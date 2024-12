Il Prodigio Scientifico del Manto di Juan Diego, e della Madonna di Guadalupe. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un’icona meravigliosa. quella della Vergine di Guadalupe. Buona lettura, meditazione e condivisione.

Cuauhtlatoatzin: è il nome di Juan Diego prima del suo battesimo che ha ricevuto a 57 anni.

Il significato del nome nella lingua locale di allora è: “chi grida come l’aquila”.



In Apocalisse 8,13 l’aquila grida: “Guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare!”

In Apocalisse 12,14 furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente.Nel vangelo tra l’altro c’è una traduzione controversa che usa avvoltoi in luogo di aquile: Mt 24,28 e Lc 17,37, con le aquile che volano presso il corpo di Cristo (l’Eucaristia) a dare senso compiuto al detto citato da Gesù. L’aquila è il simbolo di San Giovanni evangelista: in Apocalisse 4, il riferimento biblico.In Apocalisse 8,13 l’aquila grida: “Guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare!”In Apocalisse 12,14 furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente.Nel vangelo tra l’altro c’è una traduzione controversa che usa avvoltoi in luogo di aquile: Mt 24,28 e Lc 17,37, con le aquile che volano presso il corpo di Cristo (l’Eucaristia) a dare senso compiuto al detto citato da Gesù. A Guadalupe la Madonna si mostra prodigiosamente nell’immagine di una donna prossima a partorire.

Lo fa mentre Juan Diego apre il mantello contenente un mazzo di rose fiorite a dicembre a oltre 2000 metri di quota!

Sulla tilma non c’è traccia di pittura (proprio come per la Sindone) su un tessuto d’agave rimasto inspiegabilmente integro per cinque secoli, mantenendo la temperatura umana di 36,8°C. C’è il prodigio delle numerose figure rilevate dal microscopio elettronico nell’iride della Madonna, che vede (le fotografa!) chi è là mentre compare la figura sulla tilma.

C’è il sorprendente apparire delle stelle sul manto della donna in corrispondenza del cielo di Città del Messico quella notte.

C’è anche il prodigio di quelle non raffigurate, ma che se ci fossero state porrebbero la costellazione del Leone sul grembo (il leone della tribù di Giuda), la Vergine sul cuore e la Corona Borealis quale simbolo regale sulla fronte!

C’è un ulteriore mistero: le stelle presenti sul manto della Vergine sono 46, proprio come il numero dei Papi dal successore di Clemente VII (regnante nel 1531) a Benedetto XVI. E il numero di stelle di ciascuna delle costellazioni tra quelle della tilma è pari al numero di Papi con un certo nome: Pio, Innocenzo, Benedetto, Leone… Un mistero grande. La conta si completa con l’ultimo dei 4 papi, tra il 1531 ed oggi, che hanno preso il nome di Benedetto, quattro come le stelle sulla tilma nella costellazione della croce del sud.Guadalupe è la trasposizione odierna di un termine in azteco: Coatlaxopeuh, “colei che schiaccia il serpente”.

Quindi l’aquila grida, la donna è nel deserto per un tempo, due tempi e metà di un tempo.

Oggi si invocano divinità pagane, come tra gli aztechi prima di conoscere Cristo.

Facciamo uno + uno… Siamo al culmine di un disegno divino che si compie in Maria? Maria Santissima dà carne al Verbo.

L’aquila grida. Le aquile si radunano presso il Santo Sacramento.

In un lampo la Rivelazione si compie, la Gerusalemme Celeste scende dal Cielo.

Gloria a Dio! E’ l’avvento di Nostro Signore, come promise all’ascensione.

I prodigi in Messico sono del 1531, dopo la sfida di Lutero (1517).

237 anni prima ci fu un altro prodigio Mariano, a Loreto. Era il 10 dicembre del 1294.

