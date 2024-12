Notre Dame. No una ceremonia cristiana, sino un bacanal moderno. Benedetta De Vito

Estimados Stilum Curiales, Benedetta De Vito, a quien le damos las gracias, pone a vuestra disposición estas reflexiones sobre lo sucedido en París, en una de las iglesias más bellas de la cristiandad (del pasado…). Disfruten la lectura y difundan.

Tuve que dormir en ella durante noches y pasar de un sitio a otro antes de entender realmente lo que sucedió en la nueva Notre Dame, transhumana e inspirada en su fealdad helada en la tienda de Ikea. Y entonces, pieza por pieza, el mosaico fue recompuesto y comprendí, en el Señor que me guía, que la ceremonia oficiada en París frente a todos los títeres del gran mundo alineados con uniforme completo y todos los besos y abrazos no era una Santa Misa, sino una liturgia por el contrario dedicada a las antiguas festividades paganas romanas de las Bacanales.

Y para comprender mejor qué eran estas fiestas en las que se intercambiaban regalos (ya entonces llamados extrañamente strenne), consulté a un filólogo de rango, un normalista, un señor ciento diez laude con todos los conocimientos…

Y me explicó que, para los antiguos, el mundo y la historia nunca cambiaban y que la edad de oro, la de Saturno precisamente, estaba fijada en un pasado mítico y era completamente alternativa al presente. No por lo tanto, el Edén o el paraíso, como dicen, sino un estado diferente y alternativo al conocido. Y para significar la profundidad de la suposición, aquí está que la fiesta, sin saber lo que era, simplemente ponía el mundo al revés. Los amos se convertían en esclavos y viceversa. Una especie de Carnaval nuestro, pero celebrado dos meses antes de febrero, que para ellos era en cambio un mes de purificación en vista del florecimiento de la primavera.

¿Y entonces? Sucede que esos monseñores con vestiduras inmundas diría yo, ese órgano tocado como un tambor, ese entregar la Sagrada Hostia en manos de la señora presidenta, divorciada y casada entonces, ya madre y avanzada en años, con uno de sus alumnos, no es otra cosa que el mundo al revés, una Bacanal moderna y como Saturno, se sabe, devoró a sus hijos, es fácil entender quién se esconde detrás de semejante estrago de devoción. Pero claro, siempre es él, Satanás que quiere conquistar todo en estos años que se le conceden para hacer limpieza del Señor, llevando a la humanidad al matadero y luego al infierno, sin posibilidad de redención.

¡Es por eso que no pude ver ni un segundo de la “anti-celebración” en la que el señor Macron, el organizador de los Juegos Olímpicos más blasfemos y horribles de la historia, parecía feliz y a sus anchas! Y por eso también, en los cortos fotogramas que me envió mi amigo Marco, de Florencia, vi miradas consternadas de los fieles allí reunidos, ojos que me pareció que buscaban una salida o una huida de tantos horrores. Sí, celebraron a Saturno, a Moloch, a Satanás y por lo tanto, como siempre, al aborto. Y todo fue frío, odioso, amanerado, una pantomima sórdida, la celebración del odio entre hombres en guerra con el dulce Señor que nació para salvarnos. Sí, a pesar de la nueva Votre Dame (tal vez la Pachamama), Puer natus est.

