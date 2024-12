Eventi, Iniziative e Incontri. Emilia, Lonigo, Rovigo, Roma.

INIZIATIVE

[1] INIZIATA DOMENICA 8 DICEMBRE 2024, ORE 10, SAN MARTINO IN RIO (RE), “RASSEGNA DEI PRESEPI”

Aperta fino al 12 gennaio 2025, nei fine settimana e in alcune feste.

[2] MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 2024, 20.30, CORREGGIO (RE), ISTITUTI SAN TOMASO, “E VENNE CHIAMATO GESU'”

Spettacolo di Natale degli Istituti Scolastici San Tomaso.

[3] GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2024, 20.45, CORREGGIO (RE), DON GIULIO GALLERANI, “ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA”

Restiamo in tema di Adorazione Eucaristica. Don Giulio Gallerani, promotore dell’Adorazione Eucaristica Perpetua a Rastignano (BO), darà testimonianza nella Chiesa di San Pietro, Espansione Sud a Correggio.

[4] VENERDI’ 13 DICEMBRE 2024, 20.15, BADIA POLESINE (RO), CONVEGNO, “AGENDA 2030: PROMESSA SOSTENIBILE O INGANNO GLOBALE?”

Convegno di 9MQ con Canè, Capucci, Conditi, Contri, Mendola, Minniti, Tritto. Ingresso con contributo.

[5] SABATO 14 DICEMBRE 2024, 10.00, LONIGO (VI), CONVEGNO, “LA FAMIGLIA, SOCIETAS DOMESTICA”

Convegno del Van Thuan tutto il giorno fino alle 17. Partecipazione libera con iscrizione obbligatoria. Possibilità di pranzare con prenotazione.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] LE NOSTRE SCUOLE MATERNE

Per i sammartinesi e dintorni allego i volantini per le iscrizioni alle scuole materne REGINA PACIS (San Martino in Rio) e SANTA MARIA ASSUNTA (Prato di Correggio).

[2] COME VA LA REGINA PACIS?

Per i sammartinesi allego anche il testo che ho letto Domenica 8 dicembre 2024 dopo la Messa, sulla situazione della Regina Pacis.

Giornata di sensibilizzazione per la Scuola Materna

8 dicembre 2024, Immacolata Concezione

Lo scorso anno mi hanno riferito di una mamma che ha semplificato all’osso

questo mio intervento annuale. «Oh, Gianni sorride. Andiamo bene.»

Allora posso semplificare anche quest’anno: sorrido, perché è andata bene.

Poi spiegherò in dettaglio.

2023, L’ULTIMO BILANCIO

Il 2023 è già lontano, ma è comunque l’ultimo bilancio che abbiamo in mano:

si è chiuso con 126,50 euro di utile; poi è arrivata l’IRAP e siamo andati sotto

di 1.327 euro. Essendo l’obiettivo il pareggio, su un bilancio di 504.520,90

euro è andata bene (perdita = 0,26%).

Le erogazioni liberali sono state in linea con l’anno precedente (37.267,63

euro, un calo di 1.114,87 euro). Gli offerenti sono stati in numero maggiore

rispetto al 2022 (40 invece di 26, media di 931,69 euro a testa).

2024, BILANCIO ANCORA LONTANO, MA ORMAI IMPOSTATO

Come sarà andato il 2024 lo sapremo solo nei primi mesi del 2025, anche se

gli indicatori fanno ben sperare: i bambini presenti nel 2024 sono stati

mediamente 9 in più rispetto al 2023; le erogazioni arrivate in corso d’anno

sono già a 21.640 euro.

Manca lo sforzo finale natalizio: chiediamo di non buttare via il foglio con le

indicazioni per i bonifici, ma di usarlo, anche per piccole cifre. Saranno

proprio le erogazioni natalizie a darci il vero esito del 2024.

2025, PARTENZA BUONA; 2025-2026, CALO PROBABILE

Gli iscritti 2024-2025 sono aumentati ancora, arrivando a 125 bambini, 5

classi piene. Fino al 31 agosto 2025 godremo quindi di questa situazione di

piena capienza. Dal 1 settembre 2025 si entra nel campo delle incertezze e

delle speranze. Escono 42 bambini, quanti ne entreranno con le imminenti

iscrizioni? Questo dipende anche da voi genitori: speriamo che possiate parlar

bene della nostra scuola in paese, convincendo tanti a iscriversi.

Le iscrizioni che partono da oggi fino al 31 gennaio 2025 influenzeranno il

2025, ma molto di più influenzeranno il 2026.

C’è ovviamente la natalità a remare contro: entrano alla materna i bimbi del

2022, che sono il 20% in meno rispetto al 2021.

FONDO EDIFICIO SCUOLA

Ricordo che il termine “Scuola Materna” comprende due settori.

L’edificio, che è a carico della Parrocchia, in qualità di ente gestore.

La gestione dell’attività scolastica, che a carico dell’ente non

commerciale Scuola Materna Parrocchiale Regina Pacis.

L’obiettivo dei due settori è diverso, e complementare.

La Scuola Materna cerca di chiudere l’anno in pareggio, ossia dosare le

rette al minimo indispensabile per non avere perdite e per non avere

imposte.

