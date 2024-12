Esercizi Spirituali per Sacerdoti: dal 9 al 15 Dicembre 2024. Investigatore Biblico.

Carissimi lettori,

dopo l’esperienza meravigliosa degli Esercizi Spirituali vissuta la scorsa settimana, il Signore mi ha messo nel cuore un altro invito, di fronte alla quale non posso tirarmi indietro. E sono gli Esercizi Spirituali riservati ai Sacerdoti e Diaconi che terrò sul blog dal 9 al 15 Dicembre 2024 (da lunedì a Domenica della prossima settimana). Naturalmente le meditazioni saranno sempre leggibili a tutti e faranno del bene a tanti. Ma saranno impostate in modo diretto per il clero.

Il Signore mi ha fatto capire che devo percorrere questa strada la prossima settimana. Per questo motivo vi chiedo, cari lettori, di condividere questo messaggio il più possibile, affinchè ci sia una grande partecipazione dei Sacerdoti. Invitate soprattutto quelli che sapete in difficoltà, emarginati, perseguitati, soli, abbandonati. E ce ne sono tanti. Credetemi.

Condividendo questo messaggio, farete una grande opera di evangelizzazione che agli occhi di Dio avrà molto valore, e il Signore ne terrà conto.

So che i Sacerdoti e il clero in generale non sono facili da raggiungere. Ma con il metodo della “rete” possiamo sicuramente far arrivare l’invito a tanti. E vi ripeto: questa sarà una grande opera buona. Fatelo non solo con il mezzo di “internet”, ma anche a livello personale, vi ripeto, soprattutto ai Sacerdoti e Diaconi che sapete in difficoltà.

Anche i Sacerdoti hanno bisogno di un Tempo per la loro riflessione personale, come faceva Gesù: “Ma egli si ritirava in luoghi deserti e pregava” (Lc 5,16), per ritrovare se stessi e riscoprire la loro vocazione. Per questo l’invito di Gesù Cristo è questo, anche e soprattutto per loro che hanno la chiamata a guidare le anime:

“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” (Mt 11,28-30).

Sono certo che risponderete come sempre con grande slancio a questo invito. Anche perché la “causa” è grande. Ma vi invito anche a cominciare a pregare per me e per i Sacerdoti e Diaconi che parteciperanno a questi Esercizi. Pregate davvero! Invocate lo Spirito Santo. Vi chiedo di fare anche un digiuno per questa intenzione. Una rinuncia, un fioretto, un’elemosina ad un povero. Insomma vi chiedo di offrire un sacrificio per questa intenzione. Perché, come dissi in precedenza, non è tanto il discorso delle mie meditazioni, che saranno comunque brevi e soprattutto scorrevoli e leggibili per tutti, ma quanto Dio può fare, con un “mezzo scritto” in un pezzetto di carta apparentemente insignificante. Se Dio ha permesso che il profeta Eliseo rendesse mangiabile una minestra avvelenata con della semplice farina (2 Re 4,38-41), saprà sicuramente anche convertire qualche cuore con le mie misere meditazioni. Attraverso la vostra preghiera.

Vi ringrazio. E conto sulla vostra collaborazione.

Vi auguro ogni benedizione in Cristo Gesù!

IB

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898