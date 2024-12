Il Martirio di Aleppo, oltre 300mila Sfollati in Fuga. Aiulas e SOS Cristiani d’Oriente Chiuedono Aiuto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questi giorni così drammatici per Aleppo, una città meravigliosa prima della guerra etero-gestita, un luogo di incontro e convivenza fra gente di diverse fedi e radici, offriamo alla vostra attenzione due messaggi, diversi di persone che cercano concretamente di aiutare quella povera gente.

Il primo è di SOS Cristiani d’Oriente:

Emergenza Siria: SOS Cristiani d’Oriente al fianco degli sfollati

Dall’invasione della loro città da parte dei jihadisti di Hay’at Tahrir al-Sham, ex ramo siriano di Al-Qaida, tra 300.000 e 400.000 abitanti di Aleppo sono fuggiti verso Homs, Latakia e Damasco. Coloro che non sono riusciti a partire in tempo oggi non possono più lasciare la città. Aleppo è bloccata dai jihadisti, sottoposta a un severo coprifuoco e i combattimenti proseguono lungo la strada che conduce al sud del paese.

«Gli abitanti di Aleppo che sono riusciti a fuggire lo hanno fatto in tempi brevissimi, per la maggior parte senza portare con sé alcun bagaglio. Arrivati a Damasco dopo ore di un viaggio estenuante e stressante, non hanno più nulla», spiega Waël Kassouha, capo missione di SOS Cristiani d’Oriente in Siria.

« È il momento di garantire un’assistenza di emergenze. In collaborazione con i nostri partner, stiamo organizzando distribuzioni di beni di prima necessità: abbigliamento, coperte, kit igienici, pacchi alimentari, ecc.» Le squadre di SOS Cristiani d’Oriente in Siria sono dunque mobilitate accanto agli sfollati, per offrire loro un po’ di conforto. Oltre a ciò, SOS Cristiani d’Oriente prosegue, indirettamente, il suo lavoro ad Aleppo per aiutare coloro che non sono riusciti a partire in tempo.

***

Il secondo viene da Aiulas, Aiutiamo la Siria:

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: aleppo, aoiulas, soscristianid'oriente



Categoria: Generale