Benedetto Era il “Pastore Colpito” delle Profezie? Sergio Russo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Sergio Russo offre alla vostra attenzione un articolo che vuole essere una lettura dei nostri tempi alla luce del messaggio di Fatima. Quanto e in quanta parte le sue tesi e deduzioni siano condivisibili o fondate, sta a ciascuno deciderlo. Ma come sapete Stilum Curiae vuole ospitare anche voci che possono apparire problematiche. Buona lettura, e meditazione.

«In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo,

e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani,

e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi.» (Gv 21,18)

Benedetto XVI e l’avveramento –in senso spirituale– di questa medesima profezia.

(Prima parte)

Oggi sappiamo, grazie ad alcune profezie, ma soprattutto dalle Apparizioni Mariane di Garabandal e dalla famosa “lista dei papi”, del santo vescovo Malachia di Armagh, amico di san Bernardo, che Benedetto XVI sarebbe stato “l’ultimo papa”, prima dei tempi della fine (escatologicamente parlando questi sono la fase finale della espressione biblica de “gli ultimi tempi”, ma essi, a loro volta, sono cominciati subito dopo quelli de “la pienezza dei tempi”), tempi finali dunque, inauguratisi con la Passione, Morte e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.

Quando nei Vangeli si parla di Pietro ci si riferisce – in senso allegorico ed anagogico – non soltanto al Principe degli Apostoli, ma anche a tutti i suoi Successori, i quali ne hanno perpetuato il carisma lungo i secoli di storia della Chiesa, sino ai nostri giorni.

E qui il Signore parla a san Pietro di “quando sarà vecchio”… ora, dunque, avendo appunto io dato un senso estensivo alla figura di Pietro – poiché egli incarna in maniera peculiare il “papato”, assieme al “potere delle chiavi”, quello cioè di “sciogliere e legare” – ne risulta che la “vecchiaia” di Pietro non si potrà che porre verso la fine del suo ministero terreno, perpetuato da tutti i suoi successori, durante il vario susseguirsi delle vicende storiche…

Pio XII riteneva sé stesso Pastor Angelicus (vedi documentario del centro televisivo vaticano: https://www.youtube.com/watch?v=SBStSJRseVQ ), come egualmente Giovanni XXIII Pastor et Nauta (vedi inserto speciale pubblicato da L’Osservatore Romano, all’indomani della sua elezione); e poi Paolo VI il Flos florum, e quindi Giovanni Paolo I era il De medietate lunae (pontificato durato solo trentatré giorni)…

Ma ecco che adesso ci avviciniamo verso la fine, ci approssimiamo a questa “vecchiezza” di Pietro appunto (e “vecchiezza” non significa affatto decrepitezza, bensì offerta di sé: totale, libera, consapevole, matura… a Colui che duemila anni orsono gli fece dono di tale sacrale investitura, laggiù, ai piedi del monte Ermon…), ché Giovanni Paolo II è il De labore solis: quell’instancabile e infaticabile “sole dell’evangelizzazione” che, con il suo peregrinare sino ai più remoti angoli della terra, ha illuminato, con la parola del Verbo, ogni singola anima accorsa ad ascoltarlo…

E tuttavia anche il sole però, purtroppo, è destinato esso pure a tramontare, poiché sopraggiunge la notte, e si avvicina l’ora del supremo sacrificio: De gloria olivae – Benedetto XVI – e così anche Pietro deve entrare nel suo proprio “orto degli ulivi”, perché “si adempiano le scritture”… cosicché, giunto al Getsemani, possa pregare il Signore perché “allontani da lui quel calice”…

Nel primo volume della collana di libri dedicata al Terzo Segreto di Fatima ( qui ), ho riportato anche un estratto dal libro in spagnolo intitolato “Reflexiones al hilo del Apocalipssis” (Riflessioni sul filo dell’Apocalisse), di Antonio Yagüe, la cui prima edizione è del 1994 .

