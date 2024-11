Julius Evola e la Tradizione nella Prospettiva Cattolica di Primo Siena. Verona, Giovedì 28 Novembre.

Recuperare la vasta cultura identitaria, per togliere ai globalisti l’egemonia del pensiero unico.

Nell’ottica, condivisa con un’intera area in Italia, di far conoscere ciò che è stato censurato, per decenni, e reso tabù dai “talebani antifascisti e modernisti”, non possono mancare i Cattolici tradizionalisti, storicamente rappresentati, almeno a Verona, dal Circolo Christus Rex-Traditio. Abbiamo avuto fior fior di intellettuali negli ultimi 300 anni e possiamo dimostrarlo, iniziando da Julius Evola e da Primo Siena, per offrire anche una sintesi della visione cattolicasul pensiero evoliano.

“RIVOLTA CONTRO IL MONDO MODERNO, CAVALCANDO LA TIGRE DELLA TRADIZIONE”

INVITO:

L’invito può essere diffuso e condiviso sui social e sui media. Ingresso libero.

Possibilità di fruire del bar della libreria, al termine della conferenza

