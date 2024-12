Nuovo Studio USA: il Siero a mRNA Nutre le Cellule Cancerogene e Ostacola il Trattamento. SlayNews.

Un nuovo studio allarmante ha scoperto che i “vaccini” a base di mRNA di Covid alimentano le cellule tumorali per aiutarle a sopravvivere e a diventare più resistenti a trattamenti come la chemioterapia.

Un importante gruppo di ricercatori americani della prestigiosa Brown University ha scoperto che la proteina spike dei vaccini a base di mRNA è benefica per le cellule tumorali.

Sebbene la proteina spike sia presente anche nel SARS-CoV-2, il virus responsabile del COVID-19, i tumori aggressivi hanno iniziato ad aumentare solo dopo la vaccinazione.

Secondo lo studio, sottoposto a revisione paritaria e guidato dal dottor Wafik El-Deiry, direttore del Legorreta Cancer Center della Brown, la proteina spike può promuovere la sopravvivenza del cancro.

Lo studio ha scoperto la crescita attraverso l’interferenza con le attività anti-cancro.

I ricercatori notano che la proteina spike blocca la funzione di un gene soppressore del cancro cruciale, noto come p53.

El-Deiry e i suoi colleghi hanno osservato che quando le cellule cancerose incontravano le subunità della proteina spike, riducevano l’attività di p53.

Interferendo con p53, lo spike blocca la proteina che aiuta a difendere l’organismo dai tumori.

Questo ha permesso alle cellule cancerose di sfuggire alle difese naturali dell’organismo contro la formazione dei tumori.

El-Deiry ha anche spiegato che l’interferenza con la p53 può sia favorire lo sviluppo del cancro che rafforzarne la crescita.

Lo studio ha scoperto che la proteina spike presente nei “vaccini” di mRNA alimenta essenzialmente le cellule cancerose e favorisce la rapida crescita dei tumori.

Lo studio ha utilizzato anche farmaci chemioterapici, un trattamento standard per vari tipi di cancro, per attivare i geni p53.

Tuttavia, invece di morire, i ricercatori hanno scoperto che le cellule tumorali contenenti le subunità della proteina spike mostravano una maggiore resistenza alla chemioterapia.

“Abbiamo osservato una maggiore vitalità delle cellule tumorali in presenza della subunità S2 del SARS-CoV-2 spike dopo il trattamento con diversi agenti chemioterapici”, ha detto El-Deiry.

Uno studio giapponese ha confermato i risultati della ricerca della Brown.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista medica Cureus l’8 aprile.

I ricercatori giapponesi hanno esaminato i tassi di mortalità aggiustati per età per 20 diversi tipi di cancro in Giappone.

Hanno analizzato le statistiche ufficiali su decessi, infezioni da COVID-19 e tassi di vaccinazione dal 2020 al 2022.

Lo studio mostra un “aumento statisticamente significativo” dei decessi per cancro dopo la somministrazione della terza dose di vaccino.

Durante l’anno iniziale della pandemia, nel 202o, non ci sono stati eccessi di mortalità per cancro (-0,4%).

I ricercatori osservano che il virus in sé non mostra alcun impatto sui tassi di cancro.

Tuttavia, i dati mostrano che l’eccesso di mortalità per cancro è aumentato dopo le campagne di vaccinazione di massa con la prima e la seconda dose nel 2021.

L’eccesso di mortalità per cancro è poi aumentato di nuovo nel 2022, dopo il lancio della terza dose di vaccino.

In particolare, i tumori sensibili agli estrogeni e al recettore alfa degli estrogeni (ERα), tra cui i tumori alle ovaie, alla leucemia, alla prostrata, al labbro/orale/faringe, al pancreas e al seno, sono tutti aumentati.

Oltre ai tumori sensibili all’ERα, lo studio mostra anche una tendenza preoccupante nei tassi di mortalità per i tumori più letali, ovvero i tumori del polmone, del colon-retto, dello stomaco e del fegato.

