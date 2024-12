In Chiesa Pregate, non Sferruzzate! Firmato, Benedicta Romana. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione due quadretti, uno bellissimo, l'altro un po' deprimente…

§§§

Nel desolante presente che ci offre soltanto uomini e donne vuoti, senza vita (che è solo ed esclusivamente il Signore e nel Signore) presenziare in lividi balletti politicamente corretti nei governi, nei parlamenti e anche nelle chiese, il Buon Dio, che ama chi lo ama con tutto il cuore, offre i suoi doni che scendono come balsamo nell’anima indolorita.

Ieri sera, ore diciotto, a Sant’Agata dei Goti la Santa Messa è stata celebrata in rito greco bizantino in onore dei martiri greci che nella basilica minore dedicata alla santa buona (agata in greco significa proprio buona) riposano. Che gioia, c’ero anche io. I sacerdoti, tutti in lunga tonaca nera e giovanissimi e pieni di sale, cantavano in canto e in controcanto il loro (nostro) kyrie e l’incenso donava il profumo antico della divinità.

Perduta nell’oro della stupenda stola del celebrante, ho ringraziato l’Altissimo per questo splendido regalo. E durante la distribuzione eucaristica (fatta nelle due specie del pane e del vino e quindi da prendere solo sulla lingua), mi sono accorta che mio marito (che è venuto con me alla funzione e che di solito la Comunione non la fa) si era messo lui pure in coda e attendeva, dietro di me il suo turno.

Il ringraziamento si è fatto al quadrato e tanta la delizia mia e quando, al risveglio, stamattina, ho pensato di raccontare ai lettori di Marco questo scampolo di meraviglia nel grigio-morte in cui siamo immersi, ho aperto prima, per sbaglio, il mio Instagram e mi sono rimbalzate sul muso, saltate addosso direi, le immagini deprimenti che qui sotto vado a raccontare.

Dunque immaginatevi una di quelle stupende cattedrali inglesi (che ora sono in mano agli anglicani), e stringete l’inquadratura sulla cattedrale di Southwark, gotica e spendente nel cielo. Ora entrate con me a vedere che cosa combinano gli inglesi.

Sì, sì, non avete le traveggole: sono proprio centinaia di donne, donnine e donnette che fanno la calzetta! L’intera Cattedrale, fino gli altari, sono piene di signore e signorine intente all’artigianato della lana, sferruzzando e lavorando d’uncinetto.

Ma Benedetta, lo vedi che hai il cuore di pietra, non vedi che lo fanno per dare le coperte ai poverelli che soffrono il freddo nell’inverno inglese?

Certo, bene, benissimo, ma non potevano trovare un altro posto dove infervorarsi per il prossimo? La Chiesa è solo ed esclusivamente luogo di preghiera!

Punto, punto esclamativo e accapo. E questo vale anche per noi italiani che ne facciamo scenari per infiniti incontri, per presentazioni di libri, per ricordare un adorabile Monsignore oramai in cielo, addirittura per installare delle sale da pranzo.

E sempre con la scusa dei poveri, che dovrebbe tappar la bocca a noi farisei… Ma questo è un inganno grande di Satana! Il Signore lo ha detto chiaro e tondo: le chiese sono luoghi di preghiera.

E poi, per finire in bellezza, alle signorine inglesi, vorrei dire: ma come ci avete riempito la testa delle minigonne di Mary Quant, di femminismo, di io sono mia, di aborto-diritto (mentre è un omicidio) e poi, tutte a fare la calzetta come me che sono una beghina, una bigotta e chi più ancora l’ha lo metta un altro nome di disprezzo…

Va bene, ora la pianto, ma non prima di aver scritto sulla chat dell’evento londinese un messaggio semplice: “In chiesa dovete pregare non sferruzzare. Firmato Benedicta Romana”.

§§§

