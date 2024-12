Decine di Soldati Israeliani (Foto da Loro Postate sui Social) Potrebbero Essere Arrestati per Crimini di Guerra.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Times of Israel, che riguarda il genocidio in atto nella Striscia di Gaza, e i crimini perpetrati dall'”esercito più morale del mondo”. E chi frequenta i social, in particolare Instagram, ha potuto vedere con i suoi occhi molte delle immagini a cui si riferisce l’articolo, postate dai soldati israeliani. Buona lettura e condivisione.

Secondo un rapporto pubblicato mercoledì, le Forze di difesa israeliane hanno intimato a circa 30 soldati e ufficiali che hanno combattuto nella Striscia di Gaza di evitare di recarsi all’estero dopo che gruppi anti-israeliani e filo-palestinesi hanno presentato denunce contro di loro per presunti crimini di guerra.

In otto casi, ai soldati che si erano recati all’estero è stato immediatamente detto di tornare indietro per paura di essere arrestati o interrogati dal paese che stavano visitando, ha riferito il sito di notizie Ynet. I soldati erano in visita a Cipro, Slovenia e Paesi Bassi.

Secondo il rapporto, le IDF non impediscono ai soldati di viaggiare all’estero, ma effettuano una “valutazione del rischio” per le truppe che hanno prestato servizio a Gaza prima di approvare la loro richiesta.

Si consiglia ai riservisti delle IDF che hanno combattuto a Gaza di informarsi prima presso il Ministero degli Esteri circa il livello di pericolo presente in qualsiasi Paese che intendono visitare.

I funzionari temono che, oltre alle azioni legali locali, alcuni alti ufficiali potrebbero essere perseguiti dalla Corte penale internazionale, che il mese scorso ha emesso mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra.

La guerra scoppiò il 7 ottobre 2023, quando il gruppo terroristico palestinese Hamas guidò un massiccio attacco transfrontaliero contro Israele, in cui morirono 1.200 persone nel sud di Israele e 251 vennero prese in ostaggio a Gaza.

L’obiettivo dichiarato della risposta militare di Israele è distruggere Hamas, garantire che non si verifichino più attacchi simili e recuperare gli ostaggi, di cui 97 sono ancora prigionieri, anche se si pensa che decine siano stati uccisi.

File: Esterno della Corte penale internazionale all’Aia, Paesi Bassi, 26 giugno 2024. (AP Photo/Peter Dejong)

Fonti dell’IDF hanno riferito a Ynet che c’è il timore che i singoli procedimenti contro soldati e ufficiali di grado inferiore in viaggio all’estero possano basarsi sulla sentenza della corte dell’Aja e sulle prove raccolte dai social media o da resoconti dei media.

I soldati sono stati identificati tramite video e immagini da loro pubblicati online, scattati durante il loro servizio a Gaza, nonostante fin dall’inizio dell’operazione di terra nella Striscia le IDF abbiano ordinato alle truppe di non pubblicare tali immagini per timore che il materiale potesse essere utilizzato contro di loro in procedimenti per crimini di guerra.

Gli attivisti anti-Israele stanno monitorando attentamente gli account sui social media dei soldati che hanno pubblicato tale materiale, nel caso in cui pubblichino anche immagini di viaggi all’estero; a quel punto gli attivisti intendono sporgere denuncia a livello locale, ha riferito Ynet.

Si consiglia ai soldati che hanno in programma di recarsi all’estero di non pubblicare immagini che rivelino la loro posizione.

Gli esperti legali dell’IDF hanno valutato che la CPI non perseguiterà ufficiali e soldati di grado inferiore che stavano eseguendo gli ordini della leadership politica, ha affermato il rapporto. Inoltre, è improbabile che la CPI si coinvolga a causa del principio di “complementarità”, in base al quale un paese democratico come Israele è ritenuto responsabile di perseguire attività criminali attraverso il proprio sistema giudiziario.

Tuttavia, secondo il rapporto, i funzionari temono che comandanti di alto rango come i capi dei comandi settentrionale e meridionale delle IDF o il capo di stato maggiore delle IDF Herzi Halevi possano essere presi di mira dalla CPI, sebbene non si siano ancora avute mosse del genere.

Fonti dell’IDF hanno affermato che Israele fornirà pieno supporto tramite i suoi uffici diplomatici locali a qualsiasi soldato arrestato o trattenuto per interrogatorio o che si senta minacciato dagli attivisti mentre si trova all’estero.