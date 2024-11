Botta e Risposta con i Giovani su Se$$o e altri Argomenti Scomodi. Maurizio Botta, Cantagalli.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un breve post per segnalarvi questa interessante iniziativa libraria. Buona lettura e diffusione.

Botta e risposta con i giovani su sesso e altri argomenti scomodi

Don Maurizio Botta risponde a domande vere, di giovani veri che chiedono cose vere sulla vita, i rapporti con gli altri, l’amore, il sesso, la società, Dio e molto altro. Le risposte sono semplici e chiare, non evitano il confronto con giri di parole che confondono le idee, sono risposte vere come le domande. Domande scomode, a cui molti preferirebbero non rispondere, che non possono essere censurate o ignorate, come purtroppo spesso è stato fatto, espressione di un desiderio di verità potente e sincero: Perché la Chiesa dovrebbe decidere ciò che deve fare una persona? Perché un bambino innocente deve soffrire, dov’è Dio? Perché dovrei seguire una religione? Non è un raccontino buono solo a consolare chi non capisce le cose? Perché se Dio ci ha dato la possibilità di fare sesso questo è considerato un peccato? Perché la Chiesa è contro i gay?

Se per voi, giovani o adulti che siate, la verità è scontata non leggete questo libro, se invece si avete ancora la curiosità e la voglia di cercarla allora questo è il libro che fa per voi.

Padre Maurizio Botta è prefetto dell’Oratorio SecolareSan Filippo Neri e viceparroco a Santa Maria in Vallicella.Insegna religione nella scuola secondaria di primo e disecondo grado. È autore di libri per i ragazzi, tra i quali: Ilritmo della lumaca (Piemme); Quel cretino di un cristiano(San Paolo); Sto benissimo soffro molto (ESD).

Cantagalli 2024 | pp. 104 | euro 15,00

In libreria dal 29 novembre 2024

Ufficio Stampa Edizioni Cantagalli

