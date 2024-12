Peccato, Parola Obsoletanella Chiesa di Oggi? Amedeo Zerbini.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, l’ing. Amedeo Zerbini, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un grande assente dalla predicazione attuale. Buona lettura, meditazione e condivisione.

§§§

Peccato, parola obsoleta?

Dai predicatori odierni, col Papa in testa, il grande San Paolo Apostolo, viene ricordato soprattutto per il famoso inno alla carità ( 1 Cor, 1- 7 ).

Vorrei qui ricordare che a San Paolo stava a cuore anche un altro argomento, oggi passato di moda : il peccato. Il peccato come causa di tutti i mali, causa di altri peccati in un circolo vizioso autodistruttivo per l’anima e per il corpo.

Nell’epistolario paolino vengono elencate 12 liste di peccati e in complesso vengono menzionati 92 vizi corrispondenti alle mancanze più comunemente commesse nelle comunità fondate da lui stesso. Ma è famosa anche la lista dei peccati dei pagani (Rm 1,28 e seguenti) che per comodità di chi legge riporto qui di seguito.

-[28] E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa d’una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno,

[29] colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; diffamatori,

[30] maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori,

[31] insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia.

[32] E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. –

Ovvio che la morte di cui parla San Paolo non è la morte corporale, ma quella spirituale, cioè la dannazione eterna.

L’analisi potrebbe proseguire a lungo, ma mi limito a qualche altra interessante citazione. San Paolo ricorda ai cristiani i peccati commessi prima della loro conversione in diversi brani, come ad esempio 1 Cor 6, 9-11

– [9] O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolàtri, né adùlteri,

[10] né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio.

[11] E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio! –

Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo. E’ sottinteso che dopo e in grazia di questo lavacro avete cambiato vita, modo di pensare e di agire o, in altre parole vi siete ravveduti, convertiti, santificati.

Ma San Paolo non dimentica di rammentare ai cristiani i peccati che continuano a commettere anche dopo essere stati battezzati. Ad esempio in 1 Cor 5,10 – 11 dice :

– [10] Non mi riferivo però agli impudichi di questo mondo o agli avari, ai ladri o agli idolàtri: altrimenti dovreste uscire dal mondo!

[11] Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello, ed è impudico o avaro o idolàtra o maldicente o ubriacone o ladro; con questi tali non dovete neanche mangiare insieme.

Non mancano nelle liste di San Paolo i peccati commessi direttamente contro Dio da parte “di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia “ (Rm 1,18).

E come risponde Dio alla marea di peccati che vengono commessi ogni giorno da cristiani e non cristiani ?

Nella letteratura paolina vengono individuati alcuni tipi di risposte che sono, all’atto pratico : le conseguenze naturali, negative del peccato, l’ira di Dio e la morte.

L’ira di Dio

[18] In realtà l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia,

[19] poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha loro manifestato.

[20] Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità;

[21] essi sono dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa.

Non è che, per caso, tutti i disastri che stanno avvenendo, guerre comprese, siano manifestazioni dell’ira di Dio per tutto il male che viene commesso anche dentro la chiesa? In effetti oggi l’umanità si trova in una evidente e diffusa situazione di ostilità con Dio. L’accrescimento dei peccati finisce per corrompere il giudizio morale dell’uomo e il baratro che lo separa da Dio diventa sempre più profondo.

La collera divina potrebbe anche essere una metafora, chi lo sa?, ma è certo che esiste un abisso tra coloro che commettono il male e la sorgente del bene che è Dio.

Come uscirne? Non certo proclamando una vaga speranza in un mondo migliore, abbreviando le omelie, sferruzzando nelle chiese, organizzando pranzi e cene per i cosiddetti poveri, giornate mondiali di questo e di quello, viaggi apostolici che di apostolico non hanno niente, sceneggiate ecologiste, ma trovando il CORAGGIO di dire ai potenti del mondo: siete ladri, assassini, immorali ; pentitevi, convertitevi, fate il bene e non il male o Dio vi castigherà. Prima di pregare per la “pacce” e di dire che la guerra è “una bruttaa cosa” diciamo chiaramente che l’odio e la vendetta sono peccati che Dio non perdona senza il RAVVEDIMENTO di coloro che li commettono.

§§§

