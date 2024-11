Eventi: Europa in Crisi. Tachipirina e Vigile Attesa, De Mari Risponde alle Invereconde Parole di Anelli, Pres. FNOMCeO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo elenco di iniziative e incontri segnalato dal prof. Giovanni Lazzaretti. Buona lettura e diffusione.

INIZIATIVE



[1] *OGGI* SABATO 23 NOVEMBRE 2024, 10.00, LONIGO (VI), GIORNATA NAZIONALE DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

Avviso tardivo, soprattutto per la prenotazione del pranzo. Convegno per l’intera giornata fino alle 17 sul tema “La fine dell’Europa. Un epitaffio per il Vecchio Continente?”.

[2] *OGGI* SABATO 23 NOVEMBRE 2024, 17.00, CORLO DI FORMIGINE (MO), PAOLO GULISANO, “SAN PATRIZIO, L’IRLANDA E LA CRISI DELL’OCCIDENTE”

Formigine è gemellata con la città irlandese di Kilkenny (Cill Chainnigh). Paolo Gulisano parla di una delle terre che ama di più.

[3] *OGGI* SABATO 23 NOVEMBRE 2024, 18.30, CORREGGIO (RE), MESSA IN LATINO

Messa nell’ultima Domenica dell’anno liturgico. La Messa successiva è il 6 dicembre.

Messe in latino Correggio sabato 23/11 e venerdì 6/12

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com>

Si avvisa che il prossimo sabato 23 novembre alle ore 18.30 verrà celebrata una S. Messa in forma

straordinaria a Correggio nell’occasione dell’ultima domenica dell’anno liturgico. Si segnala inoltre che tale

celebrazione, in conformità col vigente diritto canonico, avrà valore di Messa domenicale.

La successiva celebrazione avverrà venerdì 6 dicembre alle ore 19 nell’occasione della Novena

dell’Immacolata (S. Nicola).

Entrambe le S. Messe, promosse dal nostro gruppo stabile e officiate dal nostro cappellano don Stefano

Manfredini, si terranno presso il santuario della B.V. della Rosa in Correggio, raggiungibile dal viottolo alberato

all’altezza di Viale Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino verrà celebrata alle 19 tutti i

primi venerdì del mese

e gli ultimi sabati del mese (messa festiva ore 18.30) da ottobre ad aprile compresi.

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Riv

[4] DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024, 17.00, LUGO (RA), FERNANDO E GIOIA LANZI, “GIUBILEO PER AVERE IL CUORE LIBERO”

“Dal Giubileo del 1300 a quello del 2025, una corsa nello spazio e nel tempo per cogliere il senso di una speranza che non delude”. .

Vedere anche

https://www.culturapopolare. it/

[5] SABATO 30 NOVEMBRE 2024, 17.00, MODENA, GIOVANNI TURCO, “SUMMA CONTRA GENTILES”

Riparte il Seminario permanente di studio su San Tommaso d’Aquino.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] JÉRÔME LEJEUNE

Intervento al Meeting di Rimini di Aude Dugast, dal 2012 postulatrice della causa di canonizzazione di Jérôme Lejeune (scopritore della Trisomia21, causa della Sindrome di Down). Aude Dugast è anche autrice del libro “Jérôme Lejeune. La libertà dello scienziato” (ed. Cantagalli).

https://www.youtube.com/live/ e7OglCFzGQ8

[2] 6o CAPITOLO DEL MONASTERO WIFI, SUL DIGIUNO

A questo collegamento trovate i video delle 6 catechesi sul digiuno

https://costanzamiriano.com/ 2024/11/18/tutti-i-video- delle-catechesi-del-6- capitolo-del-monasterowifi/

[3] PADRE FABRIZIO MERONI SU “SARANNO PROFETI”

Intervento di padre Meroni del PIME all’assemblea diocesana del 7 giugno 2024 (diocesi di Reggio Emilia-Guastalla)

https://on.soundcloud.com/ 4kTkK

[4] QUALCHE PROMEMORIA SUL COVID

Sul covid scrissi circa 70 articoli, seguendo le vicende in presa diretta e anche in forma riassuntiva. Grazie a quel lungo percorso, non potevo che sorridere mestamente per le parole del dottor Filippo Anelli (presidente della Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri – FNOMCeO) nell’audizione alla Commissione Covid. Tachipirina e vigile attesa era solo un consiglio?

* lettera in allegato di Silvana De Mari

Gentilissimo Dottor Filippo Anelli,

presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, ho letto con molto

interesse la sua intervista su tachipirina e vigile attesa.

Oserei dire anche con tenerezza.

Paracetamolo e non fare un accidente fino a quando non era troppo tardi,

quindi, non era un protocollo, qualcosa di cui ci si assume la responsabilità,

ma un fraterno consiglio da collega a collega.

Mi scusi, ma perché avete dato un consiglio di così bestiale idiozia? Oltre che

medico sono uno scrittore, anche piuttosto bravo, e ho una notevole capacità

nell’uso delle parole.

Per tachipirina e vigile attesa non ci sono altre parole che queste: bestiale

idiozia. La gente è morta per questa bestiale idiozia.

Dare in una malattia infiammatoria un farmaco non antiinfiammatorio che

abbatte il glutatione, prima difesa dell’organismo, e abbatte la febbre,

seconda difesa dell’organismo, è bestialmente stupido.

Non dare immediatamente anti infiammatori, vitamina D e C,

idrossiclorochina e azitromicina che avrebbero risolto il problema insieme a

eparina e cortisone ha causato migliaia di morti inutili, migliaia.

Se era solo un fraterno consiglio, dato oltretutto da gente che deve aver

superato patologia medica e farmacologia col 18 e ancora non sa come c’è

riuscita, per quale incredibile motivo noi che abbiamo dato le cure corrette

salvando i pazienti siamo stati ripresi e poi radiati?

Dò quindi per scontato che entro due giorni, massimo tre, riceverò la

comunicazione che la mia radiazione è stata annullata.

Se questo non succede, vuol dire che lei parla, come dire, a vanvera.

In allegato la fotografia che ho usato sui social per diffondere la terapia

corretta.

Grazie a me medici che non la conoscevano l’hanno applicata salvando le

persone.

Ho usato la foto perché tutte le volte che nominavo quei farmaci la mia

pagina FB veniva chiusa, come il mio canale Youtube, chiuso anche lui.

Il vostro fraterno consiglio da collega a collega era quindi blindato come un

carro armato.

Un carro armato che ha schiacciato i pazienti, facendoli morire nel dolore.

D.ssa Silvana De Mari (Medico Chirurgo)

* articolo di Andrea Zambrano a questo collegamento

https://lanuovabq.it/it/cure- domiciliari-bugie-e-omissioni- lordine-fa-il-pesce-in-barile

* in allegato PDF uno dei tanti preziosi “non-protocolli” circolati in quei giorni infami, giorni che tendiamo a dimenticare; il testo ha un linguaggio parzialmente ruspante (in alcuni punti si vede invece chiaramente il copia-incolla da linguaggio medico), l’efficacia venne constatata nella pratica.

* infine la descrizione esplicita del “ricatto green pass” descritta da uno degli esecutori, Renato Brunetta

https://www.facebook.com/cane. max.9/videos/418437557307982

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

