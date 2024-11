Un Confronto fra Due Giubilei. Amedeo Zerbini.

Cari amici e nemici di Stilm Curiae, l’ing. Amedeo Zerbini, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’ormai imminente Giubileo. Buona lettura e condivisione.

Confronto tra due giubilei.

Tra meno di un mese scoppierà il primo Giubileo ordinario del pontificato di Francesco.

Memore del precedente giubileo straordinario della misericordia immagino il frastuono che si farà attorno al prossimo.

Ma non è questo l’oggetto della mia riflessione.

L’oggetto è il mio ricordo del giubileo 1950 sotto il Ponteficato di Pio XII per un confronto con quello che sarà il prossimo giubileo 2025.

Nel 1950 il giubileo, per la gente, era l’anno santo. Di giubileo non si parlava proprio.

Io avevo 20 anni e ricordo benissimo molti particolari di quel tempo.

Anzitutto le difficoltà del pellegrinaggio a Roma. Le linee aeree erano quasi inesistenti e le poche che c’erano erano un lusso. L’automobile ce l’avevano quattro gatti benestanti e dell’autostrada del sole forse non c’era nemmeno il progetto. Quindi l’unico mezzo di trasporto disponibile erano i treni, lenti e affollatissimi. Da Milano a Roma mediamente un treno impiegava 10 – 12 ore. Io partii da Brescia alle 19 , andai a Milano a “prendere” un treno per Roma che partì alle 21 e giunse a destinazione alle 7 del mattino successivo. Viaggiai in piedi tutta la notte perché quando vi salii i posti a sedere erano già tutti occupati. La stazione di Roma Termini non era ancora terminata (infatti fu inaugurata il 20 dicembre 1950) e della metropolitana manco se ne parlava. Per supplire alla deficienza dei mezzi pubblici, l’Esercito aveva messo a disposizione dei pellegrini delle camionette militari sulle quali si viaggiava in piedi perché i pochi posti a sedere erano riservati ai “mutilati e invalidi”. La calca era tale che io non riuscii a fare il giro di tutte le basiliche.

Ma ora il Vaticano ha già messo le mani avanti dicendo che per celebrare il giubileo non è necessario andare a Roma. Così, nel caso ci fosse scarsa partecipazione, è già tutto preventivamente giustificato.

In secondo luogo mi preme evidenziare il diverso spirito con cui l’anno santo venne e viene presentato.

Domenica scorsa su RAI 1, nella trasmissione “a sua immagine” un prelato a cui fu chiesto il significato della “indulgenza” spiegò che è un termine ormai desueto e che significa remissione di tutte le colpe, tutte, proprio tutte e inizio di una vita nuova. Nel 1950 mi fu spiegato che indulgenza significava la cancellazione delle pene del purgatorio per i peccati confessati ed assolti.

Ripensando a tutto questo mi è venuta l’idea di rileggere la Bolla di indizione dell’Anno Santo 1950 e metterla a confronto con quella di indizione del giubileo 2025. Chi le volesse leggere per intero le troverà a questi due link:

Pio XII

http://www.papapioxii.it/lanno-santo-1950/iubilaeum-maximum/

Francesco

https://www.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/20240509_spes-non-confundit_bolla-giubileo2025.html

Qui per brevità mi limito a riportare l’incipit di entrambe .

Pio XII

A tutti i fedeli che leggeranno questa Lettera, salute e Apostolica Benedizione.

Il grande Giubileo, che si celebrerà nel prossimo anno in questa Alma Città, si propone principalmente di richiamare tutti i cristiani non solo all’espiazione delle loro colpe e all’emendazione della loro vita, ma anche a tendere alla virtù e alla santità, secondo il detto: « Santificatevi e siate santi, perché io sono il Signore Dio vostro». Dal che si vede facilmente quale e quanta sia l’utilità di tale antichissima istituzione. Se difatti gli uomini, accogliendo l’invito della Chiesa e distaccandosi dalle passeggere cose terrene, si volgeranno alle imperiture ed eterne, si avrà l’auspicatissimo rinnovamento dei cuori, da cui è lecito sperare che i costumi privati e pubblici si abbiano ad ispirare agli insegnamenti e allo spirito del Vangelo.

Poiché quando la rettitudine guida la convinzione dei singoli e la dirige sul piano pratico, ne consegue che una nuova forza e un nuovo impulso permeano di sé l’umana società e preparano un migliore e più felice ordine di cose. Orbene, mai come oggi è stato necessario riformare tutto secondo la verità e la virtù del Vangelo.

Francesco

«Spes non confundit», «la speranza non delude» (Rm5,5). Nel segno della speranza l’apostolo Paolo infonde coraggio alla comunità cristiana di Roma. La speranza è anche il messaggio centrale del prossimo Giubileo, che secondo antica tradizione il Papa indice ogni venticinque anni. Penso a tutti i pellegrini di speranza che giungeranno a Roma per vivere l’Anno Santo e a quanti, non potendo raggiungere la città degli apostoli Pietro e Paolo, lo celebreranno nelle Chiese particolari. Per tutti, possa essere un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù, «porta» di salvezza (cfr. Gv 10,7.9); con Lui, che la Chiesa ha la missione di annunciare sempre, ovunque e a tutti quale «nostra speranza» (1Tm 1,1).

Tutti sperano. Nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene, pur non sapendo che cosa il domani porterà con sé. L’imprevedibilità del futuro, tuttavia, fa sorgere sentimenti a volte contrapposti: dalla fiducia al timore, dalla serenità allo sconforto, dalla certezza al dubbio. Incontriamo spesso persone sfiduciate, che guardano all’avvenire con scetticismo e pessimismo, come se nulla potesse offrire loro felicità. Possa il Giubileo essere per tutti occasione di rianimare la speranza. La Parola di Dio ci aiuta a trovarne le ragioni. Lasciamoci condurre da quanto l’apostolo Paolo scrive proprio ai cristiani di Roma.

Che dire? Uno parla di espiazione delle colpe e di emendazione della propria vita, l’altro parla di speranza contro lo scetticismo e il pessimismo. Uno parla di santità e l’altro parla di felicità.

Mente a Dio e piedi per terra è sempre stato il mio motto. Ma qui pare che l’attuale Sommo Pontefice abbia solo i piedi molto per terra, e usi la Parola di Dio come strumento per intortare la gente.

Miserere nostri domine!