Prima dell’introduzione dei “vaccini” a base di mRNA Covid, i tassi per tutti questi tumori erano in calo.

Tuttavia, il tasso di declino si inverte drasticamente dopo l’introduzione del “vaccino”.

Tutti e sei i tipi di cancro hanno superato i valori di mortalità previsti nel 2021 e 2022.

L’unica anomalia rilevata è il cancro al pancreas, che già prima della pandemia mostrava un aumento costante.

Il maggior numero di decessi legati al cancro si è verificato tra gli individui di età compresa tra gli 80 e gli 84 anni, con oltre il 90% di questo gruppo che ha ricevuto una terza dose di vaccino.

Quasi il 100% dei vaccini somministrati erano a base di mRNA.

Le iniezioni di mRNA erano prevalentemente di Pfizer (78%), seguite da Moderna (22%).

Inoltre, i ricercatori hanno sostenuto che, anche in presenza di screening oncologici ridotti e di un accesso limitato all’assistenza sanitaria in quel periodo, l’aumento del tasso di mortalità per questi tipi di cancro è ancora inspiegabile a causa delle restrizioni risolte sull’accesso all’assistenza sanitaria per gli screening e i trattamenti oncologici nel 2022.

Come riportato in precedenza da Slay News, sono emersi documenti che dimostrano che Moderna ha sempre saputo che le iniezioni di mRNA Covid del gigante farmaceutico causano il cancro.

All’inizio di quest’anno, un esperto di vaccini di fama mondiale ha presentato prove durante una testimonianza al Congresso che dimostravano che Moderna era a conoscenza dei collegamenti con il cancro.

Il dottor Robert Malone, inventore della tecnologia dei vaccini mRNA, ha testimoniato durante un’udienza a Capitol Hill condotta dalla repubblicana Marjorie Taylor Greene (R-GA).

Durante la sua testimonianza, Malone ha presentato il brevetto del vaccino Covid di Moderna.

Il brevetto di Moderna dimostra che le fiale del vaccino COVID-19 contengono miliardi di frammenti di DNA.

Questi frammenti, insieme ad altri contaminanti, sono collegati a difetti alla nascita e al cancro.

Nel brevetto, Moderna ammette che i contaminanti presenti nelle iniezioni causano il cancro.

“Moderna ha un brevetto sull’uso dell’RNA per i vaccini”, ha detto Malone all’udienza.

“In questo brevetto, Moderna riconosce esplicitamente che l’RNA è superiore al DNA per i vaccini a causa di problemi, tra cui la possibilità di mutagenesi inserzionale che potrebbe portare all’attivazione di oncogeni o all’inattivazione di geni soppressori di tumori.

“La FDA afferma di non essere a conoscenza di alcun problema, ma Moderna, nel suo stesso brevetto, espone esattamente le stesse preoccupazioni che esistono per il DNA in termini di mutagenesi inserzionale e genotossicità.

“Quindi Moderna lo sa: il DNA è un contaminante.

“È rimasto dentro a causa del modo in cui lo producono… usano il DNA per fare l’RNA, e poi degradano il DNA, e poi devono purificare il DNA degradato dall’RNA.

“E a quanto pare il processo che stanno usando non è così buono”.

Le prove sono emerse mentre i casi di “turbo cancro” in rapido sviluppo continuano ad aumentare in tutto il mondo.

Le diagnosi di cancro si sono impennate tra coloro che hanno ricevuto le iniezioni di mRNA Covid.

I casi hanno iniziato ad aumentare nel 2021, dopo che le iniezioni sono state distribuite al pubblico, e continuano ad aumentare oggi.

Il “cancro turbo” è un nuovo fenomeno emerso nel 2021.

I medici e gli oncologi hanno soprannominato questi tumori “turbo” a causa della rapida insorgenza e diffusione della malattia mortale.

Gli esperti hanno avvertito che la velocità di formazione e diffusione di questi tumori è senza precedenti.

In alcuni casi, i medici riferiscono che pazienti apparentemente sani muoiono entro una settimana dalla diagnosi di cancro.

