Presidenza Argentina di Javier Milei. Schizofrenia o Ipocrisia? José Arturo Quarracino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla presidenza argentina. Buona lettura e condivisione.

Presidenza argentina di Javier Milei

Schizofrenia o ipocrisia?

Nei giorni scorsi, il presidente Javier Gerardo Milei, con il suo consueto comportamento dirompente, misto allo squilibrio psicologico-psichiatrico che lo caratterizza, ha provocato uno shock nella politica istituzionale dalle conseguenze incerte, squalificando la vicepresidente che lo accompagna, Victoria Villarruel, come non appartenente al tavolo politico di governo e vicina “alla casta”. Ha detto testualmente che il vicepresidente Villarruel ” non ha alcun tipo di interferenza nel processo decisionale. Non partecipa alle riunioni del gabinetto. […] Nella sua visione , in molte delle cose che facciamo, è più vicina al cerchio rosso , di quella che lei chiama alta politica, e di quella che noi chiamiamo casta ” [1] .

Sorprendentemente, il presidente pseudo-libertario identifica quello che nella politica argentina viene chiamato il “cerchio rosso” – fondamentalmente, i potenti uomini d’affari “argentini” più i politici che partecipano alla decadenza argentina da più di tre decenni – con quella che lui chiama la casta. Ma in realtà il “cerchio rosso” è una delle gambe su cui si fonda il potere detenuto ed esercitato dal presidente argentino e che è stato anche l’unico settore che ha beneficiato della politica antistatale e plutocratica del presidente argentino.

Come in molti dei plagi commessi nei suoi libri pubblicati, questo uso politico del concetto non è la creazione di Milei , ma di uno dei suoi “ideologi”: l’economista e storico libertario americano Murray Newton Rothbard . Secondo questo autore, la “casta” è un gruppo di parassiti che creano uno Stato e se ne impossessano per predare o succhiare la ricchezza creata e generata privatamente dai membri di una società, assicurando il sostegno della popolazione e dei suoi il suo dominio attraverso la creazione di privilegi per una minoranza burocratica e il controllo ideologico della popolazione attraverso la propaganda costante portata avanti da un gruppo di intellettuali al servizio di quella casta parassitaria[2].

In questo senso, il concetto di casta definisce l’organo direttivo e i suoi lacchè e servitori . Ma in questo caso particolare il presidente Milei bara, perché applica il concetto al potente gruppo economico che guida l’economia argentina, che non solo ha collaborato a nominarlo presidente, ma ha anche sostenuto ampiamente il suo piano di affari – non di governo – per questo settore, che ha trasformato l’economia argentina in una gigantesca ondata finanziaria speculativa e predatoria, a scapito dell’economia reale nel suo insieme.

D’altra parte, Javier Milei ha ben poca o nessuna autorità morale per squalificare come “casta” tutti i politici e i loro oppositori, tenendo conto che lui stesso è il figlio prediletto di quel settore che disprezza. L’attuale legislatore nazionale José Luis Espert, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati della Nazione, è stato il primo o forse uno dei primi a denunciare l’attuale presidente nel 2021 come membro paradigmatico della Casta[3].

Inoltre, il signor Javier Gerardo è un ottimo beneficiario della corruzione dei governi kirchneristi che tanto critica e condanna, poiché suo padre, Norberto, passò nei primi anni da semplice autista di autobus a proprietario di una mega-azienda. del governo di Néstor Kirchner. Le sovvenzioni al settore di cui faceva parte papà Milei, attuate durante il primo governo Kirchner, per abbassare il prezzo del biglietto che i viaggiatori dovevano pagare per il servizio, permisero al padre dell’attuale presidente di accumulare una favolosa fortuna, che non solo ha reinvestito negli affari, ma gli ha anche permesso di intraprendere iniziative agricole in campagna – vaste aree di campi, per esempio – e attività immobiliari negli Stati Uniti, insieme alla moglie e alla figlia, oggi legata a suo fratello come un acaro[4].

Ma il presidente argentino “dimentica e nasconde” anche che prima di dedicarsi pienamente alla politica, è stato per quattro anni – dal 2012 al 2015 – diretto collaboratore del kirchnerismo da lui tanto disprezzato, fatturando apocrifoamente 25 volte a una società della Banca ufficiale della Provincia di Buenos Aires -Provincia Seguros- una somma che oggi rappresenta 120 milioni di pesos [120 milioni di dollari], , da utilizzare nella campagna presidenziale del allora governatore della provincia, Daniel Osvaldo Scioli, attualmente… funzionario sterile nel governo presieduto da don Javier Milei[5].

Insomma, al di là del carattere istrionico e dirompente che ha saputo costruire e interpretare, il presidente argentino è un altro esempio dell’ipocrisia che caratterizza la classe politica in generale, non solo argentina ma mondiale, con onorevoli eccezioni.

Oppure ci troveremmo anche in un chiaro caso di schizofrenia politica e personale, che la famigerata leadership argentina nel suo insieme non è in grado di affrontare e a cui porre limiti.

José Arturo Quarracino

[1] Su https://www.perfil.com/noticias/politica/milei-dejo-en-claro-su-distanciamiento-con-victoria-villarruel-no-tiene-injerencia-en-la-toma-de-decisiones.phtml . [2] Murray N. Rothbard, Anatomy of the State , testo che in realtà è il capitolo 3 del L'egualitarismo come rivolta contro la Natura e altri saggi. Auburn, Mises Institute, 2000 [1974]), pp. 55-88. [3] 21 aprile 2023, su https://www.infobae.com/politica/2023/04/21/jose-luis-espert-milei-podra-decir-que-no-es-de-la-casta-pero-todo-su-armado-es-toda-la-casta-residual/ . Anche su https://youtu.be/VJ-b6SYgSNg?si=eyfLjyUxH1XmD8-J . [4] Potete vedere i dettagli di questa tremenda corruzione del governo Kirchner alla quale partecipò don Norberto Milei, in questo rapporto esaustivo e dettagliato dell'analista e ricercatore argentino Lázaro Llorens, L'enorme fortuna dei Milei con l'opera di sussidi al il trasporto da parte dello Stato , in https://stripteasedelpoder.com/2024/03/la-enorme-fortuna-de-los-milei-con-el-curro-de-los-subsidios-al-transporte-por-parte-del-estado/ . Potete anche consultare l'articolo del giornalista Hugo Alconada Mon, La storia dei sussidi che il padre di Javier Milei ha ricevuto durante il governo Kirchner , 5 giugno 2024, su https://www.lanacion.com.ar/politica/el-historial-de-subsidios-que-recibio-el-padre-de-milei-durante-el-gobierno-de-kirchner-nid05062024/ . [5] Hugo Alconada Mon, Javier Milei è stato interrogato dall'AFIP nel 2015 a causa di sospetti di fatturazione irregolare come economista e ha dovuto entrare in moratoria il 27 agosto 2024 in https://www.lanacion.com.ar/politica/javier-milei-afronto-en-2015-cuestionamientos-de-la-afip-por-sospechas-de-facturacion-irregular-como-nid27082024/ .

José Arturo Quarracino

