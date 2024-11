Absurdo: Francisco “excomulga” a sus opositores y así abusa de su poder papal. Joachim Heimerl 

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el padre Joachim Heimerl, a quien agradecemos sinceramente, pone a vuestra disposición estas reflexiones sobre el comportamiento del papa Bergoglio. Feliz lectura y difusión.

Absurdo: Francisco “excomulga” a sus opositores y de este modo abusa de su poder papal.

por el padre Joachim Heimerl von Heimthal

¿Puede el Papa excomulgar a sus opositores?

Si ahora responden a esta pregunta con un movimiento de cabeza, me gustaría decirles: no, por supuesto que no se le permite hacer esto, y ciertamente no se le permite hacerlo solo para deshacerse de los críticos impopulares.

Probablemente ahora objetarán que el Papa, como sucesor de San Pedro, ha recibido de Cristo el poder de atar y desatar y puede usarlo como le plazca.

Pero esto también es un error, porque Pedro recibió esta fuerza en primer lugar como una fuerza positiva y no como una fuerza negativa; En otras palabras, siempre forma parte de su misión pastorear el rebaño de Cristo y no sirve de ninguna manera para “excluir” a nadie de ese rebaño.

Esto ciertamente no es así si no hay apostasía, es decir, si no se aleja de la fe en Cristo, o —y esta sería otra posibilidad que podría justificarse bíblicamente— si no hay un caso grave de fornicación o de incesto (cf. 1Cor 5, 5).

Pero también hay una objeción a esto, a saber, que uno u otro se ha separado del rebaño de Cristo, por ejemplo, ha causado un cisma; por ejemplo, al afirmar que Francisco no es el Papa legítimo. La persona, por lo tanto, ya no pertenecería a la comunidad de la Iglesia, y el Papa mismo no haría más que afirmarlo imponiendo la excomunión.

Pero también aquí tendrían que estar atentos, porque NADIE que comparta la fe de la Iglesia puede al mismo tiempo separarse de ella, ni siquiera por una simple opinión (no es otra cosa) de que Francisco no es el Papa legítimo. En cambio, esta opinión es libre para todos, y Francisco no es el primer Papa que tiene que lidiar con tal opinión, justificada o no.

En otras palabras, cuestionar la legitimidad de un Papa en particular NO es obviamente una forma de apostasía, NO es una herejía y NO es un cisma.

Por el contrario, esto solo existiría si alguien negara la autoridad del papado en su conjunto, lo que los críticos del Papa actual dentro de la Iglesia no hacen en absoluto. Al contrario: todos profesan plenamente la fe católica. Pero ellos rechazan -con razón- las enseñanzas heterodoxas del actual Papa y también cuestionan la legitimidad de su pontificado, lo cual no es agradable, pero ciertamente no es un “crimen”, como les gusta afirmar en Roma.

En resumen: la “excomunión” no justifica esto, y menos aún si se considera que el mismo Francisco está lejos de llevar a cabo excomuniones justificadas. En cambio, elevó a los herejes obvios a altos cargos y a menudo los ha honrado con la dignidad cardenalicia. Incluso ha descuidado benévolamente por completo el -verdadero- cisma de los obispos alemanes.

Esto por sí solo demuestra que la excomunión no es un medio espiritual, sino puramente político de este Papa, que lo utiliza como mejor le parece. Desgraciadamente, los Papas siempre lo han hecho, transformando finalmente la excomunión en una “mordaza recurrente”.

Lo mismo ocurre con Francisco, que con las excomuniones de sus críticos al final no hace más que confirmar a todos aquéllos que lo ven como un ridículo “dictador” en la cátedra de Pedro, como alguien que todavía sueña con el sueño obsoleto de los Papas, es decir, el sueño de lo ilimitado. Podría.

Este sueño indujo a muchos Papas a recurrir a la excomunión, generalmente abusando de su autoridad espiritual.

El ejemplo más famoso es Gregorio VII, quien excomulgó al rey Enrique IV en 1076.

También en este caso se trataba de la legitimidad del Papa y, en particular, del deseo de Gregorio de afirmarse contra Enrique. El objetivo era colocar el poder del Papa por encima del del (futuro) emperador romano, y esto funcionó al menos en esta única ocasión: Enrique IV se arrepintió públicamente en Canossa en 1077, y Gregorio lo liberó a regañadientes del castigo anunciado.

Durante la Alta Edad Media, los Papas aplicaron esta práctica cada vez más a menudo, aunque cada vez con menos éxito. La excomunión se convirtió pronto en un arma contundente de la que nadie escapaba, degradando a los Papas y convirtiéndolos en un hazmerreír. Casi ningún rey se salvó del destierro y casi nadie se preocupó por ello.

Hoy no es diferente, y en el mejor de los casos los hiperpapalistas toman en serio las acciones punitivas arbitrarias de Francisco. Pero para todos los demás son, en el mejor de los casos, como una apuesta en el hipódromo.

Mientras tanto, ya no hay necesidad de dudar de la legitimidad de Francisco para ser castigado ampliamente por él. Basta con profesar la fe de la Iglesia (y no la fe privada del Papa) para incurrir en la sanción correspondiente. Esto puede significar la “remoción” del oficio de obispo y sacerdote y/o la excomunión. Hay suficientes ejemplos y, mientras tanto nos vemos inducidos a considerar a las personas afectadas como profetas que, como todos los profetas, sufren persecución o como mártires incruentos.

Es una paradoja, pero bajo Francisco la “excomunión” se ha convertido en una especie de sello de aprobación para los católicos rectos. El arzobispo Viganò, por ejemplo, definió el suyo como un “honor” que no suscitó objeciones, sino un silencio demasiado elocuente.

Pero sea como fuere: “excomulgar” a los creyentes siempre ha sido una idea absurda, y probablemente se necesitó un pontificado absurdo para darse cuenta de esto.

Probablemente estarán pensando que seguramente seré el próximo en ser afectado por esta sanción del Papa. Pero quédense tranquilos, este no es el punto. Si Francisco sigue siendo Papa por mucho tiempo, llegará un día en que sólo se hablará de aquellos que aún no ha excomulgado y, si yo fuese uno de ustedes, desconfiaría de estas personas, especialmente si son “cardenales”.

