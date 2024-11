Bergoglio, ma per Chi Lavori? Paolo Deotto.

.

Parlando alla comunità accademica del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Bergoglio spiega – come riporta Avvenire – che il sacramento del matrimonio esiste ancora (bontà sua), ma, suvvia, in fondo se ne può anche fare a meno.

E ’l frate: «Io udì già dire a Bologna

del diavol vizi assai, tra ’ quali udì

ch’elli è bugiardo, e padre di menzogna».

(Divina Commedia – Inferno – Canto XXIII)

“Avvenire” è una roba seria, è il giornale dei Vescovi italiani, e quindi si può star certi che riporta con fedeltà quanto dice Bergoglio, ben noto CEO di Santa Marta.

Leggiamo quindi su: https://www.avvenire.it/famiglia/pagine/divorziati-risposati-conviventi-la-chiesa-apre-la-porta-a-tutti le ultime – per ora – sparate di un uomo a cui forse si può ormai perdonare tutto, visto che “Senectus ipsa est morbus”, ma che rischia sempre di trascinare all’inferno chi, per un malinteso dovere di obbedienza, lo prenda sul serio.

Allora, voi tutti, noi tutti, crediamo, ci hanno sempre insegnato, che la famiglia, la vera famiglia, è l’unione feconda di un uomo e una donna, assistita dalla Grazia del Sacramento del matrimonio. Tutto il resto, piaccia o non piaccia, non è famiglia, intesa in senso pieno e corretto.

Sappiamo bene come, nello sfascio generale in cui viviamo, ormai gran parte delle coppie si limitano a convivere e sappiamo quanto siano diffuse anche le seconde nozze, le terze nozze e così via, visto che il divorzio è stato reso via via sempre più facile e anche economico.

Nessuno nega che anche in queste coppie irregolari possano esserci buoni sentimenti e un esempio davvero grande ed edificante lo abbiamo avuto in questi giorni, con quella madre che ha coscientemente scelto di morire, rinunciando alle cure contro il cancro, che avrebbero potuto essere letali per il figlio che portava nel suo grembo. Quella mamma non era sposata, ma di fronte a un atto di amore così grande, così totale, possiamo solo ringraziare il Signore e pregare con tutto il cuore per quella mamma eroica. Che non era sposata.

Ma se in qualsiasi situazione il Signore può far sorgere la sua luce, ciò non toglie che il sacramento del matrimonio esista e che sia l’unica condizione di Grazia in cui possono vivere un uomo e una donna.

Tutto il resto, è diverso. È zoppo, è un rapporto estremamente a rischio (e infatti separazioni e divorzi non si contano) proprio perché manca quella Grazia santificante che aiuta gli sposi a vivere insieme la loro umana avventura, che non è sempre fatta solo della passione dei primi tempi, della tenerezza, ma è fatta anche delle difficoltà, delle debolezze, delle malattie, delle tentazioni.

Ma gli sposi cristiani, se realmente chiedono al Signore l’aiuto nella quotidianità, sapranno essere uniti “finché morte non li separi”.

Cos’è ciò che chiamiamo “amore”? Una melensaggine da film? Una passione dei sensi? Tutte cose destinate ad estinguersi da sole. È piuttosto l’impegno serio e cosciente, preso reciprocamente tra sposi, e assistito dalla Grazia del sacramento.

E allora, solo chi non ha Fede può dire che …“La logica dell’integrazione pastorale è la chiave dell’accompagnamento per quanti convivono rinviando indefinitamente il loro impegno coniugale e per le persone divorziate e risposate”. “Sono battezzati, sono fratelli e sorelle; lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti”, dice citando Amoris Laetitia: “La loro presenza nella Chiesa testimonia la volontà di perseverare nella fede, malgrado le ferite di esperienze dolorose”.

Se “Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti”, a che serve più il sacramento del matrimonio?

Quali doni? Quali carismi?

E sulla torta non manca la ciliegina (avvelenata): “E invita (Bergoglio) a guardarsi dal fariseismo di chi si considera superiore perché ha la fortuna di vivere in una situazione regolare”…

Insomma, vivere una situazione “regolare”, ovvero conforme alla Fede e alla morale cattolica, è una “fortuna”, non è la scelta cosciente di chi affida al Signore la sua vita coniugale e di fronte a Lui si impegna verso il/la coniuge.

Eh, già, perché la Chiesa (ma che “Chiesa” è?) “spalanca la porta a tutti, tutti, tutti”. Peccato che ometta di dire a questi tutti tutti tutti qual è la via della perfezione cristiana. Aprendo così a tutti tutti tutti la simpatica prospettiva di finire all’inferno.

E forse ci siamo sbagliati nel titolo. Bisogna togliere il punto interrogativo. È ben chiaro per chi lavora Bergoglio, chi è il suo padrone.

Dio ci salvi