezza post-autorizzazione (PASS) del vaccino Covid di Pfizer . In sintesi, le autorità di regolamentazione nazionali richiedono di routine ai produttori farmaceutici di condurre studi PASS come condizione di autorizzazione per la maggior parte dei nuovi medicinali. Le autorità di regolamentazione forniscono dati al produttore che coprono milioni di pazienti registrati nei sistemi sanitari nazionali. Il produttore quindi conduce analisi per determinare se il medicinale ha aumentato il rischio di condizioni di salute specifiche.

In precedenza ho scritto un paio di articoli sugli studi PASS del vaccino Covid. Il primo, nell’ottobre 2023 , per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli studi e sul fatto che la maggior parte di essi non veniva pubblicata. Il secondo, nel gennaio 2024 , per segnalare che avevo ottenuto copie degli studi PASS di Pfizer , Moderna e AstraZeneca tramite una richiesta di accesso alle informazioni alla MHRA. Nel secondo articolo ho selezionato tre condizioni di salute (aritmia, insufficienza cardiaca e coronaropatia acuta) dal ” Rapporto intermedio 4″ di Pfizer in cui si è verificato un tasso di incidenza più elevato nella coorte vaccinata.

Sapendo che Pfizer aveva completato il suo “Interim Report 5” a marzo 2024, ad aprile ho inviato FOI 24/075 a MHRA chiedendone una copia. MHRA ha applicato un’esenzione della Sezione 22: “informazioni destinate alla futura pubblicazione”. Ciò sembrava molto strano, dato che mi aveva inviato quelle precedenti solo tre mesi prima. Tuttavia, utilmente, ha affermato che “sarà pubblicato nel quarto trimestre del 2024”.

Quindi, a fine agosto, ho presentato un altro FOI ( 24/475 ) per verificare che questa fosse ancora l’intenzione della MHRA. Immagina la mia sorpresa quando ha fatto marcia indietro: “Non possiamo confermare se il Pfizer C4591021 Interim Study Report 5 prima del 31 dicembre 2024 debba ancora essere pubblicato. Abbiamo contattato l’azienda, che ci ha informato che il rapporto finale deve essere presentato alla fine del 2024 e i piani per la pubblicazione saranno decisi a questo punto”. L’ho letto come: “Siamo preoccupati per i risultati del Interim Report 5, quindi abbiamo deciso di attendere il rapporto finale di Pfizer prima di decidere se e quando pubblicarne uno”.

Immaginate la mia ulteriore sorpresa quando ho appena trovato un abstract del ‘ Report intermedio 5’ di Pfizer online. Come ho detto all’inizio, non sembra bello. Ecco le prime sei condizioni menzionate nell’abstract:

Ora, un Hazard Ratio di 1,23 significa che la condizione è più probabile del 23% nella coorte vaccinata e “CI” significa intervallo di confidenza, ovvero possiamo essere sicuri al 95% che il numero “reale” si trovi tra i due numeri seguenti. Quindi quei dati sono estremamente preoccupanti. Questo è il produttore che conferma i numerosi resoconti aneddotici di problemi cardiaci in aumento dal 2020, nonché vari rapporti di ricerca indipendenti.

Peggio ancora, quei dati sono peggiori delle cifre corrispondenti nel precedente ‘ Interim Report 4 ‘ di Pfizer . In altre parole, il rischio sembra aumentare nel tempo da quando è stata introdotta la vaccinazione anti-Covid.

E, a proposito, nulla di quanto detto sopra può essere attribuito al Covid in sé: l’esposizione al Covid sarà più o meno la stessa sia nelle coorti vaccinate che in quelle non vaccinate, che comprendono milioni di singoli pazienti.

Detto questo, ci sono potenziali fattori confondenti. L’abstract ne suggerisce due:

che per qualsiasi condizione, la gravità potrebbe variare all’interno e tra le coorti; e

pregiudizio del “vaccinato sano”: l’argomentazione secondo cui gli individui vaccinati sono più propensi a cercare assistenza medica.

Ma questo è uno dei motivi per cui abbiamo bisogno di vedere l’intero rapporto Pfizer : vedere l’intero set di dati, i risultati e le argomentazioni che hanno portato alla spiegazione di Pfizer sui fattori di confondimento.

Ancora più importante, dobbiamo vedere l’intero rapporto perché l’Hazard Ratio varierà in base all’età: i giovani sono normalmente molto meno inclini alle patologie cardiache rispetto agli anziani. Immaginate quanto sarei sorpreso se gli Hazard Ratio nel rapporto completo per le fasce di età più giovani fossero persino peggiori di quelli nel sommario (che sono medie per tutte le fasce di età). L’MHRA si siede su informazioni che in realtà confermano i numerosi avvertimenti di allarme secondo cui è stato sconsiderato da parte dell’MHRA autorizzare e del JCVI raccomandare la vaccinazione anti-Covid per i giovani che erano a rischio estremamente basso di Covid quando all’epoca si sapeva che i vaccini anti-Covid non bloccavano la trasmissione e non c’erano dati sulla sicurezza a lungo termine?

In sintesi, se, come sospetto, l’MHRA è preoccupata per i risultati del ‘ Rapporto intermedio 5’ della Pfizer , non c’è da stupirsi che non li pubblichi.

Un ultimo pensiero. Le udienze orali del Covid Inquiry Module 4 (Vaccine & Therapeutics) sono programmate per il 14-25 gennaio 2025. Sarebbe una farsa se il ” Rapporto intermedio 5″ e il ” Rapporto finale” di Pfizer venissero omessi dall’inchiesta. Forse uno dei partecipanti principali o i loro rappresentanti legali richiederanno delle copie o interrogheranno l’MHRA sui dati durante le udienze orali.

Fino al suo pensionamento, avvenuto qualche anno fa, Nick era un funzionario pubblico senior del Ministero della Difesa, responsabile della sicurezza e dell’efficacia delle munizioni utilizzate dalle Forze Armate. È coautore del rapporto del Perseus Group sull’ente regolatore dei medicinali del Regno Unito, l’MHRA.