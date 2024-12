Il Cardinale Garib: “Giusto parlare di Genocidio a Gaza, ha fatto Bene il Papa”. Il Messaggero.

«Parlare di genocidio a Gaza è utile». Tra i 21 nuovi cardinali Fernando Chomalì Garìb, 67 anni, arcivescovo di Santiago del Cile, è l’unico ad avere origini palestinesi. Teologo moralista, ex ingegnere civile, ribadisce sempre che dall’equilibrio che si raggiungerà in Terra Santa dipenderà l’equilibrio del resto del mondo. Una questione che da tempo segue in prima persona e lo rende assai sensibile a quello che sta accadendo nella Striscia.

Anche per lei a Gaza è in corso un genocidio?

«E’ oggettivamente una situazione assolutamente pazzesca. Ci sono ormai 42 mila persone morte a causa di bombardamenti che si dovrebbero fermare, e il Papa ha giustamente riflettuto sulla opportunità che venga portata avanti una inchiesta in tal senso dalla comunità internazionale.

La guerra è una cosa che non doveva accadere, così come non doveva accadere quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre. Non doveva capitare. Allo stesso modo non doveva esserci la reazione del governo israeliano, tutto è diventato assolutamente inumano. Un quadro che sfiora l’orrore e che si deve fermare al più presto. E io stesso mi sono messo a disposizione».

In che senso?

«Come cardinale e come discendente di una famiglia palestinese ripeto che se posso fare qualcosa per far finire la guerra sono pronto a farlo. E’ un mio dovere, esattamente come sta facendo anche il Papa nel lanciare continui appelli alla pace che è davvero una sconfitta per tutti».

Lei vede una soluzione?

«Oggi non c’è altra via che cercare al più presto di avere le condizioni per due stati indipendenti, con frontiere assolutamente sicure per entrambi, perchè i popoli si possano sviluppare. Questa sarebbe la cosa più ragionevole. Del resto ci sono Risoluzioni Onu che devono essere attuate. Penso che se la Chiesa faccia un ponte tra tutte queste fazioni dominate dalla ideologia e dal fanatismo potrebbe facilitare il dialogo. E sarebbe una buona cosa. Se serve, ripeto, io sono pronto e disponibile».

Lei ha parlato di 42 mila morti a Gaza, citando i dati di Hamas che però persino l’Onu ha confutato, attestandosi su una cifra inferiore, circa 8 mila…

«Guardi, basterebbe solo un morto. Non è una questione di numeri per dire no alla guerra e per ripetere che la vita è sacra sia per gli ebrei, che per i cristiani, che per i musulmani. La vita è un tesoro da custodire. Quello che ha detto il Papa a proposito della indagine internazionale, la famosa frase contenuta nel libro, la condivido. La penso allo stesso modo. Indipendentemente dalla denominazione – genocidio – da quello che si vede a Gaza è qualcosa dai contorni inimmaginabili. Oggettivamente».

Papa Francesco è stato criticato di essere antisemita..

(ride) «E’ ridicolo, la sua storia persona va in ben altra direzione anche quando era in Argentina. Lui ha solo detto quello che pensa davanti a tanta, troppa sofferenza. E’ una persona profondamente umana, carica di empatia e umanità».

Viene spesso messo in discussione Bergoglio…

«Solo tra mezzo secolo si capirà meglio cosa ha fatto. Lui ha compreso in maniera particolarissima, e messo a fuoco con precisione, la cultura nella quale viviamo e siamo inseriti. L’economia che uccide, per esempio, l’egoismo, l’indifferenza, la crescita esponenziale di coloro che restano fuori dal sistema del benessere (e non solo nei paesi in via di sviluppo). Ormai questa dinamica riguarda anche l’Occidente. E’ un uomo coraggioso. Ha messo in moto riforme e movimenti perchè come le cose erano prima non potevano più continuare. Pensiamo solo il tema dei flussi migratori. Impossibile tornare indietro perchè saranno la quotidianità tra dieci anni moltiplicata per mille».

Che chi lo accusa di essere a servizio della finanza di sinistra globalista, tipo Soros…

(ride di nuovo). «Ridicolo. Il suo ponto di vista, il suo pensiero, si basa su una antropologia cristiana dove siamo tutti fratelli ed e per questo che ha scritto la Fratelli Tutti»

