Notre Dame, l’Inaugurazione: è la Chiesa Immaginata dal Sarcasmo di Fellini in “Roma”…Mons. ICS.

Caro Tosatti,

veda in allegato i costumi indossati da chi ha celebrato la cerimonia di inaugurazione di Notre Dame. Come ha auspicato il Pontefice per la riapertura della Cattedrale, anche questi “costumi” sono segno profetico del rinnovamento della chiesa in Francia. ( si?). Disegnati da tal Jean Charles de Castelbaja, famoso disegnatore di costumi da bagno (per Chanel), che, ispirato (o compensato?) da Bill Gates, ha usato gli stessi colori di MICROSOFT, ed è riuscito a contentare il Presidente Macron & consorte,trasformando il Sacro Altare in una misera passerella di “indossatori”, inconsapevoli spero. Sorpresa? no, no, no…

Cinquantadue anni fa, nel 1972, il grande regista Federico Fellini aveva girato il suo film “ROMA”, producendo un sarcastico defilé ecclesiastico con preti, suore, vescovi, cardinali, che sfilavano in passerella, più o meno erano vestiti con costumi come quelli in allegato.

Erano i tempi del post Concilio Vaticano II (Paolo VI, Pontefice), e Fellini aveva ben inteso che la Chiesa post conciliare si sarebbe trasformata, grazie alla prassi che si sarebbe imposta sulla dottrina.

E la prassi, o comportamento del clero, per Fellini fu rappresentata dai costumi ostentatamente folcloristici e brutti, simbolo di una chiesa i cui “costumi “ e costumi, che sarebbero stati poco alla volta “ridicolizzati”.

Se Fellini potesse vedere i costumi usati a Notre Dame avrebbe confermato la sua intuizione che dopo il Vaticano II la Chiesa sarebbe diventata una fusione tra Religione- Mercato(Microsoft) e Folclore Pagano. Soprattutto BRUTTO, brutto,bruttissimo.

Il grande scrittore Alberto Moravia scrisse che, con il film ROMA,Fellini aveva decretato che la Chiesa era ( dopo il Vaticano II) ormai solo cerimonie e addobbi, senza più contenuti spirituali. Capisce Tosatti? Due intellettuali laici di questo livello lo avevano capito perfettamente. In casa cattolica- persino tradizionalista, ancora oggi il Vaticano II viene strenuamente difeso…

Ma a confermare la tendenza abbiamo ancora un altro esempio il cui Regista è stato addirittura un Cardinale di Santa Romana Chiesa Bergogliana:SER il Cardinale RAVASI. Nel 2018 il nostro Ravasi inaugurò al Metropolitan Museum di New York la mostra “HEAVENLY BODIES FASHION AND CATHOLIC IMAGINATION “, in pratica costumi cattolici da sceneggiata pagana.

L’inaugurazione del Cardinale fu in compagnia di Donatella Versace, Jennifer Lopez, e, attenzione!, Madonna, con una corona di spine sulla testa …

Ma torniamo alla foto allegata dei tre celebranti a Notre Dame.Guardate i volti. Il primo a sinistra sembra un agente segreto distratto da movimenti sospetti. Il primo a destra sembra star guardando un chierichetto. Il Vescovo chiude gli occhi e sembra estraniarsi. Che stesse pregando l’esorcismo a San Michele Arcangelo di Papa Leone XIII?

Difficile dirlo dopo aver letto le sue dichiarazioni bergogliane, dove spiega che i visitatori (turistici) e i pellegrini (devoti) non devono essere separati perché le visite (turistiche) devono proseguire anche durante i Riti Liturgici ed i Riti devono esser svolti anche durante le visite. Affinché ci sia quella “moltitudine”, immagine del mondo, che Dio ama.

Amici lettori, pensate a cosa sta pensando il mondo islamico dei cattolici.

Mons. ICS

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: fellini, ics, notre dame



Categoria: Generale