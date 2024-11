Preghiamo per la Pace. Veglia per la Pace nel Mondo, 7 – 8 Dicembre 2024.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione questo messaggio ricevuto da un amico. Pregare per la pace mi sembra che sia quantomai necessario, in un momento in cui poteri e forze del male si scatenano con ferocia. Buona visione e condivisione.

