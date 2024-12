Il testo “J’Accuse” di Mons. Viganò è un Manifesto Teologico per Tutta l’Orbe Cattolica. Matteo Castagna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Matteo Castagna, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste consdierazioni sul libro scritto dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona lettura e diffusione.

§§§

di Matteo Castagna

Jerome R. Corsi, Ph.D. del Post Hill Press ha pubblicato e redatto la prefazione del libro, scritto da Mons. Carlo Maria Viganò, dal titolo “J’accuse – per fare luce sulla mia “scomunica” “.

Si tratta di un breve pamphlet di sole 94 pagine, in cui il prelato, prendendo spunto dalla sua vicenda personale, espone un trattato di teologia fondamentale, come scrive lo stesso Corsi. Mons. Viganò chiarisce che la sua non è “una difesa personale, ma piuttosto una difesa della Santa Chiesa di Cristo”. Egli si dichiara innocente ovvero colpevole di difendere due millenni di teologia e liturgia cattolica contro la progressiva apostasia del Vaticano II e di papa Francesco. Ha chiesto da quale “chiesa” egli dovrebbe essere in stato di scisma “se quella che si dichiara cattolica differisce dalla vera Chiesa proprio nella predicazione di ciò che ha condannato e nella condanna di ciò che ha predicato?”

Il vescovo ha, poi, spiegato: “gli adepti della “chiesa conciliare” risponderanno che ciò è dovuto all’evoluzione del corpo ecclesiale in un “necessario rinnovamento”; mentre il Magistero cattolico ci insegna che la Verità è immutabile e che la dottrina dell’evoluzione dei dogmi è eretica. Due chiese, certo: ognuna con le sue dottrine e le sue liturgie e i suoi Santi; ma mentre per il credente cattolico la Chiesa è Unam Santa, Cattolica e Apostolica, per Bergoglio la chiesa è conciliare, ecumenica, sinodale, inclusiva, immigrazionista, ecosostenibile e gay-friendly”.

Mons. Viganò conclude che “l’unica risposta teologica possibile è che la Gerarchia conciliare, che si proclama cattolica ma abbraccia una fede diversa da quella costantemente insegnata per duemila anni dalla Chiesa cattolica, appartiene a un’altra entità e quindi non rappresenta la vera Chiesa di Cristo”. Viganò parla di “contraffazione”, di “contro-chiesa”, di “anti-chiesa” e prosegue: prendendo spunto dal Vaticano II, lo scopo di questa chiesa profonda “è far accettare non tanto questo o quel cambiamento, ma il cambiamento in sé, cioè l’idea di una rivoluzione permanente secondo la quale l’insegnamento della Chiesa deve cambiare e persino contraddirsi a seconda delle epoche e dei contesti culturali”.

Evidentemente, come spesso ha dichiarato, la Città dell’uomo, ovvero la società temporale come figlia del Great Reset, mettendo in luce gli aspetti satanici dell’élite globale per un Governo Unico Mondiale, tra cui l’immoralità woke e le assurdità distopiche, oltre allo scopo finale di far dannare le anime. Al deep State politico-sociale si affianca una deep Church spirituale e liturgica “serva dell’élite”, che “corre anch’essa verso il baratro”.

A pag. 33 c’è una frase del vescovo Viganò, molto importante: “E’ oggi quantomai necessario che noi Pastori ci svegliamo dal nostro torpore: Hora est jam nos de sommo surgere (Rm 13,11). La nostra responsabilità dinanzi a Dio, alla Chiesa e alle anime ci impone di denunciare senza equivoci tutti gli errori e le deviazioni che troppo a lungo abbiamo tollerato, perché non saremo giudicati né da Bergoglio né dal mondo, ma da Nostro Signore Gesù Cristo. A Lui renderemo conto di ogni anima perduta per nostra negligenza, di ogni peccato da essa commesso per causa nostra, di ogni scandalo dinanzi al quale abbiamo taciuto per falsa prudenza, per quieto vivere, per complicità”.

“In J’Accuse, Mons. Viganò presenta un esame mozzafiato della caduta in disgrazia della Chiesa cattolica dal Concilio Vaticano II”, sostiene l’editore a ragione, raggiungendo una posizione radicale, maturata progressivamente e, come sostiene egli stesso, probabilmente e provvidenzialmente dovuta proprio alla “scomunica” da parte di Bergoglio, che egli non solo considera invalida ma addirittura “un onore”.

Il libro termina con questa frase: “gli strali degli eretici sono il vanto di chi rimane fedele all’unica Chiesa di Cristo e al Papato Romano, oggi usurpato. Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi” (Ef 5, 15-16).

Non è intento di chi scrive quello di commentare, ma di invitare alla lettura di questo libro, per riflettere e prendere le risoluzioni che attraverso la preghiera al Bambin Gesù di Praga, lo Spirito Santo non mancherà di donare agli umili di cuore. Ci saranno, certamente, altri vescovi o sacerdoti, che daranno un giudizio esaustivo e, mi auguro, strettamente conforme alla dottrina cattolica, non adulterata dal modernismo.

§§§