Oggi nel santuario di Loreto si trovano i muri della Santa Casa, ovvero il luogo dove con ogni ragionevolezza avvenne l’Immacolata Concezione e dove nove mesi dopo nacque Maria. Altri 15 anni e, sempre lì, fu la volta dell’Annunciazione. Nazareth è la località dove abitò per quasi trent’anni anni la Sacra famiglia, dal suo ritorno dall’Egitto all’inizio della vita pubblica di Gesù. A Loreto la casa oggi visibile è solo parzialmente quella originale, essendo stata completata nei suoi muri e nel soffitto: la parte che proviene da Nazaret riguarda tre pareti su quattro, fino a circa 2 metri di altezza. I muri sono spessi 90 centimetri (cioè 2 cubiti amma pari a 0,45 metri) ed il perimetro interno, che delimita l’area calpestabile, dice di una stanza di 4,05 x 7,20 metri, ovvero 9 x 16 cubiti amma. Si tratta di numeri interi e ben proporzionati in unità di misura ebraiche. Archeologicamente è una classica casa galilea di 2000 anni fa. La parte inferiore della Casa all’interno del santuario di Loreto è costruita con tecniche inusuali in Italia. Altra stranezza: è senza fondamenta, ma a Nazareth, all’interno della basilica dell’Annunciazione, ci sono le fondamenta corrispondenti per le misure. I mattoni e la loro modalità di produzione, collocazione ed unione non corrispondono nella parte bassa (realizzata nella cosiddetta “finitura nabatea”) alle tecniche usate per la parte di muro ad essa soprastante. La Santa Casa non presenta segni che possano suggerirne una “scomposizione” in blocchi, ma si trova dove è oggi, dopo quattro o cinque (!) tappe intermedie, con le pietre “murate” con lo stesso tipo di malta usata 2000 anni fa a Nazareth. Sui muri sono presenti dei graffiti antichi di ambiente palestinese che indicano che per i primi pellegrini quello era luogo di culto. La casa originale, come già spiegato, aveva solo tre pareti: la sua forma corrisponde perfettamente per dimensioni alla grotta di Nazareth (che ne costituiva la quarta parete). L’orientamento della porta (a nord) e della finestra (ad ovest) nella disposizione della casa nel santuario di Loreto, diverso da tutte le case della zona e illogico, ottimizza l’impatto con la luce e il freddo nella posizione che aveva a Nazareth (la porta a ovest e la finestra a sud). Un testo prezioso per chi volesse approfondire è quello dell’ingegner Nanni Monelli “La santa casa a Loreto, la santa casa a Nazareth”. Una raffica di domande sfidano la nostra curiosità: perchè la casa dovrebbe trovarsi proprio lì, a Loreto, sulla sommità del colle Prodo? Se la casa è stata portata via mare, perchè ricostruirla lontano dal mare? E perché costruirla in mezzo, proprio sopra, a quella che al tempo era la strada principale (e gli statuti comunali del tempo, ritrovati in varie città vicine, proibivano le costruzioni sulle strade o ne ordinavano l’abbattimento)? In origine non era una chiesa: non ne aveva le dimensioni (troppo piccola), ne’ l’orientamento; presenta persino l’assurdità di avere l’apertura sul lato più lungo, mentre le chiese di solito ce l’hanno sul lato corto. Non ha proprio senso…

E se era una casa, perché costruirla con la porta e la finestra orientate in modo illogico rispetto alla luce (finestra ad ovest) e al freddo (porta a nord)? E perché usare per cementare i mattoni una tecnica non in uso in Italia? E senza fondamenta poi… Se la casa fosse stata deliberatamente “smontata” dai crociati, poi prelevata, trasportata per terra e per mare e infine ricostruita, tale operazione al termine del 1200, con le strade ed i mezzi di allora, risulterebbe quasi impossibile.

Gli studi di qualificati storici dell’arte, geologi, architetti ed ingegneri attestano che:

– non esiste nessuna costruzione coeva nell’ambiente marchigiano che somigli alla Santa Casa.

– non si trova nessuna autorizzazione alla costruzione risultante dai meticolosi atti catastali lauretani del tempo.

– le pietre che si trovano nella grotta dell’Annunciazione a Nazareth hanno la stessa origine geologica delle pietre dell’altare dei Santi Apostoli oggi all’interno della Santa Casa.

– le pietre che si trovano nella grotta dell'Annunciazione a Nazareth hanno la stessa origine geologica delle pietre dell'altare dei Santi Apostoli oggi all'interno della Santa Casa.

