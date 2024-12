La Chiesa ha l’Oro non per Tenerlo, ma per Dispensarlo. R.S.

La Chiesa cristiana cattolica oggi mostra un problema con la fede in Cristo che testimonia o dovrebbe testimoniare.

Le ipotesi:

1-tutta colpa di uno (Bergoglio)

2-è colpa di due: prima Ratzinger dimettendosi e poi Bergoglio

3-colpa del Concilio Vaticano II e di tutti i Papi da quell’anno in poi

4-colpa del ritenere la Chiesa una realtà di istituzione divina, quando invece è solo umana

5-colpa di chi ha capito tutto degli sbagli altrui e quindi gongola puntando il dito contro chi lo scandalizza

6-colpa anche mia, perchè non conosco bene la mia fede che dico di avere e credere, ma senza convertirmi.

Per me le risposte sono la 5 e la 6, non le prime 4. Il problema comunque non è Bergoglio, come se -tolto lui- tutto diventasse perfetto.

La Chiesa è solo di Cristo. E’ la Sposa di Cristo, Suo Corpo Mistico.

Però tutto nasce da un atto che ha FATTO EMERGERE TUTTO QUELLO CHE ERA NASCOSTO. Dunque una Grazia di Dio.

Quando un Papa rinuncia al suo ministerium, al munus che cosa accade?

Il munus e il ministerium sono sì inseparabili, ma non sono la stessa cosa.

Il munus è l’ufficio. Il ministerium consiste nelle funzioni ufficiali connesse al munus.

Come accade con l’avere la patente che consente di guidare, ma lo stare alla guida dell’automezzo è un’altra cosa.

Nella famosa declaratio, al lordo delle sue incontrovertibili manipolazioni, Benedetto XVI rinuncia alla guida, ma mantiene la patente.

A restare vuota in data 28/02/2013 è la Sede, cioè il sedile del guidatore.

Questa è una decisione (un taglio netto) fondamentale per la sopravvivenza della Chiesa.

Chi ha ritenuto di indire un Conclave per vestire di bianco il pilota sostitutivo l’ha visto abitare fisicamente il sedile vuoto guidando da Santa Marta.

Canonicamente è rimasto vuoto l’ufficio (il ministerium) e per far circolare la macchina il vescovo vestito di bianco si è seduto altrove.

Il pilota precedente, vestito da pilota, è rimasto ai box, ma da pilota.

Poi, il 31/12/2022, è passato alla vita eterna.

Fino a tutto il 2022 l’altro pilota -non indicato nell’organigramma nella stessa casellina- stava su un’altro sedile, in un’altra casellina.

Ma, soprattutto dal 2023, che pilota è quello seduto sull’altro sedile?

Una esplicita rinuncia al munus avrebbe reso vuota la casellina dell’organigramma riservata al pilota (che canonicamente può essere solo uno).

La rinuncia escplicita al ministerium non ha effetto giuridico sulla casellina, perché rinuncia a qualcosa di diverso dal munus.

Chi rinuncia al munus rinuncia ad occupare la casellina.

Chi rinuncia al ministerium in un certo senso “sciopera”: si astiene dallo svolgere il compito che gli spetta, perchè glielo impedisce una volontà motivata dal contesto.

Questo schema canonico prescinde dall’umanità e dai talenti degli attori. Ratzinger o Bergoglio, a parti invertite, sarebbe lo stesso.

E’ sbagliato accanirsi con il secondo pilota, anche se è un disastro. Lui è lì perchè ce l’hanno messo.

Potevano farlo? Volevano proprio farlo così? C’è qualcuno a cui fa davvero comodo tutto questo?

Il problema tecnicamente consiste nell’aver indetto il Conclave, senza sottovalutare il tecnicismo che lo vede indetto illecitamente prima della scadenza della data e ora stabilita (il Conclave risulta convocato nella mattinata del 1/3/2013 mentre la declaratio fa partire la rinuncia al ministerium dall’ora vigesima vaticana del 28/02/2013, cioè le 13,00 civili del 1/03/2013).

Indire un Conclave con il Papa ancora regnante, munus e ministerium, è indice di una forzatura. Come è implicitamente forzata la separazione di munus e ministerium.

Non esiste infatti una rinuncia implicita al munus.

Anche se Benedetto XVI avesse inteso che l’atto di rinuncia al ministerium avrebbe avuto come effetto la vacanza dell’ufficio, l’atto sarebbe stato nullo, perché difettoso.

Non stiamo parlando di una riunione di condominio, ma di una decisione (un taglio) fondamentale per la sopravvivenza della Chiesa.

La declaratio di Benedetto XVI fa risalire i guasti della situazione alla sua elezione nell’aprile del 2005!

Quindi l’accaduto del 2013 avrebbe avuto una gestazione lunga. Che probabilmente potrebbe partorire solo una volta delegittimata la casellina odiata, anche quella del secondo pilota.

In un atto ci sono un oggetto e un effetto. Qui l’oggetto dell’atto della declaratio non ha l’effetto di liberare la casella dell’organigramma. Sarà pure anomala, ma resta tutta.

Se avesse voluto liberare la casella, cioè dire che il pilota stabilito non c’era più, avrebbe dovuto esplicitarlo altrimenti.

Ha rinunciato alla “cosa sbagliata”? Così ignorante in latino (lingua scelta appositamente) da non sapere che cosa scriveva?

A proposito: che cosa è diventato Benedetto XVI dopo la data stabilita? Un Papa emerito. Cioè una cosa che non esiste.

Forse voleva dire qualcosa? E perchè non dirlo più esplicitamente, come si suol dire “papale papale”?

Qualcosa o qualcuno glielo impediva?

Impedire? Cioè avere i ceppi ai piedi?

Magari le mani legate no, ma con i ceppi ai piedi non è facile guidare. La patente però e l’abito da pilota sono rimasti.