Mezzo Milione di Firme a Meloni: il Governo Lavori per un Cessate il Fuoco Immediato a Gaza.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due elementi relativi allo sterminio in corso a Gaza. Il primo è un post pubblicato dal prof. Alessandro Orsini su Facebook:

Io suggerirei a Bocchino di farsi due domande sul fatto che la sua presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è una crim [censura] politica coinvolta nel genocidio del popolo palestinese. Infatti, Giorgia Meloni ha dato a Netanyahu, a sterminio in corso, le seguenti armi: bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni, proiettili e loro parti, per un valore di 730.869,5 euro a dicembre 2023, quasi raddoppiati a 1.352.675 euro a gennaio 2024.

Italo Bocchino a Piazza Pulita ha spiegato che l’Italia ha un gravissimo problema con la libertà perché Corrado Formigli ha fatto due domande consecutive a Nadia Urbinati: “Mentre a me soltanto una!”. Bocchino, sebbene a Piazza Pulita sia più presente di Formigli, ha detto che il governo Meloni modificherà la struttura della società italiana affinché non capiti più che Formigli faccia una domanda a Bocchino e due domande a Nadia Urbinati.

Due domande sul fatto che Giorgia Meloni, il 28 ottobre 2023, quando il san [censura] dei bambini palestinesi arrivava già fino alle ginocchia, si è rifiutata di votare in favore di una tregua umanitaria all’Onu per interrompere lo sterminio dei palestinesi a Gaza. In quell’occasione, Meloni ha dichiarato, per bocca dell’ambasciatore italiano all’Onu: “Sempre solidali con Israele”.