– le testimonianze documentano, dopo la traslazione (1291), la scomparsa di uno dei due altari un tempo esistenti a Nazareth.La casa si trova dove è oggi dal 10 dicembre del 1294, secondo la tradizione che la dice aver fatto tappa prima verso il mar Mediterraneo, presso la costa israeliana, poi in Illiria, a Tersatto, cioè Fiume, l'odierna Rijeka (1291) e poi a Loreto (1294). Le mura oggi a Loreto per tre anni e mezzo stazionarono a Tersatto (maggio 1291-dicembre 1294), scomparendo altrettanto stranamente di quando comparvero, tra lo stupore di chi lo attestò. Traslate nelle Marche non si posizionarono subito dove sono oggi, ma cambiarono almeno altre due posizioni, sempre attorno a Recanati e Loreto. Documenti del 1300 parlano finalmente della Chiesa di Santa Maria di Loreto: una bolla di Papa Clemente V, del 1310 e una sentenza del giudice di Macerata, del 1315. Se tuttavia questo fosse stato fatto davvero, sarebbe ancora più inspiegabile che non ne risulti traccia da nessuna parte, considerando che l'eventuale impresario dovette impegnare con dovizia uomini e mezzi.Gli studi di qualificati storici dell'arte, geologi, architetti ed ingegneri attestano che:– non esiste nessuna costruzione coeva nell'ambiente marchigiano che somigli alla Santa Casa.– non si trova nessuna autorizzazione alla costruzione risultante dai meticolosi atti catastali lauretani del tempo.– le pietre che si trovano nella grotta dell'Annunciazione a Nazareth hanno la stessa origine geologica delle pietre dell'altare dei Santi Apostoli oggi all'interno della Santa Casa.– le testimonianze documentano, dopo la traslazione (1291), la scomparsa di uno dei due altari un tempo esistenti a Nazareth.La casa si trova dove è oggi dal 10 dicembre del 1294, secondo la tradizione che la dice aver fatto tappa prima verso il mar Mediterraneo, presso la costa israeliana, poi in Illiria, a Tersatto, cioè Fiume, l'odierna Rijeka (1291) e poi a Loreto (1294). Le mura oggi a Loreto per tre anni e mezzo stazionarono a Tersatto (maggio 1291-dicembre 1294), scomparendo altrettanto stranamente di quando comparvero, tra lo stupore di chi lo attestò. Traslate nelle Marche non si posizionarono subito dove sono oggi, ma cambiarono almeno altre due posizioni, sempre attorno a Recanati e Loreto. Documenti del 1300 parlano finalmente della Chiesa di Santa Maria di Loreto: una bolla di Papa Clemente V, del 1310 e una sentenza del giudice di Macerata, del 1315. Ciò indica che la Casa era considerata come un Santuario venerato e famoso. Un affresco scoperto a Gubbio negli ultimi anni del secolo scorso, risalente alla prima metà del XIV secolo, rappresenta la traslazione della Santa Casa da Tersatto a Loreto, dimostrando come pochi anni dopo la comparsa della Casa della Vergine fosse ritenuta un fatto certo. Per lo scettico razionalista è difficile credere agli angeli e poi credere che gli angeli trasportino case e che una casa svolazzi tra Terrasanta, Dalmazia e Marche, senza risentire nemmeno degli atterraggi. Più facile pensare alla "donna" come una di noi nei suoi tanti meriti umani. Ma qui la Casa è quella di tanti misteri dell'Incarnazione, dove ha abitato San Giuseppe, portata in volo dagli Angeli! CHIEDE UN SALTO ANCHE A NOI: nella carne, ma in alto. Per saltare in alto i piedi devono spingere molto forte verso terra, dove tenerli fermi. Bisogna abbassarsi per salire! Questo permette di amare la Chiesa e di starci, ricevendo i sacramenti della Grazia, come ha voluto il Signore. Il mistero è ancora tale e rifiutarne la sfida solo perché non si vuole credere all'onnipotenza di Dio, sorvolando, noi sì, sulle sfide alla ragione poste con semplicità dai fatti verificabili, è il solito limite di chi non vuole credere, credendosi più intelligente, razionale e scientifico di chi, più curioso ma non per questo ingenuo, prima si meraviglia, poi studia, si inginocchia e prega.

