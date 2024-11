Stati Uniti e Regno Unito Devono Fermare Subito l’Escalation in Ucraina. Personalità Scrivono al Guardian.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve articolo pubblicato da The Guardian, tanto più opportuno nel momento in cui nell’intervallo fra l’uscita di scena del semi-demente Biden, e la presa di potere effettiva di Donald Trump i burattinai della guerra cercano di portarci a un conflitto aperto con la Russia. Buona lettura e diffusione.

Siamo profondamente preoccupati per l’escalation in Ucraina. In risposta ai missili Storm Shadow di fabbricazione britannica lanciati contro Kursk (Report, 20 novembre), pochi giorni dopo che l’Ucraina ha utilizzato i sistemi missilistici tattici dell’esercito statunitense (Atacms) per attaccare Bryansk, i rapporti indicano che la Russia ha ora lanciato missili intercontinentali nell’Ucraina meridionale. Questa rapida escalation minaccia seriamente un confronto militare totale con la Russia e la Nato. Il rischio di un attacco nucleare non può essere escluso.

Il governo britannico deve assumersi la responsabilità delle sue azioni e di queste terribili conseguenze. Con centinaia di migliaia di morti e feriti, è fondamentale garantire la fine di questo orribile conflitto. Chiediamo a Joe Biden e a Keir Starmer di fermare questa escalation e di garantire colloqui con la Russia e l’Ucraina. La diplomazia e il dialogo, non l’escalation militare, sono le uniche strade percorribili per una soluzione pacifica nella regione.

Diane Abbott, Jeremy Corbyn, Ayoub Khan, Shockat Adam, Iqbal Mohamed, Adnan Hussain, Brian Eno, Alex Gordon, presidente RMT, Fran Heathcote, segretario generale PCS, Sophie Bolt, segretario generale CND, Lindsey German, presidente della coalizione Stop the War.

