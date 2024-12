Notre Dame. Non una Cerimonia Cristiana, ma un Saturnalia Moderno. Benedetta De Vito.

Carissimi StilumCuriali, Benedetta De Vito, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione questoe riflessioni su quanto è accaduto a Parigi, in una delle chiese più belle della cristianità (di una volta…). Buona lettura e diffusione.

Ho dovuto dormirci su per notti e frombolar tra siti e pensiero prima di capire, sul serio, che cosa è accaduto nella nuova Notre Dame, transumana e ispirata nella sua gelida bruttezza, al negozio Ikea. E poi, pezzettino dopo pezzettino, il mosaico si è ricomposto e ho capito, nel Signore che mi conduce, che la cerimonia officiata a Parigi davanti a tutti i burattini del gran mondo schierati in alta uniforme e tutti baci e abbracci non era una Santa Messa, ma una liturgia al contrario dedicata alle antiche festività pagane romane dei Saturnalia.

E per capir meglio che cosa fossero queste feste in cui ci si scambiavano doni (chiamate già allora strenne), ho interpellato un filologo di rango, un normalista, un signor centodieci cum laude in tutto lo scibile…

E mi ha spiegato che, per gli antichi, il mondo e la storia non cambiavano mai e che l’era dell’oro, quella di Saturno appunto, era fissa in un passato mitico ed era completamente alternativa alla presente. Non dunque l’eden o il paradiso, come si suol pensare, ma uno stato diverso e alternativo a quello noto. E per significar la profondità dell’assunto, ecco che la festa, per non sapere bene cosa fosse, metteva semplicemente il mondo a capo in giù. I padroni si facevan schiavi e viceversa. Una sorta di Carnevale nostro, ma celebrato due mesi innanzi a febbraio, che era invece per loro un mese di purificazione in vista dello sbocciare della primavera.

E quindi? E quindi quei monsignori in paramenti sconci direi, quell’organo suonato come un tamburo, quel dar la Santa particola nelle mani della signora presidentessa, divorziata e sposata poi, già madre e avanti negli anni, con un suo allievo, altro non è che il mondo al contrario, un saturnalia moderno e siccome Saturno, come si sa, divorava i suoi figlioli, facile capire chi si nasconde dietro a tanto scempio di devozione. Ma certo, sempre lui il, Satanasso che tutto vuol conquistare in questi anni che gli sono concessi per far piazza pulita del Signore, conducendo l’umanità al macello e poi all’inferno, senza possibilità di redenzione.

Ecco perché non sono riuscita a guardar neppure un secondo della “anticelebrazione” dove il signor Macron, l’organizzatore delle Olimpiadi più blasfeme e orrifiche della storia, sembrava tutto contento e a suo agio! Ed ecco anche perché, nei brevi fotogrammi che mi ha mandato il mio amico di Firenze Marco, ho visto sguardi sgomenti di fedeli lì raccolti, occhi che mi parevano cercassero una via d’uscita, una fuga, da tanti orrore. Sì, han celebrato Saturno, Moloch, Satana e quindi, come sempre, l’aborto. E tutto era freddo, odioso, manierato, una pantomima sordida, la celebrazione dell’odio tra gli uomini in guerra con il dolcissimo Signore che nasce per salvarci. Sì, in barba alla nuova Votre Dame (forse la Pachamama), Puer natus est.