Dire che il 2023 è andato bene significa: «non abbiamo chiesto 1 euro

in più del necessario, né alle famiglie né ai parrocchiani».

La Parrocchia invece cerca di raccogliere somme in un Fondo Scuola per

intervenire quando ci sono bisogni sull’edificio.

Questo Fondo è alimentato da iniziative organizzate dall’ambiente

scolastico (lotteria, stand dei tappi, bar in fiera, ecc.) e dalle offerte

libere pro scuola.

Il

Fondo Scuola a fine 2023 era a 82.972,81 euro, cresciuto quindi di

23.140,95 euro rispetto al 2022: un risultato ottimo, anche perché nel 2023

c’è stata la spesa importante del tinteggio esterno, con la bella sorpresa di

una squadra di volontari a supporto.

Oltre agli eventi speciali come il tinteggio, esiste anche un risparmio continuo

generato dai volontari che fanno manutenzione permanente nella scuola:

negli ultimi due anni il risparmio è attorno ai 32.000 euro.

QUESTIONI ORGANIZZATIVE

Inutile dire quale è la novità organizzativa più grossa. L’anno scorso dicevo

che «salvo sorprese, la nuova direttrice emergerà tra le maestre della scuola.

Deve solo prendere consapevolezza che può sostenere il ruolo».

Il passaggio è avvenuto: in pratica abbiamo avuto la scuola “delle suore”

nello scorso millennio, la scuola “della Carla” in questo millennio, e adesso

inizia la scuola “della Vittoria”. In realtà la scuola è sempre generata da una

squadra, ma chi ha un ruolo particolare dà certamente la sua impronta.

Questa è una relazioncina contabile, ma non posso omettere un abbraccio

alla Carla con la quale ho condiviso l’avventura della scuola per 36 anni.

Altre questioni organizzative. Per il tempo lungo abbiamo riconfermato la

formula della maestra scelta da noi, ma assunta da una cooperativa, che

fornirà le sostituzioni in caso di malattia. Il tempo lungo è sempre più

necessario: nei primi 3 mesi di scuola le presenze sono aumentate del 58%.

Abbiamo riconfermato anche l’insegnante di sostegno, chiedendole in

aggiunta la collaborazione nell’accoglienza del primo mattino.

ABBIAMO UN MODELLO

In questi 36 anni di collaborazione con la Scuola non mi ero mai accorto che

avessimo un modello nostro. Sono esperto della Regina Pacis, ma non

conosco le altre scuole. Pensavo che, più o meno, le scuole si

assomigliassero. Negli ultimi tempi ho avuto più occasioni di confronto e mi

sono reso conto che il modello costruito è abbastanza originale.

La compresenza delle maestre nelle classi dosata a 3 ore quotidiane.

Un equo sostegno all’handicap, indipendentemente da quanto siamo

coperti dall’ente pubblico.

L’accoglienza 7.30-8.30 come servizio libero e fruibile da tutti, senza

iscrizione, compreso nella retta.

Il tempo lungo, nato da poco, ma già definito con un suo modello, dove

si può entrare per una presenza continua, ma anche per un bisogno

occasionale deciso all’ultimo momento.

La cucina interna.

Almeno un progetto che giustifichi la dicitura “aumento dell’offerta

formativa” indicata in tante erogazioni (lo scorso anno: sportello

genitori, progetto Mozart, progetto Lego).

Il momento del sonno pomeridiano concordato con le famiglie e non

obbligatorio.

La riduzione rette costruita su un metodo che tenga conto di più

parametri rispetto all’ISEE.

Il tutto per offrire una scuola di buona qualità alla parrocchia e al paese. Le

rette e i contributi pubblici ci consentono di “fare scuola”.

Poi c’è da fare il passo in più.

APPELLO

Le erogazioni, le attività, le offerte, il volontariato ci consentono di fare quel

passo in più, per una scuola più bella a favore della comunità.

Quindi chiediamo a tutti di donare qualcosa per la scuola.

Con la formula classica delle erogazioni con bonifico.

Con offerte libere che potrete mettere nella busta e consegnare

all’uscita della Messa.

Con le torte e i bigliettini di Natale che vengono venduti fuori chiesa.

Con il banco libri “Un libro per Natale” che si sta svolgendo nel salone

parrocchiale, e il cui incasso andrà tutto alla scuola.

Con le piccole vendite di cioccolate e olio, sempre nel salone.

Una nota che mi hanno chiesto di segnalare: la consegna dei 500 euro pro

Madagascar ottenuti con la vendita delle caldarroste non avverrà oggi, ma

successivamente, in occasione di un breve incontro a scuola.

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

[3] PERCHE’ SIAMO ASSENTI IL 15 DICEMBRE?

La nostra assenza dall’Adorazione del 15 dicembre 2024 è legata a un fatto molto importante. Andiamo a Roma (aDp) a salutare Elena Almangano

* relatrice del Circolo Maritain sul tema delle fake news

* socia del Circolo Maritain

* realizzatrice del mio corso video di nOmismatica

* promotrice dell’APS STEM (“quelli” del Risatom, per chi sa di cosa parlo)

Elena entra (aDp) nel Monastero di clausura delle Benedettine di Monte Mario il 27 dicembre. Un evento specialissimo, per il quale invito alla preghiera collettiva.

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

