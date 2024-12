Bergoglio est Pape, mais d’une autre Église. Où l’on n’est pas Sauvés, mais Damnés : Tous, Tous, Tous…Mgr X

Marco Tosatti

Chers StilumCuriali, nous soumettons à votre attention ces réflexions de Mgr X sur les récentes déclarations de Bergoglio. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et bonne diffusion.

§§§

Cher Tosatti, hier je me suis demandé pourquoi une âme en quête de sainteté devrait se sentir “supérieure” à une autre, risquant ainsi le “pharisaïsme”.

Si c’était le cas, nous ne parlerions pas d’une âme qui cherche la sainteté, mais plutôt d’une âme qui s’illusionne la chercher.

Où rencontrons-nous de telles âmes ? Peut-être dans les romans écrits par ceux qui détestent la religion et cherchent à ridiculiser ceux qui ont la foi ?

Mais quels romans écriront ceux qui se sont convaincus que dans le catholicisme il y a des âmes qui, parce qu’elles font le bien, se sentent supérieures ? Toujours Lui ? Lui, Lui, Lui ?

<Avvenire, 28 novembre, Communauté académique de l’Institut pontifical Jean-Paul II. Le Pape : “Divorcés, remariés, concubins, l’Église ouvre grand ses portes à tous, tous, tous, etc.” En invitant les couples réguliers à ne pas se sentir supérieurs, il y a un risque de pharisaïsme> (c’est-à-dire de se révéler hypocrites, formalistes, sépulcres blanchis).

Cher Tosatti, je m’attends à ce que la prochaine fois vous invitiez les couples réguliers (et catholiques) ayant une dangereuse tendance au “pharisaïsme”, à se séparer, à divorcer et à cohabiter, afin de ne pas humilier par leur comportement les autres, tant aimés du pape.

Je profite de l’occasion pour proposer une réflexion sur la très fastidieuse et éternelle dispute sur la légitimité ou non de ce pontife.

J’affirme qu’il est pontife, certes, j’en suis sûr.

Mais il est pontife d’une autre Église.

C’est peut-être là la clé.

Il est le pontife d’une église où l’on n’est pas sauvé, mais damné, par l’enseignement papal. Tous, tous, tous….

Ce n’est pas l’Église du Notre Père du “Que Ton règne vienne”, du “Que Ta volonté soit faite”, du “Délivre-nous du mal”. Non, non, non.

Source : https://www.marcotosatti.com/2024/11/30/bergoglio-e-papa-ma-di-unaltra-chiesa-dove-non-ci-si-salva-ma-ci-si-danna-tutti-tutti-tutti-mons-ics/

§§§

