Un Anno di “Fiducia supplicans”: il Papa, l’Apostasia Sinodale e l’Eresia Gay. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, padre Joachim Heimerl, che ringraziamo di tutto cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla situazione della Chiesa, l’eresia e l’apostazia che stanno dilagando al suo interno. Buona lettura e condivisione.

§§§

Un anno di “Fiducia supplicans”: il Papa, l’apostasia “sinodale” e l’“eresia gay”.

di padre Joachim Heimerl von Heimthal

Ci sono uomini che sono come voci solitarie che chiamano nel deserto, e sappiamo dalla Bibbia che di solito è lo Spirito di Dio che si posa su questi uomini.

Joseph Strickland, il vescovo di Tyler (Texas) che è stato ingiustamente deposto da Francesco, è un uomo di questo tipo.

Condivide lo stesso destino dei profeti della Bibbia, cioè che nessuno lo ascolta.

Eppure milioni di persone ora ascoltano il vescovo Strickland, solo che i suoi colleghi vescovi non lo fanno.

Quando Strickland ha recentemente chiesto loro di prendere finalmente posizione sul fatto che Francesco non insegna più la fede cattolica, le sue parole sono cadute nel silenzio. Nessuno ha osato farsi avanti per sostenere il texano che ha detto la verità senza paura, nessun vescovo negli Stati Uniti e certamente nessuno altrove.

Tuttavia, ciò che Strickland ha detto rimane vero: Francesco è sinonimo di una nuova Chiesa “sinodale” e con essa di una nuova fede che non è più cattolica e che deve essere decisamente rifiutata! Nessuno è obbligato a credere in una Chiesa “sinodale”. Al contrario: la fede tradizionale della Chiesa lo vieta.

Mentre i vescovi sono rimasti in silenzio su tutto questo, il capo del distretto tedesco della Piusbruderschaft ha chiaramente chiamato le cose con il loro nome. Ha descritto la “chiesa sinodale” del Papa come “diabolica”, come un “tradimento della missione di Cristo” e come “anti-vangelo”.

Ma nessuno si preoccupa di questo. Nelle file dei vescovi, una voce della Società San Pio X viene ascoltata ancor meno di quella del Texas. Invece, il silenzio dei vescovi orchestra un’apostasia polifonica: quella del Papa e di gran parte del mondo cattolico, e sembra quasi che questa sia una nuova “normalità”.

Ma da dove nasce l’indifferenza di coloro che sono stati nominati custodi della verità e che, con il loro silenzio, non servono Dio, ma Satana, il “padre della menzogna” (cfr. 1 Giovanni 3,8)?

La loro apostasia può essere nata dal nulla? – Difficile. Probabilmente era latente da molto tempo e c’è voluto un papa come Francesco per renderla finalmente visibile.

Il controverso documento “Fiducia supplicans”, pubblicato un anno fa, lo dimostra forse più chiaramente: in esso il Papa stesso ha autorizzato la “benedizione” delle coppie irregolari, cioè la benedizione di omosessuali e adulteri.

Agli occhi della Sacra Scrittura, tale “benedizione” è un abominio e una bestemmia. Ciononostante, il documento è rimasto in vigore fino ad oggi, e la – piccola – resistenza dei vescovi è stata soffocata fin dall’inizio.

Il significato della “Fiducia supplicans” è quindi duplice: il documento è la Magna Charta che documenta in modo più eclatante l’apostasia generale dei vescovi. E rende visibili le forze che da troppo tempo agiscono nel segreto della Chiesa, cioè i numerosi omosessuali sia tra i vescovi che tra i cardinali.

Non è certo un segreto che il clero sia tradizionalmente infiltrato da omosessuali, anche se questi sono riluttanti a parlarne apertamente. Questo vale anche per l’alto clero. Stime serie (in assenza di dati affidabili) parlano di ben due terzi, e anche se fossero meno (cosa che non credo), la Chiesa detiene comunque un record senza precedenti.

