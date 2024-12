Giubileo 2025. Con Bergoglio Siamo ormai alla Farsa Demoniaca. Paolo Deotto.

.

Un caro amico del Nuovo Arengario ci ha segnalato un articolo su RaiNews.it , il cui contenuto, francamente, non ci ha stupito più di tanto. La frenesia con cui Bergoglio fa tutto il possibile per demolire la morale e la fede cristiana è così palese che ormai non la vede solo chi non vuole vederla.

Si direbbe che anche il CEO di Santa Marta sia stato colpito da quel panico diffuso tra Lorsignori, che con l’elezione di Trump temono il crollo del loro mondo demoniaco. Per inciso, sarà un caso, una pura coincidenza, ma poche ore fa la Corte Costituzionale della Romania ha annullato le elezioni presidenziali, vinte al primo turno da un candidato bollato dalla più terribile delle accuse (amico di Putin). Domenica era in programma il ballottaggio: niente da fare, si ricomincia da capo.

Ma torniamo al Bergoglio.

Leggiamo alcune chicche dall’articolo di RaiNews sopra linkato (ma fate uno sforzo e leggetevelo tutto…):

“Nella Chiesa di Papa Francesco, aperta a todos, todos, todos, a indicare che tutti sono inclusi e nessuno è più escluso, il Giubileo del 2025 spalancherà le porte al primo pellegrinaggio dedicato espressamente ai gay e a tutte le persone Lgbtqia+. Una novità assoluta, impensabile fino a qualche anno fa, frutto di un’attenzione pastorale che si estende ad ambienti solitamente considerati ai margini” scrive Il Messaggero, comunicando un’importante scelta assunta da papa Bergoglio in vista dell’imminente Anno Santo”.

In effetti va dato atto al Messaggero di aver dato la notizia in modo corretto, laddove scrive “La Chiesa di Papa Francesco”. Già di Papa Francesco, ossia di Bergoglio. La chiesa (con la “c” minuscola) sua, cappellano universale della nuova religione che tutto comprende, salvo il cristianesimo.

E poi:

“La proposta giubilare (che non è stata esente da parecchie resistenze interne) alla fine è andata avanti. Il Papa ha accolto l’idea di padre Pino Piva, gesuita bolognese da sempre dedicato al mondo arcobaleno” si legge ancora sul Messaggero. Poi, sentito anche il parere positivo del cardinale Matteo Maria Zuppi e presi gli accordi con l’arcivescovo Rino Fisichella, organizzatore dell’Anno Santo, è stato possibile stilare un programma definitivo e fissare i giorni in cui sarà celebrato questo Giubileo particolarissimo”.

E potremmo andare avanti con altre citazioni ma, ripetiamo, fate uno sforzo e leggete tutto l’articolo. Vi ripetiamo il link: https://www.rainews.it/articoli/2024/12/giubileo-2025-papa-francesco-dedica-una-giornata-ai-pellegrini-gay-e-alla-comunita-lgbtqia-02db1ac8-9cc5-4f2e-95a0-96114906bb30.html .

Che fare? A puro buon senso, da povero cattolico qualunque, che non ha dimenticato il Catechismo, posso solo invitare a decuplicare, a centuplicare le preghiere – e in particolare il Santo Rosario – perché questo sciagurato si ravveda, se non altro pensando che alla sua età dovrà presto presentarsi al redde rationem e pregare anche perché tutti coloro che hanno ancora a cuore la salvezza della loro anima, non gli diano ascolto.

Chiudo con una noterella e una domanda.

Da più parti sono stato sollecitato ad esprimermi sulla questione: “Bergoglio è o non è papa?”.

Non mi sono mai espresso, perché non ho abbastanza competenza per farlo.

Però, di fronte a quest’ultima enormità, che fa seguito a tante altre, la questione è così importante? Non mi pronuncio, ma mi limito a dire: “Non diamo ascolto a questo sciagurato. È fin troppo palese che lavora per il nemico. Salviamo le nostre anime”.

E il Buon Dio, quando sarà il momento, ci donerà anche un Papa cattolico.

.

PS: proprio al momento di chiudere l’articolo, un altro caro amico del Nuovo Arengario ci ha inviato questa citazione di Padre Pio:

«Ricordati… quando verranno quei tempi: i Comandamenti di Dio, preghiere del mattino e della sera, Santo Rosario, Sacramenti, catechismo, i santi e fate tutto nella fede dei nostri padri, nella fede dei nostri padri!… nella fede dei nostri padri!!… e non ascoltate più nessuno».

