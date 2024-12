Il Presepe della Roma Sparita. Benedetta De Vito, con un Video….

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione questo piccolo reportage sui presepi, nel giorno in cui in molte famiglie si prepara il Presepe. Buona lettura e condivisione.

La quiete del primo dopopranzo mi invita a passeggiare ed esco per andare al mercatino di Natale di Sant’Antonio organizzato nella chiesa dedicata al Santo che s’affaccia su Via Merulana. Cammino in delizia di solitudine, libera quasi da certe catene che mi sono trascinata una intera esistenza e che ora, una ad una, giù per terra. Respiro, avanti. Eccomi già a capo di Via Giovanni Lanza e piego sulla destra, piena di attese perché il mercatino estivo, quello proprio di Sant’Antonio, mi era piaciuto molto e avevo trovato bei libri e i piattini di Sarah Kay, della mia giovinezza… Arrivo in tempo per l’apertura, entro. Ma non i banchi illuminati accendono la mia curiosità, bensì la mostra di Presepi di Roma Sparita. E come in braccio al nume, mi aggiro tra i tanti presepi, a destra, a sinistra, tutt’intorno alla sala del mercato. Uno più bello dell’altro! E tutti romani, alcuni tra colonne e ruderi…

Ori e argenti e altre pur belle cosine che vedo con l’occhio distratto distese sui tavoli diventano nulla a petto della gioia che provo aggirandomi in quella santità di figurine, immersa come nella creatività di tanti artisti che qui, in gloria del Signore, hanno dato il meglio di sé, raccontando il Mistero eterno dell’Incarnazione. E lo hanno fatto con gusto, stile, in certi casi perfezione. D’un tratto non sono più sola. Con me c’è Carlo Calanca, uno degli artisti presenti (e splende il suo presepio che è nella sala grande! E il suo Bambino disteso tra tante pecorelle, Agnus Dei!) e felicemente m’accompagna a visitar anche gli altri presepi, facendomi cogliere sfumature e particolari che di certo mi sfuggirebbero. D’un tratto: meraviglia! Oh non sono più nella Roma di oggi con i muraglioni bianchi che imprigionano il biondo Tevere!

Eccomi in una Roma sparita, ottocentesca e il presepe è tanto grande e gli scorci così tanti e alcuni noti come il Cupolone o Castel Sant’Angelo e altri così privati (come una camera da letto con il suo lumino di candela sul comodino accanto al giaciglio…) che non smetto di tenere la bocca a oh. “Luciana Cordeschi, l’artista che ha ricreato Roma e il Mistero, ci ha messo trent’anni a farlo…”, mi dice Carlo, che è oramai mio amico per aver lui apprezzato il mio sano entusiasmo per tanta arte e io la sua tenera ritrosia. Ma basta parole. Ora affido alle immagini tanta gioia (mia) che illumina il mio Avvento in attesa del Bambino che viene a salvarci. Mumble mumble, penso (al mio piccolo presepio ancora da fare nel giorno dell’Immacolata) e decido…

Sì, giro di un piccolo video per farvi vedere, con me, quel che ho visto. E perdonatemi se vi parrà rozzo e primitivo il filmatino, essendo io capace più di usar le parole che la macchina da presa. Ma, pazienza, fa niente. Qui lo allego e invito tutti, soprattutto i romani, a venire alla mostra dei presepi che, a Sant’Antonio in Via Merulana, resterà aperta fino al 10 gennaio. Io di certo ci tornerò.

