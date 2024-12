Bove, i Medici Indagano. Un Assist: prima del Siero 29 Arresti Cardiaci all’Anno per gli Sportivi. Dopo il Siero 1598…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ho letto in un titolo di giornale – non ricordo quale – che il malore di Bove potrebbe essere attribuito a una carenza di potassio. E come potete vedere dall’immagine che riproduciamo, i medici starebbero cercando le cause del problema…Chi ha seguito Stilum curiae, in questi anni travagliati forse un’ideuccia sul motivo del malore ce l’ha. Offriamo alla vostra attenzione il collegamento a un canale Telegrama, quello gestito da Ugo Fuoco. Che presenta una serie di episodi di malori improvvisi fra sportivi. PRIMA DEI VACCINI 29 ARRESTI CARDIACI L’ANNO FRA ATLETI, DOPO VACCINI 1598.

Buona lettura e diffusione.

§§§

Il tennista turco Altug Celikbilek, 28 anni, si è accasciato al suolo durante la semifinale dell’M15 Monastir, colpito da una emorragia cerebrale. 🔺️Trasportato d’urgenza è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico e lotta tra la vita e la morte. ⚡

Per i media di regime, i criminali del fact-checking ed i televirologi è sempre successo.

Approfondimenti su decessi nello sport a seguito, ne troverete centinaia d’altri ricercando nei nostri canali.

PRIMA DEI VACCINI 29 ARRESTI CARDIACI L’ANNO FRA ATLETI, DOPO VACCINI 1598

§§§

