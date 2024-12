Per gli “Indignati” dell’Annullamento delle Multe ai No-Siero. Leggete e Arrossite di Vergogna.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione tre elementi. Il primo è questo post – di cui ignoriamo l’autore, che comunque ringraziamo – inviatoci su un canale WhattsApp da un’amica, e che mi sembra riassuma in maniera perfetta quello che abbiamo vissuto, e i danni – non solo fisici – provocati dall’operazione Covid.

A proposito di coloro che si sono indignati per l’annullamento delle multe a chi non si era vaccinato.

Ci dissero che prima di due anni non poteva esserci nessun tipo di vaccino. Erano i tempi del protocollo.

Poi ci dissero che sei mesi andavano benissimo.

Poi ci dissero che serviva solo agli anziani e a qualche adulto fragile ma non per i giovani e tantomeno per i bambini.

Poi ci dissero che non andavano mischiati, poi che potevano essere mischiati, poi che potevamo fare come ci pareva,.

Poi ci dissero che tutti andavano bene però Astrazeneca era meglio toglierlo dal mercato.

Poi ci dissero che non era assolutamente un vaccino sperimentale, poi che lo era solo un po’ però nel dubbio ti facevano firmare la liberatoria.

Poi ci dissero che i vaccini servivano anche ai giovani e ai bambini per non diffondere il virus.

Poi ci dissero che col vaccino non ti ammalavi e non contagiavi.

Poi ci dissero che ti ammalavi in forma meno grave ma potevi comunque contagiare (in che forma non si sa).

Poi ci dissero che la terza dose, fatta per un tipo di virus già superato, era indispensabile.

Poi ci dissero che il vaccino non era obbligatorio ma a chi non si vaccinava era preclusa qualsiasi forma di vita sociale e il lavoro.

Poi ci dissero che il vaccino era l’unico modo per uscire dalla pandemia senza spiegarci come mai paesi con una bassa percentuale di vaccinati ne erano usciti esattamente come noi.

Poi ci dissero che la soglia dei vaccinati doveva essere del 70%, no dell’80%, anzi no dell’85%, vabbe’ facciamo tutti e non se ne parla più.

Poi ci dissero che la protezione del vaccino era di di dodici mesi, anzi no sei mesi, però con proroga se stavi sotto le feste.

Poi non ci spiegarono perché i vaccinati dovevano continuare a portare la mascherina e a mantenere il distanziamento.

Poi non ci spiegarono perché, in alcuni casi, i vaccinati dovevano comunque farsi il tampone.

E si potrebbe andare avanti ancora per parecchio.

Nonostante tutto questo la proposta di annullare le multe per chi non si era vaccinato suscita ancora sdegno.

Quegli anni hanno totalmente lavato il cervello di milioni di persone.

***

Bare di Bergamo, Luogotenente dei Carabinieri: “Ogni camion ne portava una, stuprata la Costituzione, ho rifiutato la medaglia di Stato” Il commento di un luogotenente dell’Arma dei Carabinieri sotto il video di Roy de Vita: “Antonio Porto ha ragione” di Redazione

Fonte: Facebook

Il terzo elemento è un post pubblicato su X (già Twitter) da Heather Parisi, che ringraziamo di cuore. Non perda tempo a fare inviti inutili a persone che non voglio definire per non sembrare volgare.

mi esorta a fare la ballerina e io lo esorto a fare il giornalista se mai gli riuscisse. Scoprirebbe che il provvedimento del governo non è un “condono” ma la presa di coscienza realistica che la legge era illegittima oltreché ingiusta. Infatti le multe sono state già dichiarate illegittime da centinaia di sentenze dei giudici di pace che le hanno annullate dando ragione ai cittadini. Chi ha scelto di non vaccinarsi, ha già vinto nei tribunali e non nei bordelli mainstream dove i nostalgici dei tempi del controllo sociale come Parenzo, cercano ancora di imporre una narrazione della pandemia smentita dai fatti e dalla storia. #IoNonDimentico

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bare, Bergamo, ci dissero, giornale d'Italia, parenzo, parisi



Categoria: Generale