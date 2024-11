Appello Parlamentare Bipartisan per il Rilascio dei Prigionieri Armeni dell’Artasakh- Nagorno Karabagh.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo messaggio che abbiamo ricevuto dalla Comunità Armena. Buona lettura e diffusione.

Appello Parlamentare

Premesso che dall’11 al 22 novembre 2024 l’Azerbaigian ospiterà COP29, conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico;

Considerato che l’Italia ha ottimi rapporti commerciali e politici con Baku e intrattiene una proficua collaborazione anche nel campo energetico, il che ci posiziona fra i primissimi partner europei dell’Azerbaigian;

Valutato che è interesse dell’Italia che l’area sud caucasica sia pacificamente stabilizzata e pertanto vengano incoraggiate tutte le azioni che promuovano un aumento di fiducia tra Armenia e Azerbaigian e la firma di un definitivo accordo di pace;

Preso atto che, dopo i recenti conflitti, risultano ancora trattenuti, con differenti motivazioni, a Baku, 23 prigionieri di guerra armeni e altri detenuti le cui famiglie attendono da tempo il ritorno a casa;

Considerato che il loro rilascio rappresenterebbe un segnale positivo nelle relazioni fra i due Paesi e avrebbe ulteriori positive ricadute su tutta l’area regionale e sulla stessa COP29;

i sottoscritti, deputati e senatori della repubblica italiana chiedono al Governo

• di sensibilizzare il partner azero affinché in concomitanza con l’evento COP29 proceda, quale gesto di buona volontà e in segno di amicizia con l’Italia, alla liberazione di tutti i prigionieri e detenuti armeni;

• di curare, qualora necessario anche con mezzi propri, il ritorno a casa degli stessi;

di comunicare ad Armenia e Azerbaigian l’impegno dell’Italia finalizzato al raggiungimento di un accordo definitivo di pace nella regione.

On. Alessandro Battilocchio -FI

On. Brando Benifei- PD Eurodeputato

On. Deborah Bergamini- FI

On. Simone Billi- Lega

Sen. Stefano Borghesi-Lega

Sen. Susanna Camusso-PD

On. Andrea Casu- PD

On. Giulio Centemero- Lega

Sen. Gian Marco Centinaio – Lega

On. Alessandro Colucci- Noi moderati

Sen. Andrea De Priamo- FdI

On. Gianmauro Dell’Olio- 5 Stelle

On. Benedetto Della Vedova – + Europa

Sen. Graziano Delrio – PD

Sen. Gabriella di Girolamo – 5 Stelle

On. Piero Fassino- PD

Sen. Aurora Floridia- Alleanza Verdi e Sinistra

On. Paolo Formentini- Lega

Sen. Mariastella Gelmini- Gruppo Civici d’Italia – UDC- Noi moderati

On. Giorgio Lovecchio- FI

On. Lorenzo Malagola- FdI

On. Stefano Maullu- FdI

Sen. Roberto Menia- FdI

Sen. Elena Murelli- Lega

Sen. Luigi Nave- 5 Stelle

On. Federica Onori- Azione

On. Andrea Orsini- FI

On. Andrea Pellicini- FdI

On. Catia Polidori- FI

On. Emanuele Pozzoli- FdI

On. Erik Pretto – Lega

Sen. Tatjana Rojc – PD

On. Massimiliano Salini- FI Eurodeputato

Sen. Ivan Scalfarotto – Italia Viva

Sen. Filippo Sensi – PD

Sen. Luigi Spagnolli- Gruppo Per le Autonomie

Sen. Francesco Verducci- PD

Sen. Sandra Zampa – PD

On. Gianpiero Zinzi – Lega

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898