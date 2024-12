Verso una Religione Anticristica? Cinzia Notaro Intervista don Curzio Nitoglia.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa intervista che Cinzia Notaro, a cui va il nostro grazie, ha realizzato per QuotidianoWeb. Buona lettura e condivisione.

“Cos’è la massoneria, se non la “Contro-Chiesa”, un’associazione che odia Dio, la creazione e la sua creatura, l’uomo, mettendolo contro il suo Creatore che ha dato Sé stesso per lui al fine di farlo vivere in eterno dopo il peccato originale che ha introdotto la morte?”.

Così don Curzio Nitoglia, sacerdote romano, saggista eccellente, profondo studioso dell’Aquinate a cui abbiamo posto alcuni interrogativi per un maggiore approfondimento.

Rappresenta un vero e proprio veleno dell’animo umano che lo porta alla disperazione?

L’intento è quello di sovvertirlo andando contro l’ordine naturale e di soggiogarlo, illuderlo attraverso l’uso di alcool, droghe varie, musica psichedelica per distruggerlo moralmente, fisicamente, psicologicamente affinché sia sempre più manipolabile, creando destabilizzazione, disordine, caos, anarchia.

Quando è nata la massoneria?

E’ costituita da “realtà deviate” da sempre presenti, ma nel 1717 gerarchicamente si sono fuse tra loro per orientare verso il male e il diavolo i vari eventi storici promuovendo guerre, rivoluzioni sociali, crisi finanziarie, economiche, eresie teologiche. Distruggere il Cristianesimo e la Chiesa di Cristo, il primo fine della setta.

Come agisce?

Nell’ombra dominando gli Stati con la politica, l’alta finanza, l’industria bellica e farmaceutica, l’informazione pubblica, la cultura controllata, la moda, la musica, la droga, l’esoterismo.

Mira ad una dittatura globale?

Spingendo a fare il male, intacca la libertà dell’uomo che consiste nel fare il bene, e così per lui diventa sempre più difficile volerlo e metterlo in pratica.

La “Contro-Chiesa” è dunque maestra di menzogna rispetto alla vera Chiesa di Gesù Cristo che è maestra di Verità?

Insegna l’errore e l’empietà. Vuole un Nuovo Ordine Mondiale per controllare uomini, popoli, nazioni e idee. Massoneria equivale a tirannia universale, potere assoluto per inaugurare sulle macerie del Cristianesimo (semmai vi riuscisse) il regno dell’uomo rimpiazzando Dio stesso.

Il Rotary, i Lions rappresentano l’altra faccia della setta?

Sono l’anticamera della massoneria con il compito di reclutare nuovi adepti . Si presentano al pubblico come clubs filantropici, ma in realtà dietro ci sono le “retro-logge” o le “logge-segrete”, i cui capi sono i veri alti massoni che dietro le quinte lavorano per l’edificazione del Nuovo ordine Mondiale, il Tempio Universale e la Repubblica Universale e sottomettere la massa inconsapevole, facendogli credere che la storia venga fatta da persone comuni che manifestano per strada o vanno a votare nella speranza di scegliere chi governerà realmente il Paese.

In che modo riesce a far seguire le sue direttive?

Infiltrando nelle Istituzioni i propri membri reclutati per passare dal pensiero all’azione con l’approvazione di leggi come divorzio, aborto libera droga, matrimoni omosessuali, gender…imposte ai parlamenti, mediante lobbies da essa dirette. Il motto della setta è “solve et coagula” (dissolvi e riunisci): prima corrompe l’ordine naturale divino e poi riunifica il mondo sotto un regime totalitario nel completo disordine innaturale, panteistico e gnostico.

Naturalismo, culto dell’uomo, agnosticismo, relativismo, soggettivismo impregnano la società attuale, ma anche la Chiesa?

Certamente, con la conseguenza che la visione relativista e soggettivista della realtà ha portato alla parità ecumenista di tutte le religioni danneggiando in particolare quella Cattolica. Il dialogo con i cattolici serve ad innacquare la loro fede in nome dell’ecumenismo e del sincretismo e mettere sullo stesso piano la Vera, quella Cattolica e tutte le altre false credenze religiose.

In che modo si è affermato il relativismo soggettivista?

Cartesio in filosofia: l’Io pensante crea la realtà; Lutero in religione: l’individuo ha un rapporto diretto con Dio per cui crede ciò che soggettivamente gli conviene e gli aggrada; Rousseau in politica: il potere politico può promulgare delle leggi in contrasto con quella naturale e divina purché soddisfino le esigenze dell’uomo.

Che fine ha fatto il principio aristoteliano di “non contraddizione”?

Non esiste più la nozione della realtà oggettiva delle cose del principio (il sì è il sì, il no è il no, il sì non è il no) e della sinderesi morale (il male è il male, il bene è il bene, il male non è il bene; quindi, bisogna fare il bene e fuggire il male). Il predominio della gnosi propriamente massonica porta l’uomo a farsi Dio, a liberarsi di Dio, a mettere da parte il Dio trascendente per fare spazio all’autodeificazione dell’uomo, una sorta di proseguimento della rivolta di Lucifero che volle farsi come Dio e invece fu precipitato all’ inferno, continuando a tentare gli uomini così come fece con Adamo ed Eva :”Eritis sicut dii”( sarete come Dei).

Cinzia Notaro

