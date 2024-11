Bergoglio è Papa, ma di un’Altra Chiesa. Dove non ci si Salva, ma ci si Danna: Tutti, Tutti, Tutti…Mons. ICS.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni di mons. Ics sulle recenti affermazioni di Bergoglio. Buona lettura e diffusione.

§§§

Caro Tosatti, ieri mi sono domandato perché mai un’anima che cerca la santità debba sentirsi “superiore” ad una altra, rischiando così il “fariseismo” .

Se ciò fosse non stiamo parlando di un anima che cerca la santità, ma piuttosto di un’anima illusa di farlo.

Dove mai si incontrano queste anime? Forse nei romanzi scritti da chi odia la religione e cerca di ridicolizzare chi ha fede?

Ma che romanzi leggerà mai chi si è convinto che nel cattolicesimo ci siano anime che, poiché fanno il bene, si sentono superiori? Sempre Lui? Lui, Lui, Lui??

<Avvenire, 28 novembre, Comunità accademica del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Il Papa: “Divorziati, risposati, conviventi, la Chiesa spalanca le porte a tutti, tutti, tutti, ecc.” Invitando le coppie regolari a non sentirsi superiori, c’è rischio di fariseismo> (cioè di dimostrarsi ipocriti, formalisti, sepolcri imbiancati)

Caro Tosatti, mi aspetto che la prossima volta inviti le coppie regolari (e cattoliche) con tendenza pericolosa al “fariseismo”, a separarsi, divorziare e convivere, per non umiliare con il loro comportamento le altre, così amate dal papa.

Prendo l’occasione per proporre una riflessione sulla disputa noiosissima ed eterna sulla legittimità o no di questo pontefice.

Affermo che lui è pontefice, certamente, ne sono sicurissimo.

Ma è pontefice di una altra chiesa.

Forse questo è il punto chiave.

E’ pontefice di una chiesa ove non ci si salva, ma ci si danna, per insegnamento papale. Tutti, tutti, tutti …..

Non è la chiesa del Padre Nostro del “venga il Tuo Regno”, del “sia fatta la Tua volontà”, del “liberaci dal male”. No, no, no.

§§§