Le ragioni sono molteplici, soprattutto sociologiche, e soprattutto tra il clero più anziano, fino alla generazione del Papa, c’è un numero superiore alla media di persone che si sono sottratte alle rappresaglie sociali optando per il celibato.

Oggi le cose sono diverse, almeno nelle società occidentali, e gli omosessuali bloccati nel sacerdozio e soprattutto nell’episcopato stanno ora spingendo con veemenza dietro le quinte del Vaticano affinché la Chiesa si apra al nuovo corso. Per dirla senza mezzi termini: la Chiesa è caduta nelle mani di uomini anziani omosessuali.

Solo in questo contesto si può capire come il Papa abbia reso possibile il mostruoso con la “Fiducia supplicans” e allo stesso tempo abbia incontrato una così scarsa opposizione: Pochissime persone si preoccupano della “benedizione” del peccato e dell’apostasia da Dio; la maggior parte di loro si è ovviamente identificata con essa molto tempo fa e ha deliberatamente orchestrato il documento sotto la guida del cardinale Fernandez.

Da allora, in seguito, nulla è stato più lo stesso: quella che è comunemente nota come “eresia gay” ha dirottato la Chiesa con l’approvazione del Papa, e sempre più vescovi e cardinali affermano ipocritamente di aver improvvisamente “imparato qualcosa di nuovo” in un “processo sinodale di ascolto”.

Come per miracolo, hanno capito che l’omosessualità è “voluta” da Dio e non è affatto un peccato, contrariamente alla rivelazione e agli insegnamenti della Chiesa di 2000 anni fa.

Un cambiamento sorprendente, non credete? O non è più probabile che tutti questi prelati abbiano semplicemente colto l’opportunità di giustificare finalmente la loro predisposizione e di “approvarla” con l’aiuto del Papa? Chi altro potrebbe promuovere l’“eresia gay” se non quei reverendissimi signori che sono essi stessi “gay” e che sono spinti solo da essa e non dallo “Spirito Santo”?

È tanto inconcepibile quanto vero: la Chiesa è nella prigionia babilonese di un alto clero omosessuale che, partendo dall’“eresia gay”, sta ora gradualmente installando una nuova pseudo-chiesa, proprio quella da cui il vescovo Strickland ci mette in guardia: la “chiesa sinodale” del Papa.

La nave della Chiesa sta quindi vivendo qualcosa di simile all’ammutinamento del Bounty, ma con una differenza cruciale: il capitano stesso è qui con gli ammutinati, e gli uomini che, come Strickland, si chiudono all’ammutinamento “gay” sono quasi con le spalle al muro.

Nel frattempo, l’Anticristo regna nella casa del Signore, e il Papa stesso gli ha eretto un altare idolatrico con “Fiducia supplicans”. Non sarà l’ultima, se Francesco resterà in carica ancora a lungo.

Non sono d’accordo con tutti coloro che ora obiettano che Francesco non è comunque il Papa legittimo e che questo è l’unico motivo per cui sono possibili queste condizioni da far rizzare i capelli. Non c’è altro papa all’infuori di Francesco. Ma probabilmente ci voleva un papa come lui per smascherare l’operato di Satana nella Chiesa e portarlo agli estremi. – Sì, Francesco è il papa legittimo, e non lo è per la gloria di Dio, ma per il disonore eterno della Sede Apostolica, che ha profanato con la “fiducia supplicans”.

Eppure: forse Dio ha voluto solo rendere visibile la distorsione della sua Chiesa attraverso Francesco, per restaurarla attraverso un più degno successore di Pietro? Chi lo sa?

Fino ad allora, è importante ascoltare le voci degli uomini giusti, cioè di coloro che non rappresentano “l’eresia gay” e quindi la loro stessa disposizione, ma che, come il vescovo Strickland, sono la voce di Dio. – “Chi ha orecchie per intendere, intenda!”. (Mt 11,14).

§§§