Ed anche tale autore (come già nel caso di L.E. López Padilla), avanza l’ipotesi – ed anzi, in questo caso, lo fa ben 19 anni prima! – di quanto poi successe realmente, vale a dire delle “dimissioni forzate” di un sommo pontefice, dando così luogo all’ascesa di un “pastore impostore”, che va ad occupare il posto del “vero Pastore” e da qui il fatto, ne viene di conseguenza, che quel “papa impostore”, essendo in realtà un falso papa, giammai egli risulterà esserlo validamente e, men che meno, canonicamente eletto…

Riporto adesso i passi più salienti:

«[…] sembra che l’uccisione del Pastore non produrrebbe come risultato la dispersione delle pecore, come è l’intento della congiura, visto che l’esperienza di duemila anni dice che l’assenza del Pastore deceduto finisce presto con l’elezione di un nuovo Papa. Pertanto, quel “percuotere il Pastore”, che possa provocare la dispersione delle pecore, dovrebbe essere più in senso morale che fisico. Quel “percuotere” dovrebbe indicare qualcosa che possa rimuovere la pietra (Mt 16,18), “l’ostacolo che finora trattiene” la manifestazione dell’Empio (2 Ts 2,8): in altre parole, dovrebbe indicare qualcosa che metta in dubbio e che distrugga il Magistero del Pastore, che “ha parlato apertamente davanti a tutto il mondo” (Gv 18,20). Si possono ipotizzare molte possibili situazioni che coincidano con queste premesse di fondo. Ogni lettore può immaginarne una. Per esempio, una potrebbe essere: una dimissione del Papa, ottenuta in circostanze tali da poter essere presentate come un avere abbandonato il proprio mandato pastorale , il che sarebbe sufficiente per mettere in dubbio, apparentemente a ragione, la dottrina da lui sostenuta. Il risultato sarebbe aprire il recinto delle pecore in modo che il lupo possa assalire le pecore e disperderle.

Ancora un altro aspetto si può notare nel quadro del complotto ordito per colpire il Pastore, ed è che consente ai cospiratori di controllare le leve della stessa struttura ecclesiastica per facilitare l’ingresso del lupo. [Ricordate la famosa omelia di Benedetto XVI che avvisava sulla penetrazione dei “lupi” nella Chiesa?]. In questa ipotesi è anche sicuro che il Falso Profeta o Pastore impostore, occuperà il posto del vero Pastore, cioè, Roma . Pertanto si metterà a capo dell’apparato visibile della Chiesa, e questo aggiungerà ancora maggiore confusione, perché è Roma che noi cattolici siamo abituati a seguire. In un primo tempo non è assurdo pensare che la loro strategia preveda allora di fare tutto “il rumore” necessario, affinché le pecore del Pastore colpito vedano come “ragionevole” non più seguirlo e accettino il cambiamento di pastore. In un secondo momento, i cristiani che abbiano deciso di seguire il Pastore colpito saranno bollati di disubbidienza e di eresia dalla nuova autorità “ufficiale”, con tutta la pubblicità e risonanza necessaria. [sic!].

Le avversità possono non finire lì. Ritornando alla somiglianza del tempo della Passione della Chiesa con la Passione di Nostro Signore, ricordiamo che, durante buona parte di essa e nella sua Morte non si trovò presente l’Apostolo Pietro. Forse il Pastore colpito, logorato ormai da tante circostanze avverse, potrà morire nell’esilio e per qualche tempo non sia possibile eleggere un successore, a causa delle difficoltà di un simile momento . Fu Nostra Madre colei che conservò la fede nei momenti tremendi del Calvario e San Giovanni fu, tra gli Apostoli, l’unico presente per accompagnarla e sorreggerla nel dolore. Sicuramente la Divina Provvidenza interverrà in tale situazione limite, poiché Gesù ha promesso di essere con noi “tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20) e che le porte degli inferi non prevarranno contro la sua Chiesa (Mt 16,18).

In questo caso, il dilemma di ogni cristiano sarà quello di seguire il Pastore colpito, oppure chi lo avrà sostituito, il Falso Profeta, uscito di mezzo a noi, ma che non era dei nostri . (1 Gv 2,19).»

E per ultimo questo passo che, a mio parere, è di una preveggenza magistrale:

«Malgrado i tanti avvertimenti, in quel momento di un tale bivio storico, purtroppo è molto grande la possibilità che molti cristiani sbaglino nella loro scelta. Un semplice criterio potrebbe essere, per concludere, che quando vedremo il Pastore colpito, questo dovrebbe essere, più che mai, il segno che dobbiamo seguirlo, costi quel che costi, succeda quel che succeda, qualunque cosa vediamo . Altrimenti, con le migliori intenzioni e senza neanche accorgerci, saremmo stati assorbiti nel gregge di colui che allora sarà prossimo a manifestarsi, l’Anticristo.»

Da tutto ciò che conclusioni possiamo dunque trarne?

Che Benedetto XVI, proprio lui è quel “Pastore colpito e/o esiliato” che, per amore di Cristo, ha teso le sue mani, mite e umile, verso i suoi persecutori, ed “un altro gli ha cinto la veste, e lo ha portato dove egli non voleva.”

