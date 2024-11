Credo: Compendio della Fede Cattolica, di Mons, Athanasius Schneider. Fede & Cultura.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa segnalazione editoriale del libro di mons. ASthanasius Schneider. Buona lettura e diffusione-

Credo. Compendio della fede cattolica è una sintesi completa della dottrina cristiana – che cosa credere, come vivere e come pregare nel modo in cui Cristo ci ha insegnato – scritta per il nostro tempo da un successore vivente degli apostoli. Con autorità episcopale e zelo pastorale, il vescovo Athanasius Schneider offre una nuova e audace articolazione delle verità senza tempo della Chiesa cattolica, offrendo ai lettori in una forma semplice e comprensibile tutta la ricchezza dell’insegnamento tramandato attraverso la Tradizione. Con il metodo della domanda e risposta, il fedele è condotto ad affrontare i fondamenti della Fede, ma anche le questioni contemporanee, con chiarezza cristallina e genuina carità. Credo rappresenta una guida affidabile per chiunque desideri, nel tempo attuale, crescere nella conoscenza e approfondire la propria Fede nella Verità di Cristo. Un classico per il cristiano di oggi e soprattutto di domani.

Autore

Athanasius Schneider è nato nel 1961 in Kyrgyzstan da una famiglia tedesca ed è stato battezzato con il nome di Antonius. Nel1973 la sua famiglia è emigrata in Germania. etica. Entrato tra i Canonici Regolari della Santa Croce di Coimbra nel 1982, riceve il nome religioso di Athanasius; è stato ordinato sacerdote in Brasile il 25 marzo 1990. Dottorato in Patrologia presso l’Istituto Augustinianum di Roma, dal 1999 insegna al seminario di Karaganda. Nel 2006 è consacrato vescovo nella Basilica di San Pietro a Roma, ricevendo la sede titolare di Celerina e divenendo vescovo ausiliare di Karaganda. Dal 2011 è vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Maria Santissima di Astana, presidente della Commissione liturgica e Segretario Generale della Conferenza dei vescovi cattolici del Kazakhistan. È autore dei libri sulla Santa Eucaristia Dominus est (2008) e Corpus Christi (2013). Con Fede & Cultura ha pubblicato Andate e portate frutto (2015), Christus Vincit (2020) e Uomo di Dio (2024).

“Sulla Fede cattolica al giorno d’oggi sono in tanti a dire così tante cose – in parte confuse, in parte del tutto erronee – che dobbiamo essere profondamente grati al Vescovo Schneider per la sua esposizione fedele, succinta, profonda e davvero aggiornata dell’insegnamento della Chiesa cattolica… Questo libro si rivelerà anche uno strumento importante nell’essenziale lavoro missionario di evangelizzazione e apologetica, nell’annuncio della verità salvifica di Gesù Cristo nel nostro mondo, che ne ha così disperatamente bisogno” – CARDINALE ROBERT SARAH

“Sono onorato di unirmi ai figli e alle figlie fedeli della Chiesa che hanno già espresso il loro apprezzamento per il Compendio del Vescovo Schneider… il formato per domande e risposte è un approccio semplice e utile per condividere le belle verità che la nostra Fede cattolica offre al mondo… So che molti arriveranno ad apprezzare il contributo di Sua Eccellenza nel prossimo futuro e negli anni a venire” – VESCOVO JOSEPH STRICKLAND

“In Credo, Mons. Schneider ha rinnovato la forma colmandola di pura dottrina, resa in una prosa chiara e diretta. In queste pagine, i punti di dottrina non sono liste da memorizzare. Sono cumulativi. Sono integrati. Mons. Schneider dà voce alla tradizione viva, mostrando che essa non è solamente viva, ma ha il potere di cambiare le nostre vite, di renderci santi. Credo che questo libro farà un grande bene” – DR. SCOTT HAHN

Acquista qui il libro https://fedecultura.com/ products/credo-athanasius- schneider

