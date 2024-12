32 Dosi di Siero entro i Due Anni di Età. Le Folli Raccomandazioni del CDC negli Stati Uniti. E da Noi…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da LifeSite News, che ringraziamo per la cortesia. Appare evidente che la lobby delle grandi case farmaceutiche controlla negli Stati Uniti, ma anche da noi, in Italia, quelli che dovrebbero essere gli apparati medici di controllo della salute, indifferente alla scienza e al benessere della popolazione. Buona lettura e diffusione.

( Courageous Discourse ) — Il programma di immunizzazione del 2025 è stato approvato dal Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (ACIP) del CDC e adottato dal direttore del CDC Mandy Cohen il 24 ottobre 2024:

Ora si raccomanda ai bambini di essere esposti a 36 dosi di vaccino dall’utero fino ai due anni (quattro dosi nella madre incinta, 32 dosi nel bambino dalla nascita fino ai due anni). Entro i 18 anni, il CDC ora consiglia oltre 70 dosi tenendo conto delle iniezioni di routine per COVID-19 e influenza. Ciò rappresenta un enorme aumento delle dosi di vaccino raccomandate dall’inizio del National Childhood Vaccine Injury Act del 1986 che fornisce ai produttori di vaccini una protezione completa dalla responsabilità:

Poiché godono di una protezione completa della responsabilità, le aziende farmaceutiche attualmente ottengono l’approvazione delle loro iniezioni senza studi clinici a lungo termine controllati con placebo . I periodi di follow-up vanno da soli tre giorni a sei mesi, con la maggior parte degli studi privi del tutto di un gruppo placebo. È evidente che le nostre agenzie di regolamentazione sono compromesse e non stanno dando priorità ai migliori interessi del pubblico:

L’ipervaccinazione infantile contribuisce probabilmente all’impennata dei tassi di autismo:

La stragrande maggioranza degli americani ha chiaramente dimostrato il proprio rifiuto di vaccini non necessari e non sicuri e probabilmente non rispetterà l’assurdo programma ACIP. Un recente rapporto del CDC ha scoperto che la stragrande maggioranza degli adulti rifiuta i richiami genetici del COVID-19 senza dati umani, così come i vaccini antinfluenzali e RSV :

L’incauta truffa federale sui vaccini deve essere rivalutata sulla base di adeguati studi scientifici e ristrutturata per proteggere la salute dei bambini americani.

