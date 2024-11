Absurde : François ‘excommunie’ ses Opposants et abuse ainsi de son Pouvoir papal. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Chers amis et ennemis de Stilum Curiae, le P. Joachim Heimerl, que nous remercions de tout cœur, met à votre disposition ces réflexions sur le comportement du pape Bergoglio. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction! Bonne lecture et bon partage.

§§§

Absurde : François ‘excommunie’ ses Opposants et abuse ainsi de son Pouvoir papal.

Par le P. Joachim Heimerl von Heimthal

Le Pape a-t-il le droit d’excommunier ses opposants ?

Si vous répondez à cette question par un hochement de tête d’évidence, j’aimerais vous le dire : non, bien sûr, il n’en a pas le droit, et il ne peut surtout pas le faire simplement pour se débarrasser de critiques impopulaires.

Probablement allez-vous objecter que le pape, en tant que successeur de saint Pierre, a reçu du Christ le pouvoir de lier et de délier, et qu’il peut l’utiliser comme bon lui semble.

Mais cela aussi est une erreur, car Pierre a reçu ce pouvoir avant tout comme un pouvoir positif et non négatif ; en d’autres termes, il fait toujours partie de sa mission de paître le troupeau du Christ, ce qui ne signifie en aucun cas ‘’exclure’’ quelqu’un de ce troupeau.

D’ailleurs, ce n’est certainement pas le cas s’il n’y a pas apostasie, c’est-à-dire pas éloignement de la foi en Christ, ou – et ce serait une autre possibilité qui pourrait être justifiée bibliquement – pas de cas grave de fornication ou d’inceste (cf. 1 Cor. 5, 5).

Mais il y a aussi une Objection à cela, à savoir que l’un ou l’autre se serait lui-même séparé du Troupeau du Christ, qu’il aurait par exemple provoqué un Schisme, par exemple en affirmant que François n’était pas le pape légitime. C’est pourquoi il n’appartiendrait plus à la Communauté ecclésiale, et le pape lui-même ne ferait que constater cela en prononçant l’Excommunication.

Mais là encore, je serais prudent, car PERSONNE qui partage la foi de l’Église ne peut en même temps s’en séparer, même par la simple opinion (ce n’est rien d’autre) que François n’est pas le Pape légitime. Au contraire, cette Opinion est libre pour chacun, et François n’est pas le premier pape à devoir faire face à une telle opinion – qu’elle soit justifiée ou non.

En d’autres termes, remettre en question la légitimité d’un seul pape n’est évidemment PAS une forme d’Apostasie, NI d’Hérésie, NI de Schisme.

Cela ne se produirait que si quelqu’un reniait l’autorité de la papauté dans son ensemble, ce que ne font absolument pas les critiques internes du pape actuel. Au contraire, ils adhèrent tous sans réserve à la foi catholique. Mais ils rejettent – à juste titre – les enseignements hétérodoxes du pape actuel et posent en outre des questions sur la légitimité de son pontificat, ce qui n’est certes pas beau, mais certainement pas un ‘’crime’’, comme on aime à le soutenir à Rome.

Bref, cela ne justifie pas une ‘’excommunication’’, et ce d’autant moins si l’on considère que François lui-même est loin de procéder à des Excommunications tout à fait justifiées. Au lieu de cela, il élève des hérétiques manifestes à de hautes fonctions et les honore souvent de la dignité cardinalice. Il a même bien voulu ignorer le – véritable – Schisme des évêques allemands.

On voit déjà par là que l’Excommunication n’est pas un moyen spirituel, mais purement politique de ce pape, qu’il utilise à sa guise. – Malheureusement, les papes l’ont toujours fait et ont ainsi fait de l’excommunication un ‘’running gag’’.

Il en va de même pour François qui, avec les excommunications de ses détracteurs, ne fait finalement que confirmer tous ceux qui le voient comme un ‘’Dictateur’’ ridicule sur la Chaire de Pierre, comme quelqu’un qui rêve encore du Rêve obsolète des Papes, à savoir le rêve d’un pouvoir sans limites. Possible.

Ce rêve a poussé de nombreux Papes à recourir à l’Excommunication, et ce en abusant généralement de leur Autorité spirituelle.

L’exemple le plus célèbre est celui de Grégoire VII, qui excommunia le roi Henri IV en 1076.

Là encore, il s’agissait de la Légitimité du Pape et notamment du fait que Grégoire voulait s’affirmer contre Henri. L’objectif était de placer le pouvoir du pape au-dessus de celui du (futur) empereur romain, et cela fonctionna au moins une fois et une seule : Henri IV se repentit publiquement à Canossa en 1077, et Grégoire le releva de son interdiction en grinçant des dents.

Au cours du haut Moyen Âge, les Papes ont eu de plus en plus recours à cette Praxis, mais avec de moins en moins de succès. Rapidement, l’Excommunication devint une épée émoussée que plus personne ne craignait et les Papes faisaient la risée de tous. Presque aucun roi n’a été épargné par leur bannissement et presque personne ne s’en est soucié.

Aujourd’hui, il n’en va pas autrement, et seuls au plus les Hyperpapalistes prennent-ils effectivement au sérieux les actions punitives arbitraires de François. Pour tous les autres, elles ressemblent tout au plus à un pari sur le champ de courses.

Entre-temps, il n’est même plus nécessaire de douter de la Légitimité de François pour être abondamment puni par lui. Il suffit de professer la foi de l’Eglise (et non la foi privée du pape) pour s’attirer une sanction correspondante. Cela peut signifier la ‘’suppression’’ de l’office épiscopal et du sacerdoce et/ou l’excommunication.

Les exemples ne manquent pas, et on a désormais tendance à considérer les personnes concernées comme des prophètes qui souffrent de persécution comme tous les prophètes, ou comme des martyrs non sanglants.

C’est un paradoxe, mais sous François, l’’’excommunication’’ est devenue entre-temps quelque chose comme un label de qualité pour les catholiques sincères. Mgr Viganò a par exemple qualifié la sienne d’’’honneur’’, ne suscitant aucune objection, mais un silence trop éloquent.

Mais quoi qu’il en soit, ‘’excommunier’’ les croyants a toujours été une idée absurde, et pour s’en rendre compte, il a fallu un pontificat absurde.

Vous pensez probablement que je serai le prochain à être banni par ce pape. Mais rassurez-vous, il ne s’agit pas de cela. Si François est encore longtemps pape, il s’agira un jour de savoir qui il n’aura pas encore excommunié, et à votre place, je me méfierais de ces personnes – surtout s’il s’agit de ‘’cardinaux’’.

Source : https://www.marcotosatti.com/ 2024/11/23/feisbuc-censura- stilum-curiae-e-padre-joachim- heimerl-per-parla-delle- assurde-scomuniche- bergogliane/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: excommunication, heimerl



Categoria: Generale