Benedetto il quale, a causa della mafia di san Gallo o ancora, se si preferisce, per mano di quel “partito” che in realtà è “una dittatura del relativismo, che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”, denunciò, per quanto poté, di “rinunciare a suo danno al ministero (al “ministerium”… e soltanto a questo!) di vescovo di Roma, successore di San Pietro, a causa del misfatto di un manipolo (manus) di cardinali…”

Ed infatti, ciò che poi lasciò loro nelle mani fu solamente il “ministerium” (cioè la veste), di cui tutti costoro erano insaziabilmente avidi, mentre, viceversa, il “munus” (vale a dire il potere delle chiavi, ed ecco perché Bergoglio non ha legato né sciolto alcunché, come invece ne sono convinti tutti coloro che lo legittimano come papa, essendo quindi questi ultimi molto preoccupati di tutte le nomine, atti, disposizioni, ecc. avvenute in questi undici anni), Benedetto, questo munus, rimasto tale, puro ed immacolato, lo ha invece rimesso nelle mani del suo Maestro e Signore, poiché egli sapeva benissimo che “gratuitamente aveva ricevuto”, e gratuitamente lo ha riconsegnato all’unico e vero Sposo della sua Chiesa, di cui egli era soltanto un “umile servitore”…

«Dio ha dato, Dio ha tolto, ma… il nome di Dio sia per sempre Benedetto!»

Pur tuttavia oggi si levano voci – a sostegno di Francesco I – quali la “pacifica adesione universale” (ché tanto pacifica non lo è, considerate le miriadi di distinguo che ci sono state, e che vi sono tuttora!), o il “supplet ecclesia” (ma di quale chiesa però? Di quella che ha portato in processione la pachamama? O forse di quella che si teneva una mano sul cuore dinanzi alla nonna-ragno?), oppure la “sanazione in radice”… Ma evidentemente non si può sanare quel che oramai è irrimediabilmente corrotto e putrefatto!

E, a conferma di ciò: non passa giorno che non compaiano invece, articoli che denunciano lo stato di sfacelo della chiesa bergogliana, col suo relativo, assurdo e ambiguo, “pontificato”… Ultimi, in ordine di tempo (mentre attualmente scrivo) una lettera del Cardinale Gerhard Ludwig Müller, intitolata, abbastanza eloquentemente “I sette peccati contro lo Spirito Santo: una tragedia sinodale”, e una sua intervista: “Una Chiesa che non crede più in Gesù Cristo non è più la Chiesa di Gesù Cristo.”!

E tutto questo per non voler dichiarare una sola cosa: la più semplice, la più lampante, quella di più buon senso, anzi, di buon Sensum Fidei… (che oramai sono in tanti, dentro e fuori la Chiesa, che non ne possono più e che non vedono l’ora che Bergoglio smetta di vandalizzare la santa Chiesa Cattolica, vanto d’Italia e del mondo intero!).

E cioè che:

Bergoglio non è papa!

Benedetto XVI non ha mai rinunciato!

Ché anzi egli si mise in sede impedita.

Che la Chiesa oggi, è quasi interamente occupata dalla massoneria ecclesiastica;

E che la lobby omosessualista la fa da padrona…

Non vi sembra abbastanza? E allora è bene che, quelli di cui sopra, si tengano le loro macerie contemporanee, alle quali mostrano esservi così tenacemente attaccati…

La Chiesa sta dunque attraversando il suo proprio Venerdì Santo: mentre i pagani ne hanno già calpestato l’Atrio, ed è rimasto indenne (almeno per ora) solo il Santo dei Santi, cioè la Santissima Eucaristia… che è ancora lì, ad aspettarci, pur se assediata da gel disinfettanti, o da “zampe” (anche se il termine è molto crudo, proprio così vennero definite le mani di coloro che si comunicano in tal modo: da satana, durante un esorcismo…) che si protendono per autocomunicarsi, e dall’”orgoglio” di chi si ritiene alla pari, e quindi non si inginocchia più…

Coraggio però, poiché “quando vedrete accadere tutte queste cose, allora alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina…”

Sì, o Gesù, perché sei tu “Colui che attesta queste cose, e dice: «Sì, verrò presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20).

Cosi è… se vi pare!

Sergio Russo

– continua…)

P.S. Nella prossima puntata dimostreremo come l’11 febbraio 2013 – altro che Rinuncia o Abdicazione! – Benedetto abbia invece aperto le porte alla nuova epoca del Trionfo del Cuore Immacolato di Maria